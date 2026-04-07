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सिंगर बादशाह पहुंचे राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं पर गाये विवादित गाने को लेकर माफी मांगी

पानीपत निवासी नारी तू नारायणी संगठन की अध्यक्ष सविता आर्य ने उनके खिलाफ राज्य महिला आयोग में शिकायत दी थी, जिसके बाद आयोग ने पंचकूला और जींद में बादशाह के खिलाफ शिकायत दी थी. साथ ही 13 मार्च को पानीपत जिला सचिवालय में होने वाली जनसुनवाई में पेश होकर अपना पक्ष रखने लिए समन जारी किया गया था. लेकिन वह अपने कार्यक्रम में फंसे होने की वजह से राज्य महिला आयोग नहीं पहुंच पाए. इसके बाद अब उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर बुलाया गया था, जहां आज वह पहुंचे है.

नई दिल्ली: टटीरी गाने के विवाद में फंसे गायक आदित्य सिसोदिया उर्फ बादशाह आज मंगलवार को दोपहर में राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनसे आज पूछताछ किया जा रहा है. टटीरी गाने में अमर्यादित बोल पर रैपर बादशाह विवादों में फंसे हुए हैं. उन पर पहले ही प्राथमिकी दर्ज है.

राष्ट्रीय महिला आयोग में रैपर और बॉलीवुड सिंगर बादशाह से तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई. उसके बाद जब वह बाहर निकले तो उनके वकील अक्षय दहिया ने बताया कि आज हमारे क्लाइंट बादशाह को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस देकर बुलाया था. उन्होंने यहां आकर माफी मांगी है और कहा है कि आगे से ऐसा कोई भी विवादित गाना नहीं गाएंगे जो महिलाओं को ठेस पहुंचाता हो.

उन्होंने कहा कि अब हम लोग एक गाना बनाएंगे, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर होगा. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा भी उनकी माफी पर विचार करने की बात कही गई है और कहा गया है कि आगे से ख्याल रखें कि महिलाओं को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी विवादित गाना ना बने.

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत आयोग महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न, हिंसा या भेदभाव की शिकायत लेकर पुलिस या प्रशासन से रिपोर्ट मांग सकता है. संबंधित व्यक्ति या अधिकारियों को आयोग के समक्ष बुलाने के लिए समन जारी कर सकता है. पुलिस या सरकार को कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है. यदि अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज करने या जांच करने को कह सकता है. अंतिम फैसला पुलिस या अदालत का होता है. बता दें कि बॉलीवुड रैपर और सिंगर बादशाह ज्यादातर अपने रैप सॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है, जहां उनके करोड़ों में फॉलोअर्स है.

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