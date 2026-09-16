हत्या से दुष्कर्म तक की कीमत, गंभीर अपराधों में भी प्रथा के नाम पर लेन-देन और समझौता, नतीजे खौफनाक
भांजगड़ा कुरीति बनी प्रेमी युगलों की जान की दुश्मन, आदिवासी अंचल में थाने के बाहर समझौते वाली परंपरा, हत्या से लेकर दुष्कर्म तक की कीमत. रतलाम से दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 4:40 PM IST
रतलाम : मध्य प्रदेश और झाबुआ जिले के आदिवासी अंचलों में भांजगड़ा परंपरा आदिवासी युवाओं के लिए मौत का सबब बनती जा रही है. पंच परमेश्वर के सिद्धांत पर प्राचीन काल से चली आ रही भांजगड़ा प्रथा का उद्देश्य गांव के छोटे-मोटे विवादों का समाधान वरिष्ठ जनों और पंचों की मौजूदगी में करने का था. लेकिन समय के साथ इसमें विकृति आ गई और यह प्रथा अब अपराध के बदले मुआवजा दिलवाने वाली कुप्रथा में बदल गई है.
हत्या से लेकर दुष्कर्म तक की कीमत
जमीन विवाद, प्रेम विवाह, दुर्घटना, हत्या और दुष्कर्म जैसे मामलों में भी यहां थाने के बाहर भांजगड़ा कर दोषी घोषित किए गए व्यक्ति से मोटी रकम वसूल की जाती है. ऐसे में गंभीर अपराध से पीड़ित न्याय से भी वंचित हो जाता है और कई बार निर्दोष व्यक्ति भांजगड़ा करवाने वाले गिरोह का शिकार हो जाता है. कई मामलों में अब भांजगड़ा की वजह से खूनी संघर्ष हो रहे हैं और इसकी वजह से लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं.
कैसे शुरू हुई भांजगड़ा कुप्रथा?
भीली बोली के शब्द 'भांजगड़ा' का शाब्दिक अर्थ होता है 'समझौता करना'. जिसे विवादों का निराकरण करने के लिए समाज के प्रभावशाली लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. अभय ओहरी ने बताया, '' भांजगड़ा की परंपरा आदिवासी समाज में प्राचीन काल से ही प्रचलित है. यह ठीक पुराने दौर की पंचायत बैठने जैसी ही व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य गांव या फालिए में दो पक्षों के बीच के विवाद का निराकरण पंचों द्वारा किया जाता था. पंचों को आदिवासी समाज में पटेल या तड़वी कहा जाता है. आजादी के बाद भी यह परंपरा जारी है.
गंभीर अपराधों में भी ले-देकर समझौता करने की विकृत प्रथा
आदिवासी समाज में होने वाले किसी भी विवाद या अपराध के बाद पुलिस थाने या कोर्ट कचहरी की जगह भांजगड़ा होता है. जहां दोनों पक्ष समाज के पटेल या तड़वी के माध्यम से समझौता करते हैं और निर्धारित की गई भांजगड़ा की राशि का भुगतान पीड़ित पक्ष को करते हैं, जिसमें से कुछ हिस्सा भांजगड़ा करवाने वाले लोगों को भी दिया जाता है. लेकिन अब इस प्रथा में विकृति आ गई है, जिसमें हत्या, दुष्कर्म और अपहरण जैसे मामलों में भी ले-देकर समझौता कर लिया जाता है. जो की पूर्ण रूप से गैरकानूनी और पीड़ित को न्याय से वंचित कर देना है.
युवाओं के लिए कैसे जानलेवा साबित हो रही यह कुरीति?
रतलाम के सैलाना, शिवगढ़, रावटी, सरवन और बाजना थाना क्षेत्र में भांजगड़ा प्रथा के कई मामले सामने आते हैं. हाल ही में रावटी थाना क्षेत्र के सेमलखेड़ी गांव के पास खेत में एक प्रेमी युगल के शव मिले थे. शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया कि प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली है. इस मामले में मृतक युवक सुखराम के बड़े भाई राहुल ने बताया कि उसका भाई एक नाबालिग युवती से प्रेम करता था. लड़की के परिवार वालों ने उन्हें साथ देख लिया इसके बाद भांजगड़ा करवाने वालों ने समझौता करवा कर 80 हजार रुपए हर्जाना तय कर दिया, जिसमें से 70 हजार रु लड़की के परिवार के लोगों को दिए गए थे. लेकिन उसके बाद भी जब युवक को परेशान किया गया तो वह घर से चला गया और बाद में लड़की ने भी उसके साथ आत्महत्या कर ली.
