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चांद, शुक्र और बृहस्पति एक साथ चमकेंगे, 18 से 20 मई के बीच देख पाएंगे एक दुर्लभ खगोलीय नजारा

मुंबई: आसमान में मई के तीसरे हफ्ते में देखने वालों को एक बहुत कम मिलने वाला और दिलकश खगोलीय नजारा देखने का मौका मिलेगा. 18 से 20 मई, 2026 के बीच, तीन चमकदार खगोलीय पिंड, चांद, शुक्र और बृहस्पति आसमान में एक-दूसरे के बहुत पास दिखाई देंगे, जिससे खगोलीय संयोग का एक सुंदर और बेहद अदभूत नजारा देखने को मिलेगा.

यह आसमानी नजारा भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों से दिखेगा, और सुबह या शाम के आसमान में इन तीन आसमानी पिंडों का अनोखा अलाइनमेंट सबका ध्यान खींचेगा. इस घटना की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और कई लोग इस नजारे को 'स्काई स्माइल' कह रहे हैं.

कन्जंक्शन असल में क्या है?

एस्ट्रोनॉमी में, कंजंक्शन (संयोजन) उस घटना को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा ग्रह, तारे या चांद धरती से देखने पर आसमान में एक-दूसरे के बहुत करीब दिखाई देते हैं. असल में, ये आसमानी पिंड लाखों किलोमीटर की दूरी से अलग होते हैं. हालांकि, धरती के नजरिए से, वे पास आते हुए दिखते हैं. हालांकि, ऐसी घटनाएं हर साल होती हैं. लेकिन चांद, वीनस और जुपिटर का एक साथ इतने शानदार रूप में दिखना काफी कम माना जाता है.

कौन सा ग्रह सबसे चमकीला दिखाई देगा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वीनस धरती से दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है. सूर्यास्त के बाद, यह प्रकाश के एक चमकदार सफेद बिंदु की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है. हालांकि बृहस्पति आकार के मामले में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह शुक्र की तुलना में थोड़ा कम उज्ज्वल दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से अधिक दूर स्थित है.

इन दो ग्रहों के बीच दिखाई देने वाले अर्धचंद्र के साथ, पूरा नजारा और भी अधिक मनोरम और मनमोहक होने का वादा करता है। यह भारत में कब दिखाई देगा? यह खगोलीय घटना भारत में 19 मई को सूर्यास्त के लगभग 30 से 45 मिनट बाद देखी जा सकती है.

समय शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, इस प्रकार हैं. मुंबई, पुणे, नासिक में शाम 7:10 बजे के बाद, दिल्ली में शाम 7:00 बजे के बाद, कोलकाता में शाम 6:20 बजे के बाद बेंगलुरू और चेन्नई में शाम 6:40 बजे के बाद आसमान में होने वाली अदभूत घटना को देखा जा सकता है. प्रोफेसर सत्तार ने कहा कि सूर्य के पूरी तरह अस्त होने के बाद पश्चिम की ओर साफ आसमान में यह घटना अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है.