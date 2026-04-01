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कॉर्बेट में दिखा दुर्लभ व्हाइट-रम्प्ड गिद्धों का ग्रुप, वन्यजीव प्रेमियों के खिले चेहरे

कार्बेट में दिखा दुर्लभ व्हाइट-रम्प्ड गिद्धों का ग्रुप ( फोटो सोर्स: वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार )