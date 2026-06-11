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अंडे जैसा गोल शरीर, मछली जैसा शल्क..बिहार में हुआ दुर्लभ वन्य जीव का रेस्क्यू

किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखण्ड स्थित पथरिया में दुर्लभ पैंगोलिन मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने सूझ-बूझ दिखाते हुए पकड़ा और वन विभाग को सौंपा-

किशनगंज के पथरिया गांव में मिला दुर्लभ पैंगोलिन
किशनगंज में मिला दुर्लभ पेंगोलिन (प्रतीकात्मक फोटो)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 6:52 PM IST

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किशनगंज : बिहार के किशनगंज में दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन मिलने से क्षेत्र में वन्य प्रेमियों के बीच उत्सुकता फैल गई. मामला ठाकुरगंज प्रखंड के पथरिया गांव का है जहां ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया. वन विभाग ने रेस्क्यू कर उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा है और आगे सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी कर रहा है.

किशनगंज के पथरिया गांव में मिला दुर्लभ पैंगोलिन : किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित पथरिया गांव में एक दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन मिलने से इलाके में चर्चा का विषय बन गया. ग्रामीणों की नजर पड़ते ही उसे सुरक्षित रखने की पहल शुरू की गई.

किशनगंज में मिला दुर्लभ पैंगोलिन
किशनगंज में मिला दुर्लभ पैंगोलिन (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने दिखाई जिम्मेदारी : ग्रामीण परीक्षण राय समेत अन्य लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पैंगोलिन को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित पकड़ लिया. बाद में उसे प्रशासन और वन विभाग के हवाले कर दिया गया.

लोगों ने की जागरूकता की सराहना : ग्रामीणों के इस कदम की क्षेत्रभर में प्रशंसा हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पैंगोलिन जैसी दुर्लभ प्रजाति का यहां मिलना बेहद असामान्य घटना है.

मुखिया प्रतिनिधि ने दी जानकारी : मुखिया प्रतिनिधि अजय सिंह ने बताया कि ''वन्यजीव को सुरक्षित रूप से प्रशासन के सुपुर्द किया गया है. वन विभाग उसकी देखभाल कर उसे उपयुक्त प्राकृतिक आवास में छोड़ेगा.''

सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग की टीम : घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ पथरिया गांव पहुंची. टीम ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पैंगोलिन का सफल रेस्क्यू किया.

किशनगंज के पथरिया गांव में मिला दुर्लभ पैंगोलिन
किशनगंज के पथरिया गांव में मिला दुर्लभ पैंगोलिन (ETV Bharat)

रेस्क्यू सेंटर में रखा गया सुरक्षित : वन कर्मियों ने पैंगोलिन को सुरक्षित वाहन से विभागीय रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया. फिलहाल उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और उसकी स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई गई है.

''पैंगोलिन को डॉक्टरों की निगरानी में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है, जो पूरी तरह स्वस्थ है. सभी आवश्यक विधिक व चिकित्सकीय प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसे इसके अनुकूल घने प्राकृतिक जंगलों या राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित आवास में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाएगा.''- चंचल प्रकाशम, डीएफओ

दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी होने वाला जीव : वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार ''पैंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जीवों में शामिल है. इसके शरीर पर केराटिन से बने कठोर शल्क होते हैं, जिनकी वजह से इसकी अवैध तस्करी की जाती है.''

डीएफओ के निर्देश पर भेजा जाएगा रानीगंज : वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डीएफओ चंचल प्रकाशम के निर्देश पर पैंगोलिन को अररिया स्थित रानीगंज वृक्ष वाटिका में संरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

कानूनी और चिकित्सकीय प्रक्रिया होगी पूरी : वन विभाग ने कहा कि सभी आवश्यक विधिक और चिकित्सकीय प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पैंगोलिन को उसके अनुकूल घने जंगल या किसी सुरक्षित राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा.

वन विभाग की लोगों से अपील : वन विभाग ने सीमांचल क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि यदि कोई दुर्लभ वन्यजीव, पक्षी या अजगर दिखाई दे तो उसे नुकसान न पहुंचाएं. इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या वन विभाग को दें.

जैव विविधता संरक्षण में ग्रामीणों की अहम भूमिका : अधिकारियों ने कहा कि सीमांचल के जंगलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में समय समय पर दुर्लभ वन्यजीव मिलते रहते हैं. ऐसे जीवों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की जागरूकता और सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है.

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