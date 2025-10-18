1 करोड़ की नगदी से सजा महालक्ष्मी मंदिर, कुबेर की पोटली लेने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

ETV Bharat / bharat

महालक्ष्मी मंदिर में सुबह 5 बजे आरती हुई. इसके बाद से ही कुबेर पोटली लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. माता लक्ष्मी के मंदिर से मिलने वाली कुबेर पोटली को भक्त बड़ा ही शुभ मानते हैं. श्रद्धालु इस पोटली को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में अपनी तिजोरी और पूजा के स्थान पर रखते हैं.

रतलाम: प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में धनतेरस के दिन से 5 दिनों के दीपोत्सव त्योहार की शुरुआत हो चुकी है. इस बार माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर के अलावा कालिका माता क्षेत्र स्थित महालक्ष्मी नारायण मंदिर में भी करोड़ों रुपए के नोटों और आभूषणों से कुबेर का खजाना सजाया गया है. शनिवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से मां लक्ष्मी के दरबार में सजे कुबेर के खजाने को दर्शन के लिए खोल दिया गया है.

क्या है कुबेर की पोटली?

कुबेर की पोटली लोग अपने घर ले जाकर पूजा के स्थान पर रख देते हैं. लोगों का मानना है कि कुबेर की पोटली घर में रखने से धन की वृद्धि होती है. इस पोटली में अक्षत, इलायची, ज्वार के दाने, कौड़ी सहित अन्य पूजन सामग्री होती है, जिसे धनतेरस के दिन भक्तों को प्रसाद के स्वरूप में दिया जाता है.

1-1 करोड़ की नगदी से सजा मां लक्ष्मी का दोनों दरबार

माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में मां का नोटों और सोने के आभूषणों से श्रृंगार किया गया है. माता के मंदिर में हीरे जवाहरात और सोने चांदी के आभूषण और बर्तन सजाए गए हैं. यहां के अश्विन पुजारी के अनुसार करीब एक करोड़ रुपए की नगदी से माता लक्ष्मी के दरबार को सजाया गया है. वहीं, इसी वर्ष से कालिका माता क्षेत्र स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने अपनी धन दौलत सजावट के लिए न्योछावर की है. यहां भी पहले ही वर्ष में ही 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भक्तों ने कुबेर के खजाने में सजाई है.

महालक्ष्मी के दरबार में अमेरिकी डॉलर से भी सजावट

रतलाम के कालिका माता क्षेत्र स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी इस वर्ष नगदी और सोने चांदी के आभूषणों से सजावट की गई है. यहां श्रद्धालुओं ने भारतीय मुद्रा के साथ ही अमेरिकी डॉलर भी सजावट के लिए जमा करवाए हैं. मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने बताया कि "करीब 1 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा भी भक्तों ने यहां माता लक्ष्मी के दरबार में सजावट के लिए दी है."

माता लक्ष्मी के दरबार में कुबेर का यह खजाना 5 दिनों तक सजा रहेगा. इस अद्भुत नजारे और माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए इस दौरान हजारों भक्त प्रतिदिन महालक्ष्मी मंदिरों में पहुंचेंगे. इसके बाद भाई दूज के दिन से श्रद्धालुओं को उनकी जमा की गई नगदी और संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी.