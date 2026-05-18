चांद, शुक्र और बृहस्पति एक साथ चमकेंगे, 18 से 20 मई के बीच देख पाएंगे एक दुर्लभ खगोलीय नजारा
इस खगोलीय घटना को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है. दूरबीन से आधा चांद ज्यादा साफ दिखेगा.
Published : May 18, 2026 at 2:42 PM IST
मुंबई: आसमान में मई के तीसरे हफ्ते में देखने वालों को एक बहुत कम मिलने वाला और दिलकश खगोलीय नजारा देखने का मौका मिलेगा. 18 से 20 मई, 2026 के बीच, तीन चमकदार खगोलीय पिंड, चांद, शुक्र और बृहस्पति आसमान में एक-दूसरे के बहुत पास दिखाई देंगे, जिससे खगोलीय संयोग का एक सुंदर और बेहद अदभूत नजारा देखने को मिलेगा.
यह आसमानी नजारा भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों से दिखेगा, और सुबह या शाम के आसमान में इन तीन आसमानी पिंडों का अनोखा अलाइनमेंट सबका ध्यान खींचेगा. इस घटना की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और कई लोग इस नजारे को 'स्काई स्माइल' कह रहे हैं.
कन्जंक्शन असल में क्या है?
एस्ट्रोनॉमी में, कंजंक्शन (संयोजन) उस घटना को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा ग्रह, तारे या चांद धरती से देखने पर आसमान में एक-दूसरे के बहुत करीब दिखाई देते हैं. असल में, ये आसमानी पिंड लाखों किलोमीटर की दूरी से अलग होते हैं. हालांकि, धरती के नजरिए से, वे पास आते हुए दिखते हैं. हालांकि, ऐसी घटनाएं हर साल होती हैं. लेकिन चांद, वीनस और जुपिटर का एक साथ इतने शानदार रूप में दिखना काफी कम माना जाता है.
कौन सा ग्रह सबसे चमकीला दिखाई देगा?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वीनस धरती से दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है. सूर्यास्त के बाद, यह प्रकाश के एक चमकदार सफेद बिंदु की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है. हालांकि बृहस्पति आकार के मामले में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह शुक्र की तुलना में थोड़ा कम उज्ज्वल दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से अधिक दूर स्थित है.
इन दो ग्रहों के बीच दिखाई देने वाले अर्धचंद्र के साथ, पूरा नजारा और भी अधिक मनोरम और मनमोहक होने का वादा करता है। यह भारत में कब दिखाई देगा? यह खगोलीय घटना भारत में 19 मई को सूर्यास्त के लगभग 30 से 45 मिनट बाद देखी जा सकती है.
समय शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, इस प्रकार हैं. मुंबई, पुणे, नासिक में शाम 7:10 बजे के बाद, दिल्ली में शाम 7:00 बजे के बाद, कोलकाता में शाम 6:20 बजे के बाद बेंगलुरू और चेन्नई में शाम 6:40 बजे के बाद आसमान में होने वाली अदभूत घटना को देखा जा सकता है. प्रोफेसर सत्तार ने कहा कि सूर्य के पूरी तरह अस्त होने के बाद पश्चिम की ओर साफ आसमान में यह घटना अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है.
क्या इस खगोलीय घटना को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत होगी?
इस खगोलीय घटना को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है. हालांकि, अगर दूरबीन या छोटे टेलिस्कोप से देखा जाए, तो आधा चांद ज्यादा साफ दिखेगा. इसके अलावा, जुपिटर का चक्कर लगा रहे कुछ सैटेलाइट भी दिख सकते हैं. प्रोफेसर सत्तार ने बताया कि इस नजारे को मोबाइल फोन या डीएसएलआर कैमरे से भी कैप्चर किया जा सकता है.
सोशल मीडिया पर चर्चा
इस खगोलीय घटना की फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं. कई खगोल विज्ञान के शौकीनों ने लोगों से "इस आसमानी घटना को मिस न करें" जैसे कैप्शन वाले पोस्ट के जरिए आसमान देखने की अपील की है.
जबकि कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि चांद, शुक्र और जुपिटर एक लाइन में आकर 'स्माइल' बना रहे हैं. असल में, यह बनावट एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसी है और देखने वाले की जगह और देखने के खास समय के आधार पर अलग-अलग होती है.
खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए जरूरी टिप्स
आसमान में होने वाली इस खगोलीय घटना को सही से देख पाने के लिए शहर की तेज रोशनी से दूर कोई खुली जगह चुनना अच्छा विकल्प हो सकता है. पश्चिम की ओर बिना रुकावट वाला नजारा देखने के लिए कोई जगह चुनें.
सूरज डूबने के तुरंत बाद अपना अवलोकन शुरू करें. अगर मौसम बादल वाला है तो विजिबिलिटी कम हो सकती है. फोटो लेते समय अपने मोबाइल फोन पर 'नाइट मोड' का इस्तेमाल करें. इस खगोलीय संयोग की वजह से, मई के दौरान रात का आसमान और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, जो एस्ट्रोनॉमी के शौकीनों के लिए एक खास तोहफा होगा.
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