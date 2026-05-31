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टूटी हड्डी से लेकर शुगर-लिवर का मुफ्त इलाज, बिहार की बंका पहाड़ी बनी संजीवनी!

"40 वर्षों पूर्व जब यहां से प्रखंड मुख्यालय तक जाना भी आसान नहीं था, उस समय मेरे हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी. तब मेरे बाबा ने हड़ जोड़ और कालमेघ का लेप बना कर मेरी टूटी हड्डी जोड़ने का इलाज किया था." - कारु यादव, वैद्य

जड़ी-बूटियों का बड़ा खजाना: वैद्य कारु यादव के अनुसार सिर्फ हड़ जोड़ ही क्या, इस पूरी पहाड़ी पर अनगिनत पौधे और जड़ी-बूटियों का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है. यह खजाना विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पूरी तरह से रामबाण साबित होता है. जहां तक हड़ जोड़ की बात है तो यह एक ऐसी जड़ी वाला लत पौधा है जिसके सही उपयोग से टूटी हुई हड्डी कुछ ही दिनों में आसानी से जुड़ जाती है.

वैद्य कारु यादव का दावा: बिराज गांव के निवासी कारु यादव जड़ी-बूटियों की सटीक पहचान करने में बेहद माहिर माने जाते हैं. हालांकि वे पढ़े-लिखे तो नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद वे लोगों को बेहतरीन औषधि चिकित्सा प्रदान करते हैं. वे कहते हैं कि मैंने अपने पूर्वजों से इन दुर्लभ औषधीय पौधों की सही पहचान करना बहुत अच्छी तरह से सीखा है.

हड़ जोड़ के आधुनिक उपयोग: आधुनिक अनुसंधानों के तहत डॉ. हेमंत कुमार संभावित उपयोग पर कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों के दर्द तथा सूजन संबंधी विकारों में भी इसके संभावित उपयोग के अध्ययन किए जा रहे हैं. हड़ जोड़ का उपयोग मुख्य रूप से चूर्ण, काढ़ा, लेप तथा विभिन्न हर्बल सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है. नियंत्रित मात्रा एवं चिकित्सकीय सलाह के साथ ही इस जड़ी-बूटी का उपयोग अधिक सुरक्षित माना जाता है. इसे बिना चिकित्सकीय सलाह के उपयोग नहीं करना चाहिए.

पारंपरिक चिकित्सा में महत्व: प्रोफेसर के अनुसार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग प्राचीन काल से हड्डियों की मजबूती बढ़ाने तथा किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर को जल्दी भरने में किया जाता रहा है. क्योंकि इस चमत्कारी पौधे में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट एवं सूजनरोधी तत्व शरीर की ऊतकीय मरम्मत प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं.

"हड़ जोड़ जिसका वैज्ञानिक नाम 'Cissus quadrangularis' है, यह एक बहुवर्षीय औषधीय बेल है जो मुख्य रूप से Vitaceae कुल से संबंधित मानी जाती है. इसकी विशिष्ट चतुर्भुजाकार हरी शाखाएं ही इस दुर्लभ पौधे की सबसे प्रमुख पहचान मानी जाती हैं." - डॉ हेमंत कुमार,एसोसिएट प्रोफेसर, उद्यान विभाग,दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय

प्रोफेसर का वैज्ञानिक दावा: दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ हेमंत कुमार के मुताबिक हड़ जोड़ में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट एवं सूजनरोधी तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर की ऊतकीय मरम्मत प्रक्रिया को बहुत तेजी से सहायता प्रदान करते हैं.

