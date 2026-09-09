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ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया

ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम (केरल): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मासिक भुगतान मामले के संबंध में पिनाराई विजयन के आवास पर छापेमारी के बाद लौटते समय ईडी अधिकारियों पर हमले की घटना के आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने के बाद अपनी जांच तेज कर दी है.

यह घटना 27 मई को हुई थी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित तौर पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हमला किया, जब वे तिरुवनंतपुरम में प्राइवेट घर का निरीक्षण पूरा करके लौट रहे थे. राज्य पुलिस ने पहले 27 लोगों को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था. ईडी ने अब पुलिस एफआईआर में सूचीबद्ध सभी 27 लोगों को भी अपने केस में आरोपी के तौर पर शामिल कर लिया है.

ईडी सूत्रों ने बताया कि, केंद्रीय एजेंसी सीधे केस दर्ज कर सकती है क्योंकि हत्या की कोशिश और साजिश पीएमएलए के तय अपराधों में आते हैं. सूत्र ने बताया कि, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ईडी मुख्य रूप से तीन खास बातों पर ध्यान दे रहा है, यह जांचना कि क्या अधिकारियों को उनके सरकारी काम करने से रोकने के लिए कोई सोची-समझी साजिश थी. यह जांचना कि क्या आरोपियों या उनके मददगारों को जांच में रुकावट डालने और सबूत नष्ट करने के लिए पैसे मिले थे और मौके पर मौजूद माकपा के बड़े नेताओं की संलिप्तता को जांच के दायरे में लाना.

ईडी ने इस बात की कड़ी आलोचना की है कि पुलिस की जांच सिर्फ हिंसा तक ही सीमित रही और इसके पीछे की बड़ी साजिश की जांच करने में नाकाम रही. केंद्रीय एजेंसी को शक है कि क्या हमले की प्लानिंग रेड के दौरान जब्त किए गए जरूरी सबूतों को छिपाने की कोशिश के तहत की गई थी.