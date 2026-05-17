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EXPLAINER: सूखती धरती-गिरता जलस्तर, गंगा-यमुना के उद्गम राज्य उत्तराखंड में गहराता जल संकट

दरअसल, उत्तराखंड में पानी का संकट केवल सतही जल स्रोतों तक सीमित नहीं है, बल्कि भूजल स्तर में लगातार गिरावट भी एक बड़ी चिंता बन चुकी है. पिछले कई वर्षों से राज्य में भूजल का अंधाधुंध दोहन जारी है. शहरों और कस्बों में तेजी से बढ़ती आबादी, होटल-रिजॉर्ट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निर्माण कार्यों के लिए लगातार नए बोरवेल और ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं.

बिजली कटौती, जल स्रोतों में पानी की कमी और गर्मियों में बढ़ती मांग के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है. कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी और जल स्रोतों पर बढ़ते दबाव के चलते समस्या लगातार जटिल होती जा रही है. - डीके सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखंड जल संस्थान -

गर्मी में हाल बुरा: गर्मी के मौसम में जब पानी की मांग कई गुना बढ़ जाती है, तब जल संस्थान विभाग पर पेयजल आपूर्ति का दबाव भी तेजी से बढ़ता है. राज्य सरकार और जल संस्थान की ओर से टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी जा रही. उत्तराखंड जल संस्थान के पास कुल 86 पानी के टैंकर हैं, जबकि जरूरत इससे कहीं ज्यादा है. ऐसे में कई स्थानों पर निजी टैंकरों की मदद भी लेनी पड़ती है.

टैंकरों और बोरवेल का ही भरोसा: वहीं हरिद्वार जैसे मैदानी जिले में भी 9 इलाके ऐसे हैं, जहां लोगों को पर्याप्त पेयजल नहीं मिल पा रहा. इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तराखंड का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पानी का संकट मौजूद न हो. खास बात यह है कि जिन क्षेत्रों में कभी प्राकृतिक जल स्रोतों की भरमार थी, वहां भी अब लोगों को टैंकरों और बोरवेल पर निर्भर होना पड़ रहा है.

जिलेवार रिपोर्ट: जिलावार स्थिति देखें तो सबसे अधिक खराब हालात नैनीताल जिले के हैं. यहां 256 स्थान ऐसे हैं, जहां लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा. इसके बाद देहरादून जिले में 191 इलाके जल संकट से प्रभावित हैं. पौड़ी जिले में 144, पिथौरागढ़ में 97, टिहरी में 75, अल्मोड़ा में 72, रुद्रप्रयाग में 64, चंपावत में 36, चमोली में 31, बागेश्वर में 30, उत्तरकाशी में 29 और उधम सिंह नगर में 26 क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या दर्ज की गई है.

जानिए कौन से इलाके भंयकर जल संकट से जूझ रहे: उत्तराखंड जल संस्थान की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पूरे राज्य में करीब 1060 ऐसे रिहायशी क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है. इनमें 691 ग्रामीण क्षेत्र और 369 शहरी कॉलोनियां शामिल हैं. गढ़वाल मंडल में 543 और कुमाऊं मंडल में 517 क्षेत्र जल संकट से प्रभावित बताए गए हैं.

गहराता जल संकट: लगातार बढ़ते भूजल दोहन, अनियोजित शहरीकरण, बारिश के बदलते पैटर्न और जल संरक्षण की कमी ने राज्य को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं. प्रदेश में जल संकट की स्थिति कितनी व्यापक हो चुकी है, इसका अंदाजा सरकारी आंकड़ों से लगाया जा सकता है.

भूजल पर टिकी निर्भरता: राज्य के मैदानी जिलों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक पेयजल की समस्या लगातार गहराती जा रही है. हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी जुटाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है. गर्मी का मौसम शुरू होते ही यह संकट और भयावह रूप ले लेता है. प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगते हैं, नदियों और धारों में पानी घट जाता है और लोगों की निर्भरता पूरी तरह भूजल पर बढ़ जाती है.

गंभीर जल संकट की ओर बढ़ता उत्तराखंड: उत्तराखंड को कभी जल स्रोतों और प्राकृतिक संपदा से भरपूर राज्य माना जाता था. हिमालय से निकलने वाली नदियां, पहाड़ों में बहते गदेरे, प्राकृतिक धारे और झरने यहां की पहचान रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज वही उत्तराखंड गंभीर जल संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड में अंडरग्राउंड वॉटर (भूजल) का गिरता स्तर अब गंभीर जल संकट का संकेत बन चुका है. खासकर देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे शहरी क्षेत्रों में भूजल का दोहन तेजी से बढ़ा है. अनियोजित शहरीकरण, बेतहाशा बोरवेल और वर्षा जल संचयन की कमी जल संकट को बढ़ा रही हैं. खास बात यह है कि गर्मियों में स्थिति तब और भी खराब हो जाती है, जब प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगते हैं और लोगों की निर्भरता पूरी तरह भूजल पर आ जाती है. यह हाल उस राज्य का है जहां गंगा-यमुना जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है.

