गुजरात में 4 नाबालिगों की अस्मत लूटने वाले रेपिस्ट को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

गुजरात के नाडियाड सेशंस कोर्ट ने आरोपी चंद्रकांत पटेल पेंटर को आखिरी सांस तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

IMPRISONMENT
गुजरात का नाडियाड सेशंस कोर्ट.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 10:09 AM IST

खेड़ा (गुजरात): चार लड़कियों से रेप के मामले में नाडियाड सेशंस कोर्ट ने आरोपी चंद्रकांत पटेल पेंटर को आखिरी सांस तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी 8 से 11 साल की चार नाबालिग लड़कियों को चॉकलेट बिस्किट का लालच देकर बार-बार रेप और छेड़छाड़ करता था. बिगड़ी हुई सोच वाला चंद्रकांत पटेल लड़कियों से रेप करता था, उसका गंदा वीडियो बनाता था और पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देता था.

पिछले साल यह पूरा मामला तब सामने आया, जब एक पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कोर्ट ने एक मिसाल कायम करने वाला फैसला सुनाया है.

अदालत ने आरोपी को आखिरी सांस तक जेल की सजा और पीड़ित परिवार को दो लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

सरकारी वकील प्रेम तिवारी ने बताया कि कोर्ट में इस मामले में आरोपी चंद्रकांत पटेल को EPCO सेक्शन और POCSO एक्ट के तहत आखिरी सांस तक कुल दो सेक्शन में जेल की सजा और अलग-अलग सेक्शन में दस साल, पांच साल और तीन साल की सजा सुनाई है. इस काम की पीड़ित के परिवार को गुजरात मुआवजा स्कीम के तहत दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.

19 मौखिक और 45 डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश किए गए: सरकारी वकील ने बताया कि मामले की डिटेल यह है कि 14/10/2024 को यह काम लंबे समय से चल रहा था. इस काम के आरोपी ने अपने गांव के आसपास रहने वाली चार जवान पीड़ित बेटियों को अपना शिकार बनाया. यह घटना 14 तारीख को सामने आई और एक पीड़ित की मां ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चला, तो खेड़ा जिले का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट केस के पीछे दौड़ पड़ा.

Fसमें DySP, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जितनी अलग-अलग टीमें उनके साथ हो सकीं, उन्होंने तुरंत केस की जांच की और सही जांच करके माननीय कोर्ट में चार्जशीट फाइल की. ​​माननीय कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद, जब केस डिस्ट्रिक्ट जज पी.पी. पुरोहित की कोर्ट में चल रहा था, तो हमने, यानी सरकारी तरफ से, माननीय कोर्ट में करीब 45 डॉक्यूमेंट्री सबूत और 19 ओरल टेस्टीमोनी पेश कीं.

चारों पीड़ितों की टेस्टीमोनी माननीय कोर्ट में कानून के प्रोविजन के मुताबिक घरेलू माहौल में ली गईं. यह हमारे और कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल था. हालांकि, चारों पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट ने भी जल्दी एक्शन लिया और साल 2024 में यह केस चार्जशीट किया गया और उसके बाद, माननीय कोर्ट ने सोमवार को इस केस में आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

संपादक की पसंद

