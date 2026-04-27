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बागेश्वर की सुंदरधुंगा घाटी में दिखा दुर्लभ तीतर Satyr Tragopan, पक्षी प्रेमी उत्साहित

बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की सुंदरधुंगा घाटी दुर्लभ जीवों और वनस्पतियों के लिए भी जानी जाती है. यहां मिलने वाले जीवों में हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, बंगाल टाइगर, कस्तूरी मृग शामिल हैं. अब इन दुर्लभ जीवों में सैटायर ट्रैगोपैन (Satyr Tragopan) का नाम भी जुड़ चुका है. पिछले दिनों वन विभाग के ट्रैप कैमरे में कैद तीतर की इस प्रजाति को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की रेड लिस्ट में निकट संकट ग्रस्त श्रेणी में रखा गया है.

सुंदरधुंगा घाटी में हिम तेंदुओं की मौजूदगी का पता लगाने के लिए पिछले साल पिंडारी, सुंदरधुंगा और कफनी क्षेत्र में 55 ट्रैप कैमरे लगाए गए थे. वन विभाग के शोधकर्ता वैज्ञानिक रजत जोशी के नेतृत्व में चले इसी अभियान के दौरान कैमरे में बंगाल टाइगर की मौजूदगी दर्ज हुई थी. कैमरों में कैद अन्य जीवोंपर निरंतर अध्ययन चल रहा था. इस अभियान में एक अन्य दुर्लभ तीतर सैटायर ट्रैगोपैन की मौजूदगी का पता चलने से विशेषज्ञ उत्साहित हैं.

सैटायर ट्रैगोपैन दुर्लभ तीतर है. यह पूर्वी और मध्य हिमालय का मूल निवासी होता है. सामान्य रूप से यह 2400 से 4200 मीटर की ऊंचाई पर घने, नम और समशीतोष्ण (न बहुत अधिक गर्मी और न ही बहुत अधिक सर्दी वाली जलवायु) वनों में पाया जाता है.

पक्षियों की खोज में रुचि रखने वाले प्राध्यापक दीपक कुमार बताते हैं कि ई-बर्ड के अनुसार प्रदेश के मुनस्यारी में इसके दिखने का रिकॉर्ड है. बागेश्वर जिले में इसका मिलना बड़ी उपलब्धि है. बर्ड वॉचर और पक्षी विशेषज्ञ राजेश भट्ट बताते हैं कि इस प्रजाति का तीतर छिपकर रहता है. यह बड़ी मुश्किल से दिखता है. अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात यह पक्षी बर्ड वॉचरों को खूब आकर्षित करता है, लेकिन इसे देख पाना बेहद मुश्किल है.