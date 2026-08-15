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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, खड़े ट्रक में घुसी कार, खाटू श्याम जा रहे 4 लोगों की मौत

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, पांच लोग गंभीर रूप से घायल. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY ACCIDENT
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 11:45 AM IST

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रतलाम: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शिवगढ़ के समीप एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात राजस्थान के खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे परिवार की कार 8 लेन पर खड़े ट्रक में घुस गई. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दो बच्चों सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. 8 लेन पर एक ट्रक खराब हो जाने की वजह से सड़क के किनारे पर खड़ा था. तभी कार ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. सूचना मिलने पर शिवगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थानीय लोगों और टोल कर्मचारी की मदद से घायलों को रतलाम मेडिकल अस्पताल पहुंचाया.

खड़े ट्रक में घुसी कार, 4 की मौके पर मौत
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र में हुई है. रात करीब 2:00 बजे कि यह घटना है. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा की तरफ जा रही अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि अर्टिगा कर के परखच्चे उड़ गए और कर में सवार सभी लोग बुरी तरह जख्मी होकर कार में ही फंस गए. टोल कंपनी के कर्मचारी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां में फंसे हुए घायलों और मृतकों बाहर निकला.

दर्शन के लिए खाटू श्याम जा रहे थे कार सवार
हादसे का शिकार हुए सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं और इंदौर धार और झाबुआ जिले के रहने वाले हैं. यह सभी लोग झाबुआ के थांदला से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे. इस हादसे में तीन महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पांच घायलों में दो बच्चे भी शामिल हैं.

घायलों का रतलाम मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी
एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि, ''दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शिवगढ़ थाना क्षेत्र में हादसे की जानकारी मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है. और शवों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. शुरुआती जानकारी में सभी लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. हादसे की जांच शिवगढ़ थाना पुलिस द्वारा की जा रही है.

गौरतलब है कि, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीते 3 महीने में आधा दर्जन हादसे सामने आए हैं. जिनमें से अधिकांश घटनाएं रात के समय ही हुई है. जहां तेज रफ्तार वाहन एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकरा गए या किसी बड़े वाहन टकराए हैं. बहरहाल शिवगढ़ थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

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