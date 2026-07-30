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हीरे-जवाहरात का शौकीन निकला यह शातिर चूहा! खोदा 'बिल' तो निकले 10 लाख के गहने

तुमकुर (कर्नाटक): अक्सर समाचार पत्रों में ऐसी अजीबोगरीब खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं, जहां चूहे कभी पुलिस थाने के मालखाने में रखी शराब गटक जाते हैं, कभी नदियों के मजबूत बांध कुतर देते हैं, तो कभी चलती ट्रेन में विधायक को काट लेते हैं. लेकिन इस बार बेंगलुरु से 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित तुमकुर की एक ज्वेलरी दुकान से एक चूहा ने 'चोरी' की है. सीसीटीवी (CCTV) में कैद इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तुमकुर में एक ज्वेलरी दुकान से बिना शटर तोड़े 10 लाख रुपये के सोने और हीरे के गहने गायब हो गये. इस दुकान के कर्मचारी इस बात से हैरान थे कि दुकान के शटर या दरवाजे को तोड़ने का कोई निशान नहीं था. साथ ही, बाहर से भी किसी के दुकान में घुसने का कोई संकेत नहीं मिला. कुछ अजीब होने का संदेह होने पर, मालिक और कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की.

जब दुकान के कर्मचारियों ने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज देखा, तो उनके होश उड़ गए क्योंकि यह अनोखा चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छोटा सा चूहा था जो एक-एक कर आभूषणों को अपने बिल में खींच रहा था. बाद में उन्होंने चूहे का पीछा करते हुए उसके बिल का पता लगाया. जब उन्होंने बिल को खोदा, तो उन्हें करीब 10 अंगूठियां और हीरे जड़ित आभूषणों सहित 3 सोने की चेन मिलीं, जिससे मालिक ने राहत की सांस ली. जांच में पता चला कि चूहा सोने और हीरे के गहनों पर लगे टैग (कीमत की पर्ची) खा गया था.