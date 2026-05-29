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कश्मीर : दुर्लभ जंगली बकरी मार्खोर का शिकार, शिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

कश्मीर में दुर्लभ जंगली बकरी मार्खोर का शिकार ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

By Mir Farhat Maqbool 3 Min Read

श्रीनगर: भारत की सबसे दुर्लभ जंगली बकरियों में गिनी जाने वाली मार्खोर (Markhor) का शिकार किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के सामने आने के बाद एक आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. जब दुनिया 24 मई को इंटरनेशनल मारखोर डे मना रही थी, वहीं जम्मू-कश्मीर के गुरेज में चार लोग लुप्तप्राय (Endangered) जीवों की सूची में शामिल मार्खोर बकरी का शिकार कर रहे थे. इस बारे में वाइल्डलाइफ अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शिकारियों में से एक की पहचान कर ली है जो राजौरी जिले का एक आदिवासी है. उन्होंने कहा कि हम घटना की जांच कर रहे हैं. उत्तरी कश्मीर के वाइल्डलाइफ वार्डन इंतेसार सुहैल ने ईटीवी भारत को बताया, "अभी तक एक व्यक्ति की पहचान हुई है. वह वह राजौरी का एक आदिवासी है. उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी." बता दें कि शिकारियों की तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद वाइल्डलाइफ अधिकारी हरकत में आए. सुहैल ने कहा, “खबर है कि यह घटना एक हफ्ते पहले गुरेज इलाके में हुई थी. जांच के दौरान सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उसके बाद सही कार्रवाई की जाएगी. तस्वीर में तीन शिकारी चाकू से मार्खोर बकरी को काटते हुए दिख रहे हैं, जबकि पास में ही एक शिकार करने वाली बंदूक रखी हुई है. वीडियो में, जिसे कथित तौर पर शिकारियों में से एक ने शूट किया है. इसमें एक शिकारी अपने कंधों पर भारी और मरी मार्खोर ले जाते हुए दिख रहा है, जबकि दूसरा शिकारी जंगल की पहाड़ी पर उसके आगे चल रहा है और कथित तौर पर शिकार करने वाली बंदूक लिए हुए है.