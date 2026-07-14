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पुरी रथ यात्रा 2026: श्री जगन्नाथ मंदिर में नवजौबाना दर्शन और नेत्रोत्सव; दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतार

पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नवजौबाना दर्शन और नेत्रोत्सव, अनासरा अवधि के बाद मनाई जाने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण रस्में हैं.

Nabajaubana Darshan And Netrotsava At Puri Sri Jagannath Temple
श्री जगन्नाथ मंदिर में नवजौबाना दर्शन और नेत्रोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 2:22 PM IST

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पुरी: भगवान श्री जगन्नाथ के पवित्र नवजौबाना दर्शन और नेत्रोत्सव की रस्में आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाई जाएंगी. नवजौबन दर्शन दोपहर 2.30 बजे शुरू होने वाला है. इस शुभ अवसर पर भक्त धीरे-धीरे मंदिर में उमड़ेंगे. पुलिस और जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए आसान और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं.

नवजौबाना दर्शन और नेत्रोत्सव, अनासरा (क्वारंटाइन) अवधि के बाद मनाई जाने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण रस्में हैं, जिसके दौरान स्नान पूर्णिमा की रस्मों के बाद देवता लोगों की नजरों से दूर रहते हैं.

सबसे पहले नवजौबाना दर्शन होता है, उसके बाद नेत्रोत्सव होता है. दर्शन शुरू होने से पहले, अनासरा के दौरान पूजे जाने वाले पट देवताओं (देवताओं की पेंट की हुई मूर्तियां) को रस्मी तौर पर विसर्जित किया जाता है. अनासरा घेरे के सामने एक रस्मी मंच पर पूजे जाने वाले सात देवताओं को फिर उनकी अपनी-अपनी जगहों पर वापस भेज दिया जाता है, जिसके बाद अनासरा कमरा खोला जाता है.

नवजौबाना दर्शन से पहले बनकालगी रस्म के दौरान, श्रीमुख सिंगारी दत्ता महापात्र सेवक भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की आंखें बनाते हैं. हालांकि, पुतलियां जानबूझकर अधूरी छोड़ दी जाती हैं. नेत्रोत्सव के दिन, दत्ता महापात्र सेवक तीन चांदी के बर्तनों में पवित्र काला रंग तैयार करते हैं. फिर पूजापंडा सेवक राघव दास मठ से लाई गई तीन छोटी तुलसी की डंडियों का इस्तेमाल करके पुतलियों की ड्राइंग पूरी करते हैं.

आंखों की आखिरी पेंटिंग नीलाद्री महोदया में बताए गए पवित्र 'तच्चक्षु' मंत्र का जाप करते हुए की जाती है. मंदिर की परंपरा के मुताबिक, भक्ति संगीत वाद्ययंत्रों की धुन के बीच, पुजारी देवताओं की कमल जैसी आंखों को औपचारिक रूप से पूरा करते हैं, जिससे नेत्रोत्सव रस्म पूरी होती है.

ऐसा माना जाता है कि पट छवियों में कुछ समय के लिए बुलाई गई दिव्य उपस्थिति, पवित्र लकड़ी की मूर्तियों (दारू ब्रह्मा) में वापस आ जाती है. फिर भक्तों को फिर से जवान हुए देवताओं की पहली झलक देखने का आशीर्वाद मिलता है, जो नवजौबाना दर्शन की निशानी है. नवजौबाना दर्शन के बाद, मंदिर में नेत्रोत्सव की रस्म होती है, जिसका एक अलग धार्मिक महत्व और तरीका है.

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