गुजरात में 4 नाबालिगों की अस्मत लूटने वाले रेपिस्ट को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

गुजरात का नाडियाड सेशंस कोर्ट. ( ETV Bharat )

खेड़ा (गुजरात): चार लड़कियों से रेप के मामले में नाडियाड सेशंस कोर्ट ने आरोपी चंद्रकांत पटेल पेंटर को आखिरी सांस तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी 8 से 11 साल की चार नाबालिग लड़कियों को चॉकलेट बिस्किट का लालच देकर बार-बार रेप और छेड़छाड़ करता था. बिगड़ी हुई सोच वाला चंद्रकांत पटेल लड़कियों से रेप करता था, उसका गंदा वीडियो बनाता था और पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देता था. पिछले साल यह पूरा मामला तब सामने आया, जब एक पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कोर्ट ने एक मिसाल कायम करने वाला फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी को आखिरी सांस तक जेल की सजा और पीड़ित परिवार को दो लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है. सरकारी वकील प्रेम तिवारी ने बताया कि कोर्ट में इस मामले में आरोपी चंद्रकांत पटेल को EPCO सेक्शन और POCSO एक्ट के तहत आखिरी सांस तक कुल दो सेक्शन में जेल की सजा और अलग-अलग सेक्शन में दस साल, पांच साल और तीन साल की सजा सुनाई है. इस काम की पीड़ित के परिवार को गुजरात मुआवजा स्कीम के तहत दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.