"मैं इन जड़ी-बूटियों के गुणों के बारे में पहले से जानता था लेकिन डॉक्टरों ने मेरी बीमारी का नाम ऐसा अजीब बताया कि मेरी समझ ही नहीं आया कि क्या इस बीमारी में यह घरेलू औषधि काम कर सकती है, लेकिन आखिरकार यही औषधीय पौधे मेरे जीवन में काम आए." - लखन भारती, ग्रामीण

जड़ी-बूटी से इलाज: जब वह पूरी तरह थक-हारकर अपने गांव में रहने लगे तभी एक स्थानीय वैद्य ने उन्हें जंगल से लाकर हड़ जोड़ और कालमेघ की जड़ी-बूटी दी. वैद्य ने उनके दर्द वाली जगह पर इसका लेप लगवाया और साथ ही कालमेघ को आटा में मिलाकर उसकी रोटी खिलाना शुरू किया. लखन भारती बताते हैं कि कुछ महीनों के बाद वह इतने फिट हो गए कि अब वह पहाड़ पर हर दिन आसानी से चढ़ जाते हैं.

लखन भारती की आपबीती: सुहैल के नावां ग्राम के रहने वाले लखन भारती गुजरात में रहकर एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे. वहीं काम के दौरान उन्हें सबसे पहले अपनी कमर में समस्या होनी शुरू हुई और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वह विकलांगता की तरफ बढ़ने लगे तथा बेड पर रहने को मजबूर हो गए. उन्होंने कई जगहों पर जाकर एलोपैथिक दवा कराई लेकिन उन्हें चलने-फिरने में हमेशा भारी समस्या होती रही.

कैल्शियम की कमी दूर: अगर कालमेघ को गेहूं में मिलाकर अच्छी तरह पीस लिया जाए और फिर उसकी रोटी बनाकर खाई जाए तो इससे शरीर को बहुत लाभ मिलता है. ऐसा करने से शरीर में कैल्शियम की कमी वाले लोगों को कुछ ही दिनों में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी. इससे न सिर्फ इंसान की हड्डी मजबूत होगी बल्कि यह उपाय शरीर की कई अन्य बीमारियों में भी बेहद फायदेमंद साबित होगा.

हड्डी के लिए रामबाण: स्थानीय लोग इस पौधे का उपयोग तब करते हैं जब उनके शरीर के किसी भी अंग की हड्डी में कोई फ्रैक्चर आ जाता है या फिर उन्हें जोड़ों में तेज दर्द होता है. अगर इस विशेष पौधे के साथ कालमेघ का सही मिश्रण कर दिया जाए तो फिर यह हड्डी से संबंधित सभी समस्याओं के लिए पूरी तरह रामबाण साबित होता है. हड़ जोड़ और कालमेघ का मिश्रण एक तरह से कृत्रिम प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी काम करता है.

हड़ जोड़ के फायदे: वैसे तो इस पहाड़ी पर अनगिनत औषधीय पौधों की भारी भरमार है लेकिन शुरुआत हड़ जोड़ के विशेष गुणों और उसके फायदों से करते हैं. इस हड़ जोड़ को स्थानीय लोग मुख्य रूप से 'बौला' के नाम से भी जानते हैं जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाला एक चमत्कारी पौधा है. यह सिर्फ किताबी बातें हैं बल्कि इसे यहां के स्थानीय लोग अपने निजी जीवन में भी सच में उपयोग कर रहे हैं.

जांच के लिए सैंपल: आयुष मंत्रालय की यह टीम यहां से औषधीय पौधों के कुछ जरूरी और दुर्लभ नमूने अपने साथ लेकर गई थी. हालांकि यह टीम यहां पहली बार आई थी और सिर्फ कुछ सैंपल लेकर गई थी जिसके कारण उन्होंने यहां ज्यादा समय नहीं गुजारा था. लेकिन इसके बावजूद टीम ने यहां रिसर्च के दौरान हड़ जोड़ समेत कई अन्य महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की सफलतापूर्वक पहचान की थी.