उत्तराखंड के मैदानी जिलों खासकर देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भूजल का दोहन बेहद तेजी से बढ़ा है. वहीं नैनीताल जैसे पर्यटन क्षेत्रों में होटल उद्योग और बढ़ते निर्माण कार्यों ने पानी की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है.

अनियोजित शहरीकरण भूजल संकट का बड़ा कारण: उत्तराखंड में भूजल संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण अनियोजित शहरीकरण माना जा रहा है. देहरादून इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है. बीते कुछ वर्षों में देहरादून में तेजी से बहुमंजिला इमारतें, कॉलोनियां और व्यावसायिक परिसर बने हैं. आबादी का दबाव बढ़ने के साथ पानी की मांग भी लगातार बढ़ी, लेकिन जल स्रोतों के संरक्षण और रिचार्ज को लेकर पर्याप्त काम नहीं हुआ.

ग्रामीण घोड़ों के सहारे जल आपूर्ति कराने को मजबूर हैं. (PHOTO- ETV Bharat)

क्या हैं गिरते जलस्तर के कारण: वहीं, भूजल के गिरते स्तर को लेकर भू-वैज्ञानिकों का अपना मत है. भूवैज्ञानिक मानते हैं कि विषम भौगोलिक परिस्थियों के कारण राज्य के भूजल में कमी आ रही है. इसके लिए क्लाइमेट चेंज और मानसूनी बारिश का पैटर्न भी जिम्मेदार है, जिस कारण भूमि को जितना जल स्टोर करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा.

राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थियों के कारण लगातार राज्य के ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आ रही है. क्योंकि प्लेन में जमीन के अंदर चट्टानें हैं उनमें अवशोषण क्षमता ज्यादा है. काफी फैलाव है उनका. लेकिन हिमालय भौगोलिक स्थिति के लिहाज से हमारे पास बहुत काम भूगर्भ जल की उपलब्धता हो पाती है. पहाड़ी राज्यों में भौगोलिक संरचना इस तरह से है. इसके अलावा जो खेती का हम लोगों का तरीका है, उससे भी हम लोग लगातार ग्राउंड वाटर एक्सट्रेक्ट करते जा रहे हैं. जो भूगर्भ जल पहले 10 मीटर पर था अब वह 20 मीटर पर है. उसके साथ-साथ हमने जो पंप जल खींचने के लिए लगाए हैं वह और ज्यादा शक्ति के लगा दिए हैं. एक तरफ तो पानी कम जमीन के अंदर जा रहा है और इसका निष्काषन बेहद अधिक गति से हो रहा है इसलिए भूजल खत्म हो रहा है.

- वर्गेश, भूवैज्ञानिक -

भूजल के इस्तेमाल पर लगेगा शुल्क: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने हाल ही में भूजल उपयोग को लेकर कुछ नियम लागू किए हैं. अप्रैल महीने में राज्य सरकार ने गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग होने वाले भूजल पर शुल्क लगाने का फैसला लिया. इसके तहत व्यावसायिक उपयोग के लिए भूजल निकालने पर अलग-अलग श्रेणियों में शुल्क निर्धारित किया गया है.

पिथौरागढ़ में भी पानी की किल्लत के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही. (PHOTO- ETV Bharat)

जानिए कितना शुल्क लिया जाएगा: सरकार के आदेश के अनुसार, सुरक्षित क्षेत्रों में प्रतिदिन 50 घन मीटर तक भूजल उपयोग करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक रुपए प्रति घन मीटर तक शुल्क देना होगा.

अधिकतम 5000 घन मीटर या उससे अधिक पानी उपयोग करने वाले संस्थानों के लिए यह शुल्क 3 से 10 रुपए प्रति घन मीटर तक तय किया गया है.

अति दोहन वाले क्षेत्रों में यह दरें और ज्यादा रखी गई हैं. यहां 50 घन मीटर प्रतिदिन तक उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों से 4 से 8 रुपए प्रति घन मीटर तक वसूले जाएंगे.

5000 घन मीटर से अधिक पानी उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों से 7 से 120 रुपए प्रति घन मीटर तक शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है.

