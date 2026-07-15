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भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा कल, जानिए पहंडी और रथ खींचने का शेड्यूल, क्या है पूरी तैयारी

16 जुलाई से आस्था का सबसे बड़ा पर्व श्री जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होगा. ऐसे में पूरा शेड्यूल जानना जरूरी है.

Rath Yatra Tomorrow; Find Out the Schedule for Pahandi and Chariot Pulling21
भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा (फाइल फोटो) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 5:18 PM IST

8 Min Read
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पुरी: ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा 16 जुलाई (गुरुवार) से शुरू होगी. इस भव्य उत्सव में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. पुरी रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा से लेकर सभी तरह के व्यापक इंतजाम किए गए है. जानें रथ यात्रा का पूरा शेड्यूल.

भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे बड़े, भव्य और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है. हर साल पुरी में निकलने वाली इस यात्रा में देश और विदेश से लाखों श्रद्धालुओं शामिल होते हैं. ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं.

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भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा (फाइल फोटो) (AFP)

भगवान जगन्नाथ, अपने भाई और बहन के साथ, रत्न सिंहासन से उतरेंगे. भगवान अपने शानदार रथों से अपने भक्तों को देखेंगे. ग्रैंड रोड (बड़ा डंडा) भक्तों और भगवान के अनोखे मिलन का गवाह बनेगा. भगवान के भव्य रथ उत्सव (घोष यात्रा) की सभी तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं. रथ, रास्ता और भक्त, हर कोई उस अनमोल पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.

छत्तीस निजोग,अनुष्ठान उप-समिति और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) द्वारा तय शेड्यूल के मुताबिक, सुबह 6:00 बजे तक: मंगला आरती. 6:01 बजे से 6:30 बजे: मैलम और ताड़पलागी अनुष्ठान. 6:30 बजे: रोजा होम. 7:00 बजे: अभाकास नीति. 7:10 बजे: सूर्य पूजा. 7:30 बजे: देवताओं के श्रृंगार के साथ द्वारापाल पूजा 7:30 बजे तक पूरी हो जाएगी.

अनुष्ठान और रथ अनुसूची 8:00 बजे से 9:00 बजे: गोपाल बल्लव और सकला धूप. 9:00 बजे: रथ प्रतिष्ठा. 9:15 बजे: मंगलार्पण अनुष्ठान. 9:30 बजे: पहंडी शुरू होगी. 12:30 बजे: पहंडी समाप्त होगी. 12:30 बजे से 1:00 बजे: मदनमोहन, श्री राम और श्री कृष्ण रथों पर चढ़ेंगे. दोपहर 1:30 से 2:30 बजे: बेसा का समापन.

दिन के 2:00 बजे से 3:00 बजे तक: गजपति महाराज द्वारा शाही रस्में और चेरा पहनाना. 3:00 बजे से – 4:00 बजे के बीच: चरमाला को हटाना और घोड़ों और सारथियों को बैठाना. शाम के 4:00 बजे: रथों को खींचने का कार्यक्रम.

पुलिस की कड़ी सुरक्षा और भीड़ का प्रबंधन
रथ यात्रा को अनुशासित और दुर्घटना-मुक्त पक्का करने के लिए, पुलिस प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है. पुलिस विभाग को भीड़ नियंत्रण, भक्तों की सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन जैसी खास जिम्मेदारियां दी गई हैं. एक स्पेशल ब्रीफिंग में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) ने अधिकारियों को उनकी भूमिका और कर्तव्य के बारे में बताया.

Rath Yatra Tomorrow; Find Out the Schedule for Pahandi and Chariot Pulling21
पुरी जगन्नाथ मंदिर (फाइल फोटो) (AFP)

डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया के मुताबिक, कल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए करीब 13,000 पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे. इसके लिए 19 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षण प्रभारी बनाया गया है. मरीन पुलिस और कोस्ट गार्ड को समुद्री सुरक्षा सौंपी गई है. ओडिशा पुलिस के अलावा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, रैपिड एक्शन फोर्स, ओडिशा पुलिस एसटीयू कमांडो, डॉग स्क्वॉड और बम डिस्पोजल स्क्वॉड जैसे सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे.

चप्पे-चप्पे पर ड्रोन की नजर
रथ यात्रा के दौरान ड्रोन आसमान से पुरी पर नजर रखेंगे, जबकि 470 एआई वाले सीसीटीवी कैमरे पूरे पुरी शहर और पुरी-भुवनेश्वर नेशनल हाईवे पर कड़ी नजर रखेंगे. ट्रैफिक और पार्किंग का इंतजाम पुलिस ने एक खास ट्रैफिक प्लान भी बनाया है. कुल 30 पार्किंग लॉट बनाए गए हैं, जिसमें चार पहिया गाड़ियों के लिए 22 स्पॉट, दो पहिया गाड़ियों के लिए स्पॉट और बसों के लिए 4 स्पॉट शामिल हैं. दो पहिया गाड़ियों की पार्किंग माटी टोटा-1, माटी टोटा-2, ओल्ड जगन्नाथ बल्लव और ब्लू फ्लैग बीच के पास नीलाचल अशोक में की गई है.