दुर्लभ पौधों की भरमार: यहां पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों में मुख्य रूप से हड़ जोड़, कालमेघ, मुस्लिकंद, गुड़मार, तितकी, इंद्रजौर और कोरैया समेत दर्जनों औषधीय पौधे शामिल हैं. साल 2026 के शुरुआत में यहां भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की एक विशेष सलाहकार टीम भी पहुंची थी. बिराज वन समिति के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने बताया कि इस टीम में कुल चार सदस्य शामिल थे जिन्होंने यहां आकर पहाड़ पर चढ़कर औषधीय पौधों की बारीकी से जांच की थी.

प्राकृतिक प्रेमियों की पसंद: बंका पहाड़ी के आस-पास का यह खूबसूरत और हरा-भरा नज़ारा प्राकृतिक प्रेमियों को बेहद पसंद आता है. इस पहाड़ी पर हड्डी, कमर दर्द और नसों से संबंधित दर्द से लेकर शुगर, फीवर, मलेरिया और टाइफाइड को ठीक करने वाले पौधे मौजूद हैं. यहां शारीरिक कमजोरी, कैल्शियम और खून की कमी को दूर करने समेत कोलेस्ट्रॉल जैसी कई बीमारियों के लिए रामबाण औषधीय पौधे, लड़ी और जड़ें पाई जाती हैं.

पहाड़ी की भौगोलिक स्थिति: दरअसल जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बिराज पंचायत स्थित है. इमामगंज प्रखंड में स्थित इसी पंचायत के अंतर्गत यह बंका पहाड़ी भी आती है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है. हालांकि यह पहाड़ी कई अलग-अलग भागों में बंटी हुई है लेकिन फिर भी इसके आस-पास के दृश्य देखने में अति सुंदर नजर आते हैं.

मिलेगी हर बीमारी की दवा : इस पहाड़ी पर पाए जाने वाले पौधे शरीर में कैल्शियम की कमी, खून की कमी को दूर करने और कोलेस्ट्रॉल जैसी कई बीमारियों के लिए रामबाण हैं. इन दुर्लभ पौधों में मुख्य रूप से हड़ जोड़, कालमेघ, मुस्लिकंद, गुड़मार, तितकी, इंद्रजौर और कोरैया समेत दर्जनों अन्य महत्वपूर्ण औषधीय पौधे शामिल हैं. ये सभी पौधे पूरी पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से उगते हैं और लोगों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं.

दर्द में है रामबाण: औषधीय पौधों से भरा यह बंका पहाड़ इंसानी शरीर में कैल्शियम की कमी से लेकर नसों के भयंकर दर्द को ठीक करने में काम आता है. इस पहाड़ी पर हड्डी टूटने, कमर दर्द होने और नसों से संबंधित हर प्रकार के दर्द को ठीक करने वाले औषधीय पौधे पाए जाते हैं. इसके साथ ही यहां शुगर, फीवर, मलेरिया, टाइफाइड और शारीरिक कमजोरी को दूर करने वाली जड़ी-बूटियां भी मौजूद हैं.

मंत्रालय ने किया निरीक्षण: इस पहाड़ी की महत्ता को देखते हुए कुछ महीनों पहले ही इसका निरीक्षण भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की सलाहकार टीम ने किया था. पिछले दिनों जब आयुष मंत्रालय भारत सरकार की विशेष टीम यहां पहुंची थी तो उन्होंने पूरी पहाड़ी का बारीकी से निरीक्षण किया था. इस निरीक्षण के बाद से ही इस पहाड़ी पर मिलने वाले औषधीय पौधों को लेकर चर्चा और अधिक तेज हो गई है.

स्थानीय लोगों का दावा: स्थानीय लोगों द्वारा इस बंका पहाड़ी को इसके विशेष गुणों के कारण 'औषधि पहाड़ी' भी कहा जाता है. यहां के रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि बंका पहाड़ी की खोह में कई जटिल बीमारियों के इलाज के लिए प्राकृतिक दवा छुपी हुई है. वन विभाग की स्थानीय समिति के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल का दावा है कि स्थानीय लोग पहाड़ी से जड़ी बूटी लाकर अपनी बीमारियों का इलाज खुद ही करते हैं और उनकी ये परंपरा सदियों पुरानी है.