वहीं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए भी भूजल उपयोग पर एक से दो रुपए प्रति घन मीटर तक चार्ज तय किया गया है. इसके अलावा सरकार ने यह भी तय किया है कि हर साल इन दरों में पांच प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी. साथ ही कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए NOC लेना अनिवार्य किया गया है, ताकि भूजल दोहन को नियंत्रित किया जा सके. फिर भी सवाल यह भी उठ रहे हैं कि राज्य गठन के करीब 26 साल बाद सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी.

बढ़ती आबादी और घटते जलस्रोतों के कारण समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. (PHOTO- ETV Bharat)

नियमों का सख्ती से पालन जरूरी: नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सख्ती से पालन कराना ज्यादा जरूरी है. फिलहाल राज्य में अवैध बोरवेल और ट्यूबवेल के खिलाफ कोई बड़ा अभियान दिखाई नहीं देता. यही कारण है कि कई क्षेत्रों में बिना अनुमति के भूजल का दोहन लगातार जारी है.

रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर नहीं हुआ सही से काम: हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में औद्योगिक गतिविधियों और कृषि क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक उपयोग भी संकट को बढ़ा रहा है. वहीं नैनीताल और मसूरी जैसे पर्यटन क्षेत्रों में होटल और रिजॉर्ट उद्योग के विस्तार ने पानी की खपत को काफी बढ़ा दिया है.

गर्मी में प्राकृतिक जलस्रोतों के सूखने और जलस्तर घटने से बढ़ती है परेशानी (PHOTO- ETV Bharat)

एक बड़ी समस्या वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी है. राज्य में अधिकांश भवनों और कॉलोनियों में वर्षा जल संचयन की प्रभावी व्यवस्था नहीं है. बारिश का पानी सीधे बहकर नदियों में चला जाता है. यदि बारिश के जल को जमीन में पहुंचाने की व्यवस्था हो तो भूजल स्तर को काफी हद तक सुधारा जा सकता है.

भवैज्ञानिक निखिल पंत बताते हैं कि, जैसे अल्मोड़ा में चौखुटिया और द्वाराहाट है, पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट ब्लॉक है, यहां पर 15 से 20% जो ग्राउंड वाटर है या स्प्रिंग्स हैं (धारा नौला) वह सूख गए हैं. यही हाल टिहरी का भी है. यहां कीर्ति नगर और प्रतापनगर ब्लॉक चिंताजनक स्थिति में हैं. इसके कई कारण है और काफी वैज्ञानिक इसको अलग-अलग एंगल से देखते हैं. क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कारण है, और उसके साथ ही रेनफॉल या प्री मानसून बारिश भी एक वजह है.

जितनी बारिश मानसून में रुक-रुक कर होनी चाहिए वो नहीं हो रही और हफ्ते भर में ही 3 महीनों की बारिश एक साथ हो जा रही है. इसके साथ ही दिसंबर जनवरी फरवरी में सर्दियों की जो बारिश और बर्फबारी होती है वह हमारे स्प्रिंग्स को रिजूविनेट करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. लेकिन हमने यह देखा है कि मानसून में भी बहुत इरैटिक टाइप से बारिश (Erratic Rainfall Patterns) होती है और जो बारिश विंटर में चाहिए वह नहीं हो पा रही है.

- निखिल पंत, भूवैज्ञानिक -

बारिश का पैटर्न भी एक कारण: भू वैज्ञानिक निखिल पंत व वर्गेश, दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि इरैटिक रेनफॉल पैटर्न के कारण भी हमें ग्राउंड वाटर लेवल में कमी दिख रही है. उन्होंने बताया कि, वर्तमान समय में जिस तेजी से वर्षा हो रही है, वह जमीन के अंदर पानी को अवशोषित होने का समय नहीं दे रही है, इसलिए रन ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो रहा है.

इसके अलावा अगर हम बिल्ट अप एरिया देखें जैसे चंबा, घनसाली जैसे सब अर्बन छोटे क्षेत्र हैं, उनका बिल्ट अप एरिया बहुत बढ़ गया है. इन जगहों पर पहले एक्विफर रिचार्ज (Aquifer Recharge) या भूजल पुनर्भरण हुआ करते थे लेकिन अब वो नहीं हैं.

- निखिल पंत, भूवैज्ञानिक -

बता दें कि, एक्विफर रिचार्ज वो प्रोसेस है जिसमें पानी जमीन से नीचे जाता है और भूजल स्तर में बढ़ोत्तरी करता है. एक्विफर भूमिगत एