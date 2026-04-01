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कॉर्बेट में दिखा दुर्लभ व्हाइट-रम्प्ड गिद्धों का ग्रुप, वन्यजीव प्रेमियों के खिले चेहरे

इससे पहले साल 2017 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना जोन में गिद्धों का समूह दिखाई दिया था. जिसके बाद ये अब दिखाई दिये हैं.

RARE WHITE RUMPED VULTURE
कार्बेट में दिखा दुर्लभ व्हाइट-रम्प्ड गिद्धों का ग्रुप (फोटो सोर्स: वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 1, 2026 at 1:02 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 1:08 PM IST

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रामनगर: कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत टेड़ा क्षेत्र में दुर्लभ व्हाइट-रम्प्ड गिद्ध (White-rumped Vulture) के एक समूह दिखाई दिया है. प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया. जिसमें एक साथ 6 से अधिक गिद्ध नजर आ रहे हैं. दुर्लभ व्हाइट-रम्प्ड गिद्ध दिखने से वन्यजीव प्रेमी और विशेषज्ञ काफी खुश है. सभी के लिये ये एक बड़ी और सकारात्मक खबर है.

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार ने बताया गिद्धों को देखना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है. पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. खासतौर पर व्हाइट-रम्प्ड गिद्धों का एक साथ दिखाई देना बेहद दुर्लभ और उत्साहजनक माना जाता है. उन्होंने बताया इससे पहले वर्ष 2017 में उन्हें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना जोन में गिद्ध दिखाई दिए थे. 2021 में टेड़ा क्षेत्र में इनके दर्शन हुए थे. अब 2026 में एक साथ 6 से अधिक गिद्धों का दिखना संरक्षण के लिहाज से एक मजबूत संकेत माना जा रहा है.

दुर्लभ व्हाइट रम्प्ड गिद्ध (सोर्स: वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार)

दीप के अनुसार गिद्ध प्रकृति के “सफाई कर्मचारी” होते हैं, जो मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा पहले जहां पांच गिद्ध दिखाई दिए थे, वहीं इस बार कॉर्बेट से सटे टेड़ा क्षेत्र में सात गिद्ध एक साथ देखे गए, जो उनकी संख्या में संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है.

पक्षी विशेषज्ञ सुमन्ता घोष ने बताया एक समय गिद्ध दुनिया के सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों में शामिल थे, उनकी अनुमानित संख्या करीब 4.5 करोड़ तक थी. बीते दशकों में इनकी आबादी में भारी गिरावट आई है. इस गिरावट का मुख्य कारण पशुओं में इस्तेमाल होने वाली दर्दनाशक दवाएं, खासकर नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) रही हैं. इन दवाओं के अवशेष जब मृत पशुओं के शरीर में रह जाते हैं. गिद्ध उन्हें खाते हैं. उनके शरीर में किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. इसी वजह से भारत में गिद्धों की आबादी में 99.9 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई.सुमन्ता घोष ने बताया पहले इस प्रजाति की नेस्टिंग कॉलोनियां रिंगोड़ा, हाथीडगर और गुजर बस्तियों के आसपास देखी जाती थीं. यह गिद्ध प्रजाति पेड़ों पर घोंसले बनाती हैं, जबकि अन्य गिद्ध प्रजातियां चट्टानों पर घोंसले बनाती हैं.

RARE WHITE RUMPED VULTURE
दुर्लभ व्हाइट रम्प्ड गिद्ध (फोटो सोर्स: वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार)

वहीं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया पिछले कुछ दशकों में गिद्धों की कई प्रजातियों में 95 प्रतिशत तक गिरावट आई है. उन्होंने कहा कॉर्बेट जैसे संरक्षित वन क्षेत्र अब उन चुनिंदा स्थानों में शामिल हैं, जहां गिद्धों की आबादी सुरक्षित बनी हुई है.साकेत बडोला के अनुसार कॉर्बेट के घने जंगलों में व्हाइट-रम्प्ड वल्चर जैसी दुर्लभ प्रजातियां अब भी पाई जाती हैं, जो वर्तमान समय में बेहद रेयर मानी जाती हैं. उन्होंने कहा टेड़ा क्षेत्र में इनका लगातार दिखाई देना इस बात का संकेत है कि यहां का पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ है. संरक्षण के प्रयास प्रभावी साबित हो रहे हैं.

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Last Updated : April 1, 2026 at 1:08 PM IST

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