हिमाचल के जंगलों में दिखा सफेद बंदर, एक्सपर्ट ने बताई इसकी सच्चाई

हिमाचल के जंगलों में पहली बार 'बर्फ सा सफेद बंदर' देखा गया है. जिसके बाद वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है.

rare white monkey spotted in chamba himachal
हिमाचल के जंगलों में दिखा अनोखा 'सफेद बंदर' (Forest Department Chamba)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 12:01 PM IST

Updated : December 10, 2025 at 12:32 PM IST

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जंगलों में इन दिनों एक अनोखे मेहमान की चर्चा हर ओर है. जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में देवदारों के जंगलों में एक सफेद बंदर मिला है. जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है.

दरअसल बीते रविवार को गश्त पर निकले एक फॉरेस्ट गार्ड ने अपने फोन में ये तस्वीर कैद की है. वन विभाग के मुताबिक जंगल में गश्त के दौरान फॉरेस्ट गार्ड की नजर बंदरों के एक झुंड पर पड़ी. जिसमें एक बंदर पूरी तरह सफेद रंग का था. सिर से लेकर पूंछ तक चमकते सफेद बाल, गुलाबी चेहरा और अलग-सी चमक देखते ही फॉरेस्ट गार्ड ने उसकी तस्वीर खींच ली.

भरमौर के डीएफओ नवनात माने ने कहा, "यह बंदर किसी अलग प्रजाति का नहीं है. सामान्य बंदरों की तरह ही यह भी उसी परिवार का है, बस इसके बाल जन्म से ही सफेद हो जाते हैं. इन्हें एल्बिनो रीसस मकाक (सफेद बंदर) कहा जाता है और यह प्राकृतिक रूप से बहुत कम देखने को मिलते हैं. विभाग इसका पूरा संरक्षण सुनिश्चित करेगा साथ ही स्थानीय लोगों से भी अपील की जाती है कि वे इसके करीब न जाएं और न ही इसे भोजन दें"

वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है. टीम मौके पर पहुंचकर उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही है, ताकि इस दुर्लभ दिखाई देने वाले जीव की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विभाग इस पूरे घटनाक्रम पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने पर भी विचार कर रहा है.

बंदर का सफेद रंग क्यों है?

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जूलॉजी प्रोफेसर डॉ. हरिंदर सिंह बन्याल बताते हैं कि यह कोई नई प्रजाति नहीं है, बल्कि सामान्य रीसस मकाक का एल्बिनो रूप है. इसकी बनावट और व्यवहार वही है जो सामान्य बंदरों की होती है. शरीर में मेलेनिन नामक पिगमेंट की कमी या अनुपस्थिति के कारण यह पूरी तरह सफेद दिखाई देता है. यह कमी जन्मजात आनुवंशिक परिवर्तन (जेनेटिक म्यूटेशन) से होती है. वे बताते हैं कि ऐसे जीव सूर्य की रोशनी और UV किरणों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं.

इस बंदर में क्या है खास ?

डॉ. बन्याल के मुताबिक इससे पहले असम में एक एल्बिनो रीसस मकाक देखा गया था. ये आम बंदरों से देखने में बिल्कुल अलग होते हैं लेकिन प्रजाति अलग नहीं है.

  • इसका रंग पूरी तरह सफेद होता है।
  • आंखें हल्की गुलाबी या लाल दिखाई दे सकती हैं।
  • मेलेनिन न होने से इसकी त्वचा जल्दी प्रभावित होती है।
  • जंगलों में इसका जीवित रहना कठिन होता है क्योंकि यह दूर से ही दिखाई दे जाता है।
  • कई बार झुंड भी इन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करता।

भरमौर के शांत जंगलों में अचानक दिखे इस 'सफेद मेहमान' ने इलाके में उत्सुकता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया से लेकर पशु प्रेमियों और शोधकर्ताओं का ध्यान इस सफेद बंदर ने अपनी ओर खींचा है. वन रक्षक की खींची हुई सफेद बंदर की तस्वीर कुछ ही घंटों में मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई. स्थानीय लोग इस सफेद बंदर को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि भरमौर क्षेत्र में ऐसा दृश्य पहले कभी सामने नहीं आया है. जंगलों में सामान्य भूरे बंदरों के बीच पूरी तरह सफेद रंग का बंदर दिखना लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है. वन विभाग के मुताबिक क्योंकि ये बंदर झुंड के साथ सहज रूप से घूमता नज़र आया है जिससे साफ है कि वह उसी समूह का हिस्सा है.

Last Updated : December 10, 2025 at 12:32 PM IST

WHITE MONKEY CHAMBA
ALBINO MACAQUE SPOTTED IN HIMACHAL
सफेद बंदर
ALBINO RHESUS MACAQUE
WHITE MONKEY