भांजगड़ा की रकम नहीं दी तो दुष्कर्म की रिपोर्ट
सामाजिक कार्यकर्ता किशन सिंगाड़ ने बताया, '' भांजगड़े की कुरीति के सबसे ज्यादा शिकार युवा ही हो रहे हैं. लड़का-लड़की यदि घर से भाग जाते हैं तो भांजगड़ा करवाने वाले दलाल एक्टिव हो जाते हैं और लड़के के परिवार से मोटी रकम वसूल की जाती है, जो की लाखों में होती है. लड़के के परिवार को जमीन या रकम बेचकर वह राशि चुकानी ही होती है अन्यथा उनके विरुद्ध दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवा दिया जाता है. कई मामलों में दबाव में आकर युवा आत्महत्या कर लेते हैं. रतलाम और सैलाना की जेल में कई निर्दोष आदिवासी युवा भांजगड़ा की कुरीति की वजह से बंद हैं.''
एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया, '' यह परंपरा गैरकानूनी है. इस तरह के समझोते में पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने से वंचित रह जाता है. पुलिस द्वारा सरवन थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के माता-पिता द्वारा 40 हजार रु लेकर भांजगड़ा कर लेने के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है.''
पुलिस के लिए भी चुनौती बनी भांजगड़ा प्रथा
आदिवासी अंचल में प्रचलित यह कुरीति पुलिस प्रशासन के लिए भी सर दर्द बनी हुई है. रतलाम जिले के आदिवासी अंचल के सैलाना, शिवगढ़, रावटी, सरवन और बाजना के पुलिस थानों में भांजगड़े के कई मामले सामने आते हैं. रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया, '' भांजगड़ा के मामलों में प्रेम विवाह, दुर्घटना या शादी टूटना हो या अन्य कोई विवाद हो इनमें दो पक्षों के द्वारा समझौता कर लेने का गैरकानूनी कार्य किया जाता है. आरोप यह भी लगते हैं कि इसमें रूपयों का लेनदेन होता है. रतलाम पुलिस द्वारा इस तरह की गतिविधि पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सरवन थाना क्षेत्र में भांजगड़ा करने वाले पक्षियों के विरुद्ध कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया है. समाज में इस कुरीति को लेकर जनसंवाद व शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में पुलिस को सूचना देने की समझाइश भी दी जा रही है.''
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आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसे कुरीति मानते हैं. जिला पंचायत सदस्य नाथूलाल गामड़ और अंबाराम मौर्य उनके क्षेत्र में भांजगड़ा की कुरीति को बंद करने के लिए मुहिम भी चला रहे हैं.
कुरीति की वजह से बढ़ रहे अपराध
वरिष्ठ पत्रकार और आदिवासी संस्कृति के जानकार भेरूलाल टांक ने बताया, '' भांजगड़े की परंपरा पुराने दौर से ही इस क्षेत्र में प्रचलित है. यहां विवाद होने पर थाने और कोर्ट कचहरी के बजाय सामाजिक स्तर पर ही पटेल और तड़वी की मौजूदगी में भांजगड़े का आयोजन होता है. इसमें दोषी पक्ष को मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है. खासकर दुर्घटना होने पर, लड़का लड़की के भाग जाने पर या मवेशियों के द्वारा एक दूसरे के खेत में नुकसान होने जैसे मामलों में भांजगड़े होना आम बात है. लेकिन अब इस कुरीति की आड़ में गैर कानूनी तरीके से दुष्कर्म और हत्या के मामलों में भी समझौता कर पीड़ित पक्ष को न्याय से वंचित किया जा रहा है.''
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आदिवासी अंचल में लंबे समय तक वकालत करने वाले एडवोकेट इमरान खान पठान ने बताया, '' हमारे पास भांजगड़े से पीड़ित लोगों के कई मामले आते हैं . सैलाना, बाजना, रावटी और सरवन क्षेत्र में भांजगड़े की वजह से विवाद खत्म होने की जगह और अधिक बढ़ जाते हैं. यह पूर्ण रूप से गैरकानूनी प्रक्रिया है, जिसकी वजह से अपराधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है. भागकर शादी करने वाले कई युवा भांजगड़े की कुरीति का शिकार भी हो रहे हैं.''