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रतलाम में ट्रेन और कार की जोरदार टक्कर, रेलवे क्रॉसिंग पर पटरी के बीच फंसी कार के उड़े परखच्चे

रतलाम में ट्रेन और कार की जोरदार टक्कर ( Etv Bharat )

रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में गुरुवार देर रात एक खौफनाक घटना घटी. नीमच रेल मार्ग पर धौंसवास स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और एक कार की जोरदार टक्कर हो गई. वलसाड हिसार एक्सप्रेस से टक्कर होते ही किया कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार व्यक्ति ने आखिरी मौके पर गाड़ी से बाहर आकर अपनी जान बचाई.

सामने आया टक्कर का वीडियो (Etv Bharat) ट्रेन के पायलट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हो सकी. हादसे के बाद रतलाम रेल मंडल में अफरा तफरी मच गई. रेलवे का इमरजेंसी हूटर बजते ही रेलवे की एक्सीडेंट रिलीफ टीम मौके पर पहुंची है. रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच प्रारंभ कर दी है.