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अंडे जैसा गोल शरीर, मछली जैसा शल्क..बिहार में हुआ दुर्लभ वन्य जीव का रेस्क्यू

किशनगंज में मिला दुर्लभ पेंगोलिन ( प्रतीकात्मक फोटो )