गयाजी : बिहार के गयाजी की बंका पहाड़ी में औषधीय गुणों से भरपूर कई प्रकार के दुर्लभ पौधे पाए गए हैं. यहां की बिराज पहाड़ी पर मिलने वाले इन विशेष पौधों में इंसानी शरीर की कई गंभीर बीमारियों का पक्का इलाज छुपा हुआ है. इन महत्वपूर्ण औषधीय पौधों में मुख्य रूप से हड़ जोड़ से लेकर कालमेघ तक शामिल हैं जो आमतौर पर श्रीलंका में अधिक पाए जाते हैं.

10 दिनों में ठीक हुआ हाथ: कारु यादव के मुताबिक इस घरेलू लेप को लगाने के मात्र 10 दिनों के बाद उनकी टूटी हुई हड्डी पूरी तरह से जुड़ गई थी.वे बताते हैं कि उस इलाज के बाद से आज तक उनके हाथ में कोई समस्या नहीं हुई है. वे आज भी अपने उस हाथ से सारे भारी काम बेहद आसानी से करते हैं.

निःशुल्क चिकित्सा सेवा: कारु यादव अपने पूरे गांव में वैद्य जी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हैं. वे हड्डी जोड़ने से लेकर फीवर, शुगर, ब्लड प्रेशर, खून और कैल्शियम की कमी का सफल इलाज इसी पहाड़ी के पौधों से करते हैं. वे इस जनकल्याण के काम के लिए मरीजों से कोई भी फीस नहीं लेते हैं.

शत-प्रतिशत सफलता का दावा: वैद्य कारु यादव बताते हैं कि वे हाथ, पैर, सीने की हड्डियों और जोड़ों के दर्द वाले सैकड़ों स्थानीय मरीजों का इलाज करके उन्हें पूरी तरह ठीक कर चुके हैं. जिन भी मरीजों का उन्होंने अब तक इलाज किया है, उनमें से 100 फीसद लोग आज बिल्कुल सही तरीके से चल-फिर रहे हैं. हड्डियों को जोड़ने और मजबूत बनाने के साथ शरीर को ताकत प्रदान करने के लिए वे हड़ जोड़ के साथ कालमेघ का उपयोग करते हैं.

इस्तेमाल करने का तरीका: कारु यादव बताते हैं कि हड़ जोड़ की हरी पत्ती से लेकर सफेद मिट्टी के रंग की तरह दिखने वाली लड़ी और उसकी जड़ का भी विभिन्न दवाओं में उपयोग होता है. इसकी पत्ती और जड़ी को पानी में अच्छी तरह उबाल कर काढ़े की तरह पिया भी जाता है. जबकि टूटी हुई हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए इसकी पत्ती और जड़ के साथ कालमेघ मिलाकर पीसकर एक गाढ़ा लेप तैयार किया जाता है.

3 दिनों में सुधार: इस तैयार लेप को शरीर की टूटी हुई हड्डी वाली जगह पर अच्छी तरह से लगाया जाता है. फिर गर्म पानी में कपड़े को हल्का गर्म करके उस लेप के ऊपर सावधानी से बांध दिया जाता है. ऐसा नियम से करने से मात्र 3 दिनों के भीतर ही टूटी हड्डी अपनी असली हालत तक पहुंचनी शुरू हो जाती है और 12 घंटे के अंदर दर्द वाली जगह की सूजन भी कमने लगती है.

गेहूं के साथ औषधीय उपयोग: हड्डी को जोड़ने के साथ उसको मजबूत बनाने के लिए कालमेघ को गेहूं के साथ पीस कर उसकी रोटी खिलाई जाती है जिससे हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं. वैद्य कारु यादव बताते हैं कि इसके सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है साथ-साथ खून भी तेजी से बढ़ता है. इसके नियमित सेवन से शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारी भी इंसान को नहीं होती है तथा इसके खाने के कई और फायदे भी हैं.

