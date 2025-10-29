ETV Bharat / bharat

शेषाचलम जीवमंडल में दुर्लभ छिपकली प्रजाति की खोज, हेमीफिलोडैक्टाइलस वंश से है संबंध

शेषाचलम जीवमंडल में दुर्लभ छिपकली प्रजाति की खोज ( ETV Bharat )

अमरावती: अपनी समृद्ध जैव विविधता और इकोलॉजिकल महत्व के लिए प्रसिद्ध शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम 'हेमीफिलोडैक्टाइलस वेंकटाद्रि SP.NOV' रखा है. ZSI की निदेशक डॉ धृति बनर्जी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह खोज तिरुमला के पास श्रीगंधम उद्यान में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा की गई. यह छिपकली हेमीफिलोडैक्टाइलस वंश से संबंधित है, जिसमें छोटे, पतले गेको शामिल हैं जो अपनी नॉकटर्नल हैबिट और वन वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. छिपकली को सरीसृपों की बढ़ती सूची में मिली जगह

यह नई पहचानी गई प्रजाति पूर्वी घाट के शेषचलम पहाड़ियों में पाए जाने वाले सरीसृपों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है. डॉ बनर्जी ने बताया, "इस वंश की एक और प्रजाति हेमीफिलोडैक्टाइलस अराकु येन्सिस भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है. हालांकि, एच वेंकटाद्रि एसपी.एनओवी दक्षिणी प्रायद्वीप में पाए जाने वाले अपने रिश्तेदारों से क्लीयर जेनेटिक और मोरफोलॉजिकल अंतर प्रदर्शित करता है."