बसों की पार्किंग मालतिपटपुर, तालाबानिया, स्वामीनारायण मंदिर और सामंगा में तय है. पास होल्डर वाहन जेबीपीसी, यत्रिका, नाली पाडिया और लोकनाथ मंदिर में पार्क कर सकते हैं, जबकि बिना पास वाली गाड़ियों के लिए 18 पार्किंग स्पॉट तय किए गए हैं. एआई कैमरे पुरी आने वाली गाड़ियों की संख्या का हिसाब लगाएंगे.

कुल 1,645 साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं, और लाइव ट्रैफिक अपडेट दिखाने के लिए नेशनल हाईवे पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं. भक्तों को बल्क एसएमएस के जरिए रियल-टाइम अपडेट और भीड़ का स्टेटस भी मिलेगा.

तालाबनिया और मालतिपतपुर बस स्टैंड पर दो मॉडल पोस्ट वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों की मदद करेंगे. ट्रैफिक हेल्प सेंटर पुरी जिले में 73 ट्रैफिक सहायता सेंटर होंगे. 3 ड्रोन और 244 कैमरों का इस्तेमाल करके यातायात प्रवाह पर नजर रखी जाएगी.

नो व्हीकल जोन
श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को देखते हुए, मेडिकल स्क्वायर से श्री मंदिर, झाड़ेश्वरी स्क्वायर से हॉस्पिटल स्क्वायर, लोकनाथ मंदिर, वृषभ स्क्वायर से श्री मंदिर सोलखिया, बरगद के पेड़ से श्री मंदिर, मोची, साही स्क्वायर से श्री मंदिर, यात्री पार्किंग से दिगबरेनी स्क्वायर तक को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है.

रूट गाइड
भुवनेश्वर और कोणार्क से आने वाली यात्री बसें तालाबानिया बस स्टैंड पर पार्क होंगी. ब्रह्मगिरी की तरफ से आने वाली बसें सामंगा में पार्क होंगी. ग्रैंड रोड जाने के लिए यात्रियों के लिए शटल बस सर्विस और फ्री ऑटो-रिक्शा सर्विस का इंतजाम किया गया है.

वहीं, सीनियर आईपीएस अधिकारी 24/7 तीन शिफ्ट में ट्रैफिक का प्रबंधन करेंगे. एडीजी सौमेंद्र प्रियदर्शी ने कहा कि, रथ यात्रा का पहले का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को रणनीति के साथ तैनात किया गया है ताकि यह रथ यात्रा आसानी से और सुरक्षित हो सके. 2025 की रथ यात्रा के दौरान, गुंडिचा मंदिर के सामने एक दुखद भगदड़ में तीन भक्तों की जान चली गई थी.

उस घटना के विश्लेषण के बाद, प्रशासनिक कमियों की समीक्षा की गई है. ऐसे में इस साल सुरक्षा के इंतजामों को और मजबूत किया गया है. राज्य सरकार का आखिरी मकसद पूरी तरह से बिना किसी दुर्घटना के रथ यात्रा कराना है. एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, अग्निशमन सेवा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग और अलग-अलग स्वयंसेवी संगठन ने ग्रैंड रोड पर डिजास्टर मैनेजमेंट और बीच सेफ्टी मॉक ड्रिल कीं.

रथ यात्रा के दौरान समुद्र में नहाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पक्का करने के लिए पुरी बीच पर भी एक खास मॉक ड्रिल की गई. लाइफगार्ड्स को खास रेस्क्यू ट्रेनिंग मिली है और पेंटाकाटा से स्टर्लिंग रोड तक बीच पर लाइफगार्ड्स की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की जाएगी.

अग्निशमन सेवा विभाग के खास इंतजाम ओडिशा फायर सर्विस ने त्योहार को आसानी से और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. अग्निशमन विभाग के लोग रथ, ग्रैंड रोड, लायंस गेट (सिंहद्वार), रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बीच और पार्किंग जैसी संवेदनशील जगहों पर तैनात रहेंगे. 11 पानी टेंडर, 6 मिस्ट मोटरबाइक और दूसरे आधुनिक उपकरण तैनात किए गए हैं.

सड़क हादसों से निपटने के लिए, तीन मल्टी-पर्पस क्विक रिस्पॉन्स यूनिट एक्टिव हैं. पानी से बचाव के लिए, 448 लाइफगार्ड, 8 ऑल-टेरेन व्हीकल (ATV) और 6 इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू बोट स्टैंडबाय पर हैं. हीट स्ट्रोक, हार्ट अटैक या अचानक बीमारी होने पर तुरंत मदद देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे इमरजेंसी मेडिकल डिवाइस से लैस 25 स्पेशल रेस्क्यू यूनिट तैयार हैं.

तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए, ग्रैंड रोड पर पानी छिड़कने वाले सिस्टम, 6 वॉटर टैंकर, एक आर्टिकुलेटिंग फायर टावर और 20 त्वरित प्रतिक्रिया इकाई तैनात हैं. भारी बारिश और पानी भरने की स्थिति में, 56 हाई-पावर पंप तैयार हैं.

अग्निशमन सेवा विभाग (फायर सर्विस डिपार्टमेंट) ने 839 फायर कर्मचारी, 175 होम गार्ड, 333 सिविल डिफेंस वॉलंटियर, 448 लाइफगार्ड, 72 मल्टी-पर्पस गाड़ियां और दो मोबाइल कमांड गाड़ियां तैनात की हैं. सभी अधिकारियों के बीच लगातार वायरलेस वीएचएफ कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर और गुंडिचा मंदिर दोनों जगहों पर 24 घंटे कंट्रोल रूम खोले गए हैं.

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