कालमेघ की वैज्ञानिक पहचान: कालमेघ एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम 'एंड्रोग्राफी पैनिकुलाटा' है. निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, गयाजी के प्राचार्य डॉ. मो. शमशाद आलम बताते हैं कि इस विशेष पौधे को 'ग्रीन चिरायता' भी कहा जाता है. यह मानव शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्युनिटी बढ़ाने में बेहद उपयोगी माना जाता है और आयुर्वेद में इसका उपयोग खूब होता है.

पारंपरिक पद्धतियों में महत्व: कालमेघ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर तो है ही, इसके साथ ही अपने बेजोड़ औषधीय गुणों के कारण यह प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में कई रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता रहा है. यह पौधा मूल रूप से भारत और श्रीलंका में पाया जाता है. उत्तरी भारत और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यह काफी मिलता है, जिसका स्वाद काफी कड़वा होता है लेकिन इसके फायदे सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं.

लिवर और हार्ट के लिए गुण: कालमेघ एक ऐसा औषधीय पौधा है जो एक तरह से इंसानी शरीर के लिए लिवर टॉनिक का काम करता है. यह लिवर को पूरी तरह डिटॉक्स करता है और लिवर की कई बीमारियों जैसे पीलिया, फैटी लिवर में बेहद फायदेमंद है तथा शरीर में पित्त को नियंत्रित करता है. यह लिवर की सूजन को भी कम करता है और शरीर के खून को पूरी तरह साफ करता है जिसकी वजह से चर्मरोग नहीं होता है.

चेहरे की खूबसूरती और भूख: यह पौधा चेहरे के दाग-धब्बों को भी पूरी तरह मिटा देता है जिसकी वजह से चेहरे की प्राकृतिक खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है. इसके साथ ही यह इंसान की भूख को भी बढ़ाता है और पेट के अंदर जमी हर तरह की गंदगी को पूरी तरह साफ करता है. इसके अनेक प्रकार के बड़े फायदे हैं, लेकिन इसका उपयोग बिना चिकित्सकीय सलाह खासकर आयुर्वेद और यूनानी के डॉक्टरों के नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी सही पहचान एक माहिर व्यक्ति ही कर सकता है.

वायरल और मलेरिया में राहत: इस पौधे में विशेष रूप से एंटी-वायरल गुण भी होता है जिसकी वजह से यह अचानक होने वाले वायरल फीवर में भी बहुत काम आता है. इतना ही नहीं, यह जानलेवा मलेरिया, टाइफाइड और हर प्रकार की मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए भी अत्यंत लाभकारी साबित होता है. इसी प्रकार बिराज पहाड़ी पर इन्द्रजौ के भी औषधीय पौधे काफी बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं.

इंद्रजौ पेट के लिए वरदान: वन समिति के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल इसकी सटीक पहचान करते हुए बताते हैं कि इन्द्रजौ वास्तव में पेट के लिए एक अनमोल तोहफा है. स्थानीय स्तर पर इस पौधे को लोग तितकी जौ और मिटकी जौ के नाम से भी पुकारते हैं. इसमें विशेष तत्व होते हैं जो मानव शरीर में दस्त, पेचिश, आंव और पेट की मरोड़ को बहुत जल्दी ठीक करने की पूरी क्षमता रखते हैं.

बवासीर और शुगर में लाभ: इंद्रजौ में रक्त रोधक गुण मौजूद होते हैं जो खून को पूरी तरह साफ करने और बवासीर में बहने वाले खून को तुरंत रोकने का काम करते हैं. इसको नियमित खाने से त्वचा संबंधित कोई भी रोग नहीं होते हैं और साथ ही यह शरीर में मधुमेह यानी शुगर को नियंत्रण करने में बेहद लाभकारी है. इसके अलावा मियादी बुखार को भी चुटकी में खत्म करने की अद्भुत क्षमता इस पौधे में मौजूद है.

