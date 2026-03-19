रैपर बादशाह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक, लुकआउट नोटिस भी वापस
टटिहरी गाने को लेकर रैपर बादशाह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
Published : March 19, 2026 at 4:47 PM IST
चंडीगढ़ : टटिहरी गाने को लेकर रैपर बादशाह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि वे जांच में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. बादशाह की याचिका पर हरियाणा पुलिस ने हाई कोर्ट में कहा कि बादशाह जांच में पहले ही शमिल हो चुके हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है. उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी पुलिस वापस ले रही है.
बादशाह को राहत : बादशाह ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अपने खिलाफ लुकआउट नोटिस को रद्द करने और हरियाणा महिला आयोग की सभी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. टटिहरी गाने को लेकर बादशाह के खिलाफ हरियाणा में दो एफआईआर दर्ज की गई थी. नई जानकारी के अनुसार बादशाह आज सुबह पंचकूला पुलिस की जांच में शामिल हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी.
टटिहरी गाने के लिरिक्स को लेकर विवाद : आपको बता दें कि एक मार्च को बादशाह का गाना टटिहरी रिलीज़ हुआ था जिसमें लिरिक्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और बादशाह के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी. हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने गाने में घटिया शब्दों के होने की बात तक कही थी और गिरफ्तारी के लिए पानीपत और पंचकूला पुलिस को आदेश दिया था. वहीं, हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी बादशाह को नोटिस भेजकर तलब किया था.
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