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कश्मीर : दुर्लभ जंगली बकरी मार्खोर का शिकार, शिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

कश्मीर में लुप्त मार्खोर बकरी का शिकार करने वाले आरोपी में से एक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

Hunting of rare wild goat Markhor in Kashmir
कश्मीर में दुर्लभ जंगली बकरी मार्खोर का शिकार (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : May 29, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
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श्रीनगर: भारत की सबसे दुर्लभ जंगली बकरियों में गिनी जाने वाली मार्खोर (Markhor) का शिकार किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के सामने आने के बाद एक आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

जब दुनिया 24 मई को इंटरनेशनल मारखोर डे मना रही थी, वहीं जम्मू-कश्मीर के गुरेज में चार लोग लुप्तप्राय (Endangered) जीवों की सूची में शामिल मार्खोर बकरी का शिकार कर रहे थे.

इस बारे में वाइल्डलाइफ अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शिकारियों में से एक की पहचान कर ली है जो राजौरी जिले का एक आदिवासी है. उन्होंने कहा कि हम घटना की जांच कर रहे हैं.

उत्तरी कश्मीर के वाइल्डलाइफ वार्डन इंतेसार सुहैल ने ईटीवी भारत को बताया, "अभी तक एक व्यक्ति की पहचान हुई है. वह वह राजौरी का एक आदिवासी है. उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी."

बता दें कि शिकारियों की तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद वाइल्डलाइफ अधिकारी हरकत में आए.

सुहैल ने कहा, “खबर है कि यह घटना एक हफ्ते पहले गुरेज इलाके में हुई थी. जांच के दौरान सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उसके बाद सही कार्रवाई की जाएगी. तस्वीर में तीन शिकारी चाकू से मार्खोर बकरी को काटते हुए दिख रहे हैं, जबकि पास में ही एक शिकार करने वाली बंदूक रखी हुई है.

वीडियो में, जिसे कथित तौर पर शिकारियों में से एक ने शूट किया है. इसमें एक शिकारी अपने कंधों पर भारी और मरी मार्खोर ले जाते हुए दिख रहा है, जबकि दूसरा शिकारी जंगल की पहाड़ी पर उसके आगे चल रहा है और कथित तौर पर शिकार करने वाली बंदूक लिए हुए है.

एक सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया कि लुप्तप्राय मार्खोर के शिकार की घटना बांदीपुरा जिले के गुरेज जंगल के दूधपति किस्सार इलाके में एक हफ्ते पहले हुई थी. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को इंटरनेशनल डे मार्खोर घोषित किया और 2024 से यह दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है.

वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) के एक सर्वे के मुताबिक, मार्खोर जम्मू-कश्मीर में पाई जाती है और इसकी प्रजाति को वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के शेड्यूल I में लिस्ट किया गया है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट की कैटेगरी में रखा गया है.

इसका शिकार पूरी तरह से मना है और शिकारियों को जुर्माने के साथ कई साल की जेल हो सकती है. वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में मार्खोर की आबादी लगभग 250 है और यह काज़ीनाग और पीर पंजाल जंगल रेंज में पाई जाती है.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मार्खोर एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति है जो मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र ने 24 मई को इंटरनेशनल मार्खोर डे के तौर पर लिस्ट करते हुए कहा कि मार्खोर के बचने के लिए सबसे बड़ा खतरा प्राकृतिक वास का खत्म होना, गैर-कानूनी शिकार, जिसमें अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन भी शामिल है. वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि लुप्तप्राय मार्खोर को मारने के इस क्रूर कृत्य की जांच के लिए रेंज अधिकारी, वन्यजीव अधिकारियों सहित एक टीम को गुरेज भेजा गया है.

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