कुंती देवी का अनुभव: बिराज पहाड़ी पर बड़ी मात्रा में इन्द्रजौ के पौधे मौजूद हैं. मंझौली गांव की निवासी कुंती देवी कहती हैं कि मेरे पेट में हमेशा परेशानी रहती थी, तभी परिवार के एक सदस्य ने मेरा इलाज इन्द्रजौ खिला कर किया जिससे मेरी समस्या कुछ दिनों में ही ठीक हो गई और अब मैं अच्छी हो गई हूं

"हम लोगों के माता-पिता तो यही सब खाकर अपना इलाज कराते होंगे. हमारे गांव में जड़ी-बूटियों की पहचान करने वाले हर घर में एक व्यक्ति जरूर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से यहां के लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और दर्द के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ता है." - कुंती देवी, स्थानीय ग्रामीण

डायबिटीज के लिए अमृत: मधुमेह के मरीजों के लिए गुड़मार का पौधा एक अनोखा प्राकृतिक तोहफा है जो शुगर वाले मरीजों के लिए बिल्कुल अमृत के समान माना जाता है. इस गुड़मार की सिर्फ एक पत्ती खा लेने पर किसी भी मीठी चीज का असली स्वाद मानव जीभ से लगभग 1 घंटे तक के लिए पूरी तरह समाप्त हो जाता है.

मिठास को करता है खत्म: इस चमत्कारी पौधे की पत्ती को खाने के बाद गुड़ या चीनी की मिठास मुंह में पूरी तरह से खत्म हो जाती है. इसकी पत्तियां चबाकर खाने के बाद मुंह में बिल्कुल रेत यानी बालू के समान लगने लगती हैं. लेकिन स्वाद में ऐसी होने के बावजूद यह जड़ी-बूटी मधुमेह यानी कि डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी है.

हजारों की संख्या में पौधे: इस असरदार पौधे का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी खूब उपयोग होता है. बिराज की पहाड़ियों पर इस खास गुड़मार के पौधे प्राकृतिक रूप से हजारों की संख्या में पाए जाते हैं. इसके साथ ही इस पहाड़ी पर 'ऐंठा' नाम का भी एक विशेष पौधा पाया जाता है जिससे मजबूत रस्सी बनाई जाती है.

सुरक्षा और सरकारी प्रयास: इस क्षेत्र में स्थानीय पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया है. यहां इस दुर्गम क्षेत्र में कई और भी बहुमूल्य प्राकृतिक खजाने छिपे हुए हैं जो पूरी तरह से कुदरत की देन हैं. पहले इस पूरे इलाके में नक्सलियों के भारी डर की वजह से हर कोई आने-जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता था.

रिसर्च से होगा फायदा: डर के कारण पहले यहां पहाड़ी के निचले और बेहद कम ऊंचाई वाले हिस्से पर ही स्थानीय लोग पहुंचकर जड़ी-बूटी लेकर अपना इलाज करते थे. बिराज पंचायत वन समिति के अध्यक्ष विजय अग्रवाल बताते हैं कि अगर इन ऊंची पहाड़ियों की ऊंचाई के साथ दूर तक औषधीय पौधों पर सही से रिसर्च किया गया तो यहां कई और भी विलुप्त प्रजाति के पौधे आसानी से मिलेंगे.

वन विभाग की उदासीनता: हालांकि स्थानीय लोग वन विभाग पर इस औषधीय पौधों से लबरेज पूरी पहाड़ी की अनदेखी करने का भी आरोप लगाते रहे हैं. विजय अग्रवाल बताते हैं कि अभी इस पहाड़ पर जो भी औषधीय पौधे पाए जा रहे हैं, वे साल 1980 के दशक में संख्या बल में यहां और भी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद थे.

अधिकारियों से की मांग: समय के साथ देखरेख न होने से वे पौधे धीरे-धीरे विलुप्त होते चले गए क्योंकि जंगल की लकड़ी अवैध रूप से काटने वाले तत्व उन औषधीय पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचा देते हैं. इस पूरे क्षेत्र के वन विकास के लिए उन्होंने खुद ही कई बार वन विभाग के बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा है, लेकिन कभी किसी ने भी आज तक इस पर कोई सुध नहीं लिया.

इको पर्यटन की संभावनाएं: इस पूरे सुंदर प्राकृतिक क्षेत्र को एक बड़े इको-पर्यटन (Eco Tourism) हब के रूप में भी बहुत अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है. क्योंकि इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिसका दृश्य देखने में हर किसी को अति सुंदर और मनमोहक नजर आता है. इन खूबसूरत पहाड़ियों के नीचे बहते झरने और पहाड़ियों के ऊपर मौजूद तरह-तरह के हरे-भरे पौधे इसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल बनाते हैं.

नक्सलियों की नज़र: इस पहाड़ी का खूबसूरत नजारा साक्षात देखकर आप भी खुद अपने मुंह से कहेंगे कि वाह यह कितनी सुंदर और अद्भुत जगह है. इस खूबसूरत प्राकृतिक जगह पर कई दशक तक नक्सलियों की बुरी नजर लगी हुई थी जिसकी वजह से इसका विकास पूरी तरह रुका हुआ था. लेकिन अब हालात बदलने के साथ ही इसके विकास को लेकर नई उम्मीदें लगातार जगने लगी हैं.

केंद्रीय मंत्री की बड़ी पहल: इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस दिशा में बड़ी पहल की है. उन्होंने इस जगह को एक सर्वसुविधाजनक 'औषधि पौधशालय' के रूप में विकसित करके बड़ा औषधि सेंटर बनाने की मांग की है. इसके लिए उन्होंने आयुष मंत्रालय भारत सरकार को एक औपचारिक पत्र भी लिख कर भेजा है.

"इस पूरे क्षेत्र को एक बेहतरीन इको पार्क के रूप में भी पूरी तरह विकसित किया जा सकता है. यह प्राकृतिक रूप से हमारे राज्य के पास एक अनमोल खजाना है और इसके सही विकास से पूरे क्षेत्र का विकास संभव होगा तथा यह एक बड़ा पर्यटन स्थल भी बन सकता है." -जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

विधानसभा में उठा मुद्दा: वन विभाग की स्थानीय समिति के अध्यक्ष विजय अग्रवाल इस बारे में आगे की जानकारी देते हुए बताते हैं कि इस संबंध में पहले भी प्रयास हुए हैं. स्थानीय विधायक दीपा मांझी ने भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास को लेकर बिहार विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान सदन में प्रमुखता से प्रश्न उठा चुकी हैं.

सलाहकार का आधिकारिक बयान: आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार डॉ. मुकेश कुमार ने इस पहाड़ी के निरीक्षण की पुष्टि करते हुए इसकी सच्चाई बताई है. उन्होंने बताया कि हमने खुद बिराज पहाड़ी पर जाकर वहां से विभिन्न औषधीय पौधों के जरूरी सैंपल कलेक्ट किया था."

ऑफ सीजन का असर: डॉ. मुकेश कुमार ने आगे बताया कि वहां किए गए निरीक्षण और लाए गए सैंपल की गहन जांच में कई दुर्लभ औषधीय पौधे होने की बात पूरी तरह सही पाई गई थी. लेकिन हम लोग जिस समय वहां गए थे, वह असल में इन पौधों का ऑफ सीजन था.

गहराई से होगा अध्ययन: डॉ मुकेश के मुताबिक ऑफ सीजन होने की वजह से ही उस समय वहां पर बहुत बड़ी संख्या में औषधीय पौधे प्राकृतिक रूप से खिले हुए नहीं पाए गए थे. उन्होंने कहा कि हमारी नेक्स्ट विजिट में इस पूरी पहाड़ी का और भी अधिक गहराई से अध्ययन किया जाएगा.



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