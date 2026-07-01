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हिमाचल के जंगलों में दिखा दुर्लभ कैस्पियन कोबरा, वन विभाग भी हैरान, देखें वीडियो

करीब 20 वर्षों से चंबा की जैव विविधता पर काम कर रहे फॉरेस्ट गार्ड गजेंद्र वर्मा नियमित रूप से जंगलों में वन्यजीवों की निगरानी करते हैं. हमेशा की तरह गश्त के दौरान, कुछ दिनों पहले उनकी नजर एक अनोखे सांप पर पड़ी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. सांप का बड़ा फन और उसका सतर्क अंदाज उन्हें काफी अलग लगा. उन्होंने बिना समय गंवाए उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में विशेषज्ञों के गहन विश्लेषण के बाद वन विभाग ने पुष्टि की कि यह दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में शामिल 'कैस्पियन कोबरा' है.

फॉरेस्ट डिवीजन चंबा के अंतर्गत आने वाली अप्पर फॉरेस्ट रेंज में यह दुर्लभ सांप देखा गया. कैस्पियन कोबरा अपने बड़े फन, मजबूत शरीर और आक्रामक स्वभाव के लिए जाना जाता है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में इस प्रजाति का दिखाई देना बेहद असामान्य है. यही कारण है कि इस खोज को वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

चंबा: हिमाचल से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने वन विभाग के साथ-साथ वन्यजीव विशेषज्ञों की भी उत्सुकता बढ़ा दी है. चंबा जिले के अप्पर फॉरेस्ट रेंज में दुर्लभ प्रजाति का कैस्पियन कोबरा दिखाई दिया है. बड़े फन और अलग बनावट वाला यह जहरीला सांप आम तौर पर हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता. ऐसे में इसका हिमाचल के जंगलों में मिलना जैव विविधता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस दुर्लभ सांप का वीडियो फॉरेस्ट गार्ड गजेंद्र वर्मा ने अपने कैमरे में कैद किया, जिसके बाद वन विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है.

कैस्पियन कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा समूहों में शामिल है. यह सामान्य भारतीय कोबरा से आकार और व्यवहार दोनों में अलग होता है. इसकी पहचान बड़े फन और मजबूत शरीर से होती है. यह प्रजाति आमतौर पर मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है. हिमालयी क्षेत्र में इसकी मौजूदगी बेहद दुर्लभ मानी जाती है.

चंबा के जंगलों में दिखा दुर्लभ कैस्पियन कोबरा (Forest Division Chamba)

विशेषज्ञों के लिए भी शोध का विषय

वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस प्रजाति का चंबा में मिलना कई नए सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञ अब यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह सांप यहां कैसे पहुंचा और क्या इस क्षेत्र में इसकी स्थायी मौजूदगी है या यह किसी विशेष कारण से यहां तक आया है. इसके लिए आने वाले समय में वैज्ञानिक अध्ययन और फील्ड सर्वे भी किए जा सकते हैं.

वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट राकेश कुमार ने बताया, "फॉरेस्ट गार्ड द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो विभाग के पास है. सामान्य परिस्थितियों में इस प्रजाति के सांप यहां नहीं पाए जाते. ऐसे में यह संकेत हो सकता है कि इस क्षेत्र की जलवायु और प्राकृतिक परिस्थितियां इस प्रजाति के लिए अनुकूल साबित हो रही हैं. विभाग अब अप्पर फॉरेस्ट रेंज में जैव विविधता पर विशेष निगरानी रखेगा और अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा."

जैव विविधता के लिए अहम संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी क्षेत्र में दुर्लभ वन्यजीवों का मिलना वहां के पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि का संकेत हो सकता है. यदि भविष्य में इस प्रजाति की मौजूदगी दोबारा दर्ज होती है, तो चंबा का यह वन क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में शामिल हो सकता है. वन विभाग भी अब इस पूरे इलाके में नियमित मॉनिटरिंग और वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण की तैयारी कर रहा है.

दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा समूहों में शामिल है कैस्पियन कोबरा (Forest Division Chamba)

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को इस तरह का दुर्लभ या जहरीला सांप दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखें. उसे पकड़ने या मारने का प्रयास न करें. तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें, ताकि प्रशिक्षित टीम सुरक्षित तरीके से उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ सके.

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