RSS स्थापना शताब्दी वर्ष, बड़े बदलाव के संकेत, नहीं होंगे प्रांत प्रचारक

आरएसएस इस समय स्थापना शताब्दी वर्ष मना रहा है. समय के साथ संगठन के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के संकेत मिले हैं.

RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH
आरएसएस स्थापना शताब्दी वर्ष (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 1:39 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर इस साल शताब्दी वर्ष मना रहा है. ऐसे समय में संगठन अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. ये बदलाव मुख्य रूप से प्रचारक व्यवस्था और प्रांत संरचना को प्रभावित करेंगे.

जानकारी के अनुसार मुख्य रूप से प्रस्तावित बदलाव के तहत प्रांत प्रचारक पद को समाप्त किया जाएगा. वर्तमान में संघ की संरचना में 'प्रांत' इकाइयाँ हैं, जिनके लिए प्रांत प्रचारक नियुक्त होते हैं. अब प्रांत प्रचारक की व्यवस्था खत्म की जा सकती है.

नया पद- राज्य प्रचारक

हर राज्य के लिए एक 'राज्य प्रचारक' होगा जो पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालेगा. साथ ही 'संभाग प्रचारक' बनाए जाएंगे. ये कमिश्नरी या डिविजन स्तर पर राज्य प्रचारक के अधीन काम करेंगे और उनका कार्यक्षेत्र प्रांत प्रचारकों से छोटा होगा.

इसके साथ ही क्षेत्र प्रचारकों की संख्या में कमी की जाएगी. वर्तमान में 11 क्षेत्र प्रचारक हैं, जो घटकर 9 हो सकते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर संभाग प्रचारक होंगे. पूरे देश में 75 से अधिक संभाग प्रचारक होंगे.

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में छह प्रांत हैं जिसमें ब्रज, अवध, कानपुर, मेरठ, गोरक्ष और काशी शामिल हैं जहां 6 या 7 प्रांत प्रचारक हैं. नई व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक राज्य प्रचारक होगा.

साथ ही उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों (डिविजनों) को ध्यान में रखते हुए 9 संभाग प्रचारक नियुक्त किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक क्षेत्र प्रचारक होगा (वर्तमान में अलग-अलग). ये बदलाव संघ की कार्यकुशलता बढ़ाने, विस्तार को सरल बनाने और राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय के लिए प्रस्तावित हैं. नई प्रणाली लागू होने की संभावित तिथि मार्च 2026 बताई जा रही है.

