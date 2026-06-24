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पश्चिम बंगाल : तीस्ता नदी के किनारे दिखा दुर्लभ सफेद अजगर, देखें वीडियो

सांप किस प्रजाति का है? वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स ने सांप की पहचान 'एल्बिनो इंडियन रॉक पाइथन' के रूप में की है. आम अजगरों के उलट, जिनमें आमतौर पर गहरे या भूरे रंग के पैटर्न होते हैं, इस सांप में जेनेटिक गुणों की वजह से ऐसे निशान बिल्कुल नहीं होते, जिससे इसके शरीर का रंग एकदम सफेद होता है.

स्थानीय लोगों ने इस दुर्लभ अजगर को पहली बार मंगलवार रात को देखा. वहीं अजगर का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल है. इस नजारे ने प्रकृति में दिलचस्पी रखने वालों से लेकर आम लोगों तक, सभी में बहुत ज़्यादा उत्सुकता और उत्साह जगाया है.

सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल): उत्तर बंगाल में सफेद अजगर देखे जाने का मामला सामने आया है. कलिम्पोंग के समीप नेशनल हाईवे 10 के पास, लिखुवीर इलाके में तीस्ता नदी के किनारे एक बड़ा सफेद अजगर देखा गया.

तीस्ता नदी बेसिन में आम अजगर दिखना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन जंगल में एल्बिनो या सफेद अजगर का मिलना लगभग पहले कभी नहीं हुआ. अगर वन विभाग और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स आधिकारिक इस बात की पुष्टि करते हैं, तो यह भारत के जंगल में एल्बिनो इंडियन रॉक पाइथन की पहली डॉक्यूमेंटेड मौजूदगी होगी जो जूलॉजी के इतिहास में एक बहुत ही अहम बात होगी.

अजगर सफेद क्यों होता है?

सरीसृप विज्ञानी (herpetologist) श्यामाप्रसाद पांडे के अनुसार, "रंगहीनता एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है जो शरीर को मेलेनिन पिगमेंट बनाने से रोकती है. इस वजह से सांप की स्किन सफेद या हल्के पीले रंग की दिखती है. हालांकि, यह सफेद रंग जंगल में जिंदा रहना बहुत मुश्किल बना देता है. प्राकृतिक छलावरण की कमी के कारण, वे छिपने के लिए अपने आस-पास की चीजों में घुल-मिल नहीं पाते, जिससे शिकारियों या इंसानों द्वारा उन्हें पहचाने जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है.

सफेद अजगर के बारे में जानकारी

यह ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय रॉक पाइथन भारत के सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है, जो लगभग 20 फीट तक लंबा हो सकता है. वे पूर्णतया विषहीन होते हैं और मुख्यतः अपने शिकार को सिकोड़कर, उसके चारों ओर लपेटकर और उसकी सांस रोककर मारते हैं. 1972 में, इस सांप को वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल के तहत सबसे ऊंचे स्तर की कानूनी सुरक्षा दी गई थी - यह दर्जा बाघ और शेर जैसे जानवरों को भी दिया जाता है.

इस प्रजाति को आईयूसीएन (International Union for Conservation of Nature) रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय' के तौर पर क्लासिफाई किया गया है. कलिम्पोंग और पास की तीस्ता नदी वाला बेसिन एरिया, पहाड़ियों और मैदानों को जोड़ने वाले एक बहुत संवेदनशील कॉरिडोर का काम करता है. वन्यजीव संरक्षणवादियों ने पहले ही वन विभाग से तुरंत कार्रवाई लेने और इस दुर्लभ सफेद अजगर की सुरक्षा की गारंटी देने और उसकी शारीरिक स्थिति का पता लगाने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग करने का अनुरोध किया है.

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