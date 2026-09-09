ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया
प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है.
Published : September 9, 2026 at 2:36 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मासिक भुगतान मामले के संबंध में पिनाराई विजयन के आवास पर छापेमारी के बाद लौटते समय ईडी अधिकारियों पर हमले की घटना के आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने के बाद अपनी जांच तेज कर दी है.
यह घटना 27 मई को हुई थी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित तौर पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हमला किया, जब वे तिरुवनंतपुरम में प्राइवेट घर का निरीक्षण पूरा करके लौट रहे थे. राज्य पुलिस ने पहले 27 लोगों को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था. ईडी ने अब पुलिस एफआईआर में सूचीबद्ध सभी 27 लोगों को भी अपने केस में आरोपी के तौर पर शामिल कर लिया है.
ईडी सूत्रों ने बताया कि, केंद्रीय एजेंसी सीधे केस दर्ज कर सकती है क्योंकि हत्या की कोशिश और साजिश पीएमएलए के तय अपराधों में आते हैं. सूत्र ने बताया कि, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ईडी मुख्य रूप से तीन खास बातों पर ध्यान दे रहा है, यह जांचना कि क्या अधिकारियों को उनके सरकारी काम करने से रोकने के लिए कोई सोची-समझी साजिश थी. यह जांचना कि क्या आरोपियों या उनके मददगारों को जांच में रुकावट डालने और सबूत नष्ट करने के लिए पैसे मिले थे और मौके पर मौजूद माकपा के बड़े नेताओं की संलिप्तता को जांच के दायरे में लाना.
ईडी ने इस बात की कड़ी आलोचना की है कि पुलिस की जांच सिर्फ हिंसा तक ही सीमित रही और इसके पीछे की बड़ी साजिश की जांच करने में नाकाम रही. केंद्रीय एजेंसी को शक है कि क्या हमले की प्लानिंग रेड के दौरान जब्त किए गए जरूरी सबूतों को छिपाने की कोशिश के तहत की गई थी.
सही सबूत इकट्ठा करने के बाद, ईडी आने वाले दिनों में आरोपी और संदिग्ध नेताओं को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी करेगा. केंद्रीय एजेंसी के इस अहम कदम से राज्य में राजनीतिक बहस छिड़ गई है.
इससे पहले, ईडी ने राज्य पुलिस चीफ को एक पत्र भेजकर पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीना और पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ मंथली पेमेंट केस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का आग्रह किया था. रेडिंग टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ ईडी का यह नया कदम उस पत्र के तुरंत बाद आया है.
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