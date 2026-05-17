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ट्रेन के एडवांस सिस्टम ने बचाई सैकड़ों जान, भीषण आग में राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच जलकर खाक

कोटा रेल मंडल के आलोट और लूणी रिछारिया स्टेशन के बीच में राजधानी एक्सप्रेस के बी-1 और एसएलआर कोच में यह आग सुबह करीब 5:15 पर लगी थी. कोटा रेल मंडल के एडीआरएम ललित कुमार धुरंधर ने बताया कि "ट्रेन में आग लगते ही फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव हो गया. जिसकी वजह से समय रहते ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग गए. जिसकी वजह से समय रहते यात्रियों को बाहर निकलने का मौका मिल गया और बड़ा हादसा होने की संभावना टल गई.

इसके बाद कोटा और रतलाम रेल मंडल से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन घटनास्थल पर पहुंची. इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है. खास बात यह रही की फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम के अलर्ट की वजह से समय रहते राजधानी एक्सप्रेस को रोका जा सका और ट्रेन में सवार यात्रियों की जान बचाई जा सकी है.

रतलाम: दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर आलोट एवं लूणी स्टेशन के बीच तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग में ट्रेन के दो कोच जलकर पूरी तरह खाक हो गए. सुबह 5:15 बजे की यह घटना है. जहां ट्रेन की दो बोगियों में यह आग फैल गई. आग लगते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई. ट्रेन रुकते ही सभी यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए. आग की सूचना मिलने पर लूणी और रिछा गांव के ग्रामीणों ने ट्रेन से नीचे उतरने में यात्रियों की मदद की. ट्रेन के गार्ड और दोनों बोगियों को ट्रेन से अलग किया गया.

इस दौरान ट्रेन के गार्ड उम्मेद कुमार ने जलते हुए कोच को ट्रेन से अलग किया. जिससे आग ट्रेन के अन्य कोच में नहीं फैली. एडीआरएम ने बताया कि यह रेलवे की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो राजधानी सहित अन्य प्रमुख ट्रेनों में इंस्टॉल की जाती है. प्रत्येक कोच में 18 पॉइंट होते हैं, जो सेंसर के माध्यम से आग और धुएं को डिटेक्ट कर लेते हैं. इस घटना में भी इस सिस्टम की वजह से करीब 7 से 10 सेकंड में ट्रेन को रोकने में सफलता मिली है. आग लगने के कारण की जांच रेलवे के अधिकारियों की टीम कर रही है."

स्थानीय ग्रामीण और रेलवे कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा

जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन आलोट और लूणी स्टेशन के बीच रुकी. दोनों कोच में लगी हुई आग की लपटे दूर-दूर तक दिखाई दी. इसी बीच लूणी और रिछा गांव के ग्रामीण पानी के टैंकर और कीटनाशक स्प्रे करने वाले पंप को लेकर आग बुझाने पहुंच गए. इस दौरान रेलवे कर्मचारी और ग्रामीणों ने यात्रियों को नीचे उतरने में मदद की और हादसे के बाद भी यात्रियों के लिए पीने के पानी और छांव की व्यवस्था की है.

ट्रेन के दो कोच में लगी आग की तस्वीर (ETV Bharat)

आग लगने के कारण की होगी फोरेंसिक जांच

शुरुआती जानकारी के अनुसार तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आग बी-1 कोच और एसएलआर कोच के बीच में लगी थी, जिसके बाद दोनों ही कोच में आग फैलने लगी. इसी बीच ट्रेन लूणी के समीप रोकी गई. हालांकि आग लगने के कारण के बारे में रेलवे के अधिकारी जांच के बाद खुलासा होने की बात कह रहे हैं. कोटा रेल मंडल एडीआरएम ललित कुमार ने बताया कि "जांच करने के लिए रेलवे अधिकारियों की टीम गठित की गई है."

राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की तस्वीर (ETV Bharat)

यात्रियों की शिकायत- हमारा कीमती सामान जलकर खाक

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई. बी1 कोच में सवार सभी यात्री अपना सामान समेटे बिना ही नीचे उतर गए, इसके बाद दोनों कोच जल कर खाक हो गए. यात्रियों में इस बात को लेकर नाराजगी भी देखी गई. यात्रियों ने बताया कि पीने के पानी तक की व्यवस्था आसपास के ग्रामीणों ने की है. वहीं उनका सामान बचाया नहीं जा सका, जबकी रेलवे के कर्मचारी और अटेंडर लोग एसएलआर में समान उतारते रहे.

बहरहाल देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शामिल राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की जांच रेलवे की अलग-अलग विभाग की टीम कर रही है. गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. रेलवे की टीम ने प्रभावित हुए दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को रिस्टोर कर रेल यात्रा शुरू करवाया है.