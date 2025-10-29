शेषाचलम जीवमंडल में दुर्लभ छिपकली प्रजाति की खोज, हेमीफिलोडैक्टाइलस वंश से है संबंध
नई प्रजाति में खास ओर्गन स्ट्रक्चर और अनूठे मोलेक्यूल मार्कस हैं, जो इसे इस क्षेत्र की अन्य छिपकलियों से अलग बनाते हैं.
Published : October 29, 2025 at 1:22 PM IST
अमरावती: अपनी समृद्ध जैव विविधता और इकोलॉजिकल महत्व के लिए प्रसिद्ध शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम 'हेमीफिलोडैक्टाइलस वेंकटाद्रि SP.NOV' रखा है.
ZSI की निदेशक डॉ धृति बनर्जी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह खोज तिरुमला के पास श्रीगंधम उद्यान में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा की गई. यह छिपकली हेमीफिलोडैक्टाइलस वंश से संबंधित है, जिसमें छोटे, पतले गेको शामिल हैं जो अपनी नॉकटर्नल हैबिट और वन वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं.
छिपकली को सरीसृपों की बढ़ती सूची में मिली जगह
यह नई पहचानी गई प्रजाति पूर्वी घाट के शेषचलम पहाड़ियों में पाए जाने वाले सरीसृपों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है. डॉ बनर्जी ने बताया, "इस वंश की एक और प्रजाति हेमीफिलोडैक्टाइलस अराकु येन्सिस भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है. हालांकि, एच वेंकटाद्रि एसपी.एनओवी दक्षिणी प्रायद्वीप में पाए जाने वाले अपने रिश्तेदारों से क्लीयर जेनेटिक और मोरफोलॉजिकल अंतर प्रदर्शित करता है."
छिपकली पर अनूठे मोलेक्यूल मार्कस
डिटेल जेनेटिक विश्लेषण से पता चला कि इस नई प्रजाति में खास ओर्गन स्ट्रक्चर और अनूठे मोलेक्यूल मार्कस हैं, जो इसे इस क्षेत्र की अन्य छिपकलियों से अलग बनाते हैं. शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह खोज शेषाचलम पर्वत श्रृंखला के इकोलॉजिकल महत्व को रेखांकित करती है, जहां अपने आवास पर निरंतर मानवीय दबाव के बावजूद जीवन के नए और दुर्लभ रूप लगातार मिल रहे हैं.
हर्पेटोज़ोआ में पब्लिस हुआ रिसर्च पेपर
इस प्रजाति और उसकी विशेषताओं का वर्णन करने वाला रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जरनल 'हर्पेटोज़ोआ' में प्रकाशित हुआ है, जो सरीसृप विज्ञान संबंधी अध्ययनों में विशेषज्ञता रखती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के निष्कर्ष शेषाचलम जीवमंडल जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता को पुष्ट करते हैं. हेमीफिलोडैक्टाइलस वेंकटाद्रि एसपी.एनओवी की खोज न केवल भारत की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है, बल्कि देश के वन्य परिदृश्यों में छिपे वैज्ञानिक मूल्य की याद भी दिलाती है.
