पेट्रोल पंप थप्पड़ कांड में कार्रवाई, SDM छोटू लाल शर्मा सस्पेंड
पेट्रोल पंप कर्मियों और एसडीएम के बीच हुई हाथापाई मामले में एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है.
Published : October 24, 2025 at 7:08 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 7:17 AM IST
जयपुर: भीलवाड़ा के जसवंतपुरा पेट्रोल पंप पर मंगलवार को प्रतापगढ़ के आरएएस अधिकारी और पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अब राज्य सरकार ने आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया है. गुरुवार देर रात कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.
दरअसल मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरएएस अधिकारी की पत्नी की शिकायत पर तीन पेट्रोल पंप कर्मियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. वीडियो वायरल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मामले में पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि इस मामले में भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को स्वयं मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि आरएएस अधिकारी भी वीडियो में पेट्रोल पंप कर्मियों से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में पद के रोब के चलते किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए.
वहीं कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि प्रतापगढ़ में पोस्टेड छोटू लाल शर्मा को प्रशासनिक कारणों के चलते निलंबित किया गया है. छोटूलाल शर्मा अपने निलंबन की अवधि में जयपुर कार्मिक विभाग में अपनी उपस्थित दर्ज कराएंगे.
यह था पूरा मामला : भीलवाड़ा के मांडल एसडीम रह चुके छोटू लाल शर्मा फिलहाल प्रतापगढ़ में पोस्टेड हैं. वे अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर लांबिया टोल के पास जसवंतपुरा गांव में सीएनजी पेट्रोल पंप पर मंगलवार को दोपहर 3:45 बजे सीएनजी भरवा रहे थे लेकिन उनकी गाड़ी से पहले किसी और में सीएनजी भरने को लेकर उनका पेट्रोल पंप कर्मी से विवाद हो गया. उसके बाद दूसरा पेट्रोल पंप कर्मी आया तो उससे भी हाथापाई की, जिस पर पेट्रोल पंप कर्मियों ने भी आरएएस अधिकारी के साथ हाथापाई की. इस घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि एसडीएम की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया था.
पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने खोल दिया था मोर्चा : वहीं आरएएस अधिकारी की ओर से पट्रोल पंप कार्मिकों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने का बाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया था और आरएएस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग सरकार से की थी.