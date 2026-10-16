रतलाम में ट्रेन और कार की जोरदार टक्कर, रेलवे क्रॉसिंग पर पटरी के बीच फंसी कार के उड़े परखच्चे
रेलवे फाटक बंद होते-होते जल्दबाजी में घुसा कार चालक, तभी आ गई वलसाड़ एक्सप्रेस, भीषण टक्कर का वीडियो आया सामने. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 6:47 AM IST
रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में गुरुवार देर रात एक खौफनाक घटना घटी. नीमच रेल मार्ग पर धौंसवास स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और एक कार की जोरदार टक्कर हो गई. वलसाड हिसार एक्सप्रेस से टक्कर होते ही किया कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार व्यक्ति ने आखिरी मौके पर गाड़ी से बाहर आकर अपनी जान बचाई.
ट्रेन के पायलट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हो सकी. हादसे के बाद रतलाम रेल मंडल में अफरा तफरी मच गई. रेलवे का इमरजेंसी हूटर बजते ही रेलवे की एक्सीडेंट रिलीफ टीम मौके पर पहुंची है. रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच प्रारंभ कर दी है.
रात 10.30 बजे रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी थी कार
दरअसल, रतलाम-जावरा रेलखंड पर गुरुवार रात बंजली रेलवे फाटक पर एक कार अचानक क्रॉसिंग पर बंद पड़ गई. इसी दौरान रात करीब 10:30 बजे गाड़ी संख्या 04728 वलसाड हिसार एक्सप्रेस ट्रेन बंजली रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाली थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेलवे फाटक लगभग बंद होते-होते कार क्रॉसिंग के अंदर चली गई और फंस गई. गेटमैन कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रेन आ गई और कार को जोरदार टक्कर मार दी. गनीमत रही कि कार सवार व्यक्ति नीचे उतर गया. वहीं, रफ्तार कम होने की वजह से ट्रेन भी हादसे का शिकार होने से बच गई.
कोई कुछ समझ पाता, तभी आई ट्रेन : पीआरओ
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया, '' रतलाम नीमच रेल मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग क्रमांक 192 पर यह घटना हुई है. गेटमैन द्वारा गेट बंद किए जाने के दौरान एक कार चालक जल्दबाजी में कार को रेलवे ट्रैक पर ले गया. कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ट्रेन आ गई और हादसा हो गया. रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची है. वहीं, अधिकारियों द्वारा इस घटना की जांच प्रारंभ कर दी गई है.
लोकेपायलट ने मारा इमरजेंसी ब्रेक, हो सकता था बड़ा हादसा
रेलवे के मुताबिक कार को ट्रैक पर देखते ही लोकेपायलट ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, जिससे टक्कर होते-होते ट्रेन की रफ्तार काफी कम हो गई, जिससे ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई. अगर ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होती, तो बड़ा हादसा हो सकता. हालांकि, कम रफ्तार में भी ट्रेन की टक्कर लगते ही कार के परखच्चे उड़ गए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ऐन वक्त पर कार चालक जान बचाकर भागता नजर आ रहा है.
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आरपीएफ के मुताबिक कार चालक पर भी कार्रवाई की जाएगी. रेलवे की टीम घटना की जांच करने में जुटी हुई है.