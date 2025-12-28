ETV Bharat / bharat

RSS स्थापना शताब्दी वर्ष, बड़े बदलाव के संकेत, नहीं होंगे प्रांत प्रचारक

आरएसएस स्थापना शताब्दी वर्ष (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर इस साल शताब्दी वर्ष मना रहा है. ऐसे समय में संगठन अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. ये बदलाव मुख्य रूप से प्रचारक व्यवस्था और प्रांत संरचना को प्रभावित करेंगे. जानकारी के अनुसार मुख्य रूप से प्रस्तावित बदलाव के तहत प्रांत प्रचारक पद को समाप्त किया जाएगा. वर्तमान में संघ की संरचना में 'प्रांत' इकाइयाँ हैं, जिनके लिए प्रांत प्रचारक नियुक्त होते हैं. अब प्रांत प्रचारक की व्यवस्था खत्म की जा सकती है. नया पद- राज्य प्रचारक हर राज्य के लिए एक 'राज्य प्रचारक' होगा जो पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालेगा. साथ ही 'संभाग प्रचारक' बनाए जाएंगे. ये कमिश्नरी या डिविजन स्तर पर राज्य प्रचारक के अधीन काम करेंगे और उनका कार्यक्षेत्र प्रांत प्रचारकों से छोटा होगा.