बैलगाड़ी से मेला जाने की 300 साल पुरानी परंपरा, 5 हजार रुपए तक खर्च कर देते हैं लोग

रतलाम में बैलगाड़ी की सवारी की अनोखी परंपरा, बिबड़ोद मेले की वजह से बैलों की हो रही पूछ परख.

RATLAM 300 YEAR OLD TRADITION
बैलगाड़ी से मेले में जाने की 300 साल पुरानी परंपरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:05 PM IST

रतलाम: कभी खेती किसानी का प्रतीक रही बैलों की जोड़ी आधुनिक जमाने में विलुप्त हो चुकी है. अब यदा कदा ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैलों की जोड़ी और बैलगाड़ी देखने को मिलती है. ऐसे में रतलाम के बिबड़ोद गांव में आयोजित होने वाले मेले की अनोखी परंपरा के चलते रतलाम और आसपास के गांव में बैलों की पूछ परख बढ़ी है.

300 साल पुरानी है परंपरा

बिबड़ोद गांव में मेले में शामिल होने के लिए रतलाम शहर के लोग अपनी महंगी कारों को छोड़कर बैलगाड़ी में सफर करते हैं. यह परंपरा बीते 300 सालों से लगातार जारी है. ऐसा प्राचीन परंपरा को जीवित रखने और नई पीढ़ी से पारंपरिक मेलों का परिचय करवाने के लिए किया जाता है. वहीं, वर्ष भर बैलों की जोड़ी पालने वाले किसानों की भी इस खास दिन अच्छी आमदनी होती है.

रतलाम में बैलगाड़ी की सवारी का अनोखा परंपरा (ETV Bharat)

पूर्वजों की शुरू की गई परंपरा निभाते हैं लोग

बिबड़ोद गांव में स्थित आदिनाथ भगवान के प्राचीन जैन तीर्थ पर हर वर्ष माघ मास की अमावस्या के दिन प्राचीन मेले का आयोजन किया जाता है. यह मेला 300 साल से लगातार जारी है, जहां आज भी लकड़ी के झूले और चकरी का उपयोग होता है. लोग यहां बैलगाड़ी से मेले में शामिल होने आते हैं. खासकर के रतलाम शहर के जैन समाज के लोग अपने पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई इस परंपरा का निर्वहन करने यहां आज भी बैलगाड़ी से सफर कर पहुंचते हैं.

बैलगाड़ी पर सफर के लिए करते हैं 5 हजार तक खर्च

ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों के दौर में बैलों की जोड़ियां अब विलुप्त हो चुकी हैं. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ियां ढूंढे नहीं मिलती हैं. मेले में 4 किलोमीटर से आने और वापस 4 किमी जाने तक के इस सफर के लिए लोग 5 हजार रुपए तक खर्च करते हैं. बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ बैठकर ये लोग मेले में पहुंचते हैं. यहां लकड़ी के झूले और चकरी का भी आनंद लेते हैं.

RATLAM BIBAROD FAIR
मेले में लकड़ी के झूले का आनंद लेते लोग (ETV Bharat)

महंगी गाड़ियों में नहीं मिलता बैलगाड़ी वाला आनंद

बैलगाड़ी से अपने परिवार को मेले में लेकर पहुंचे मयंक कोठारी ने बताया कि "समाज में महंगी से महंगी गाड़ियां उपलब्ध है, लेकिन आज के दिन भगवान ऋषभदेव जी के प्रतीक बैलगाड़ी में सफर करने का आनंद ही कुछ और आता है. इसके साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस प्राचीन परंपरा से परिचित होती है."

महीनों पहले ही हो जाती है बैलगाड़ियों की बुकिंग

भेरूलाल ईश्वर, कैलाश और राम माली मेले में बैलगाड़ी लेकर पहुंचे थे. राम माली बताते हैं कि "खेतों में करपे (डोरे) चलाने के अलावा बैलों का वर्ष भर कोई काम नहीं होता है. लेकिन इस दिन के लिए महीनों पहले ही बैलों और बैलगाड़ी की बुकिंग हो जाती है. मेले में लोगों को लाने और वापस ले जाने के लिए 4 हजार से 5 हजार तक एक बैलगाड़ी का किराया मिल जाता है."

प्राचीन परंपरा के चलते ही सही, लेकिन रतलाम के इस गांव में आज भी लोग बैलगाड़ी की सवारी कर मेला पहुंचते हैं. बड़ी संख्या में लोग लकड़ी के झूले में झूलने का आनंद लेते हैं और पुरानी परंपरा को जीवित रखे हैं.

संपादक की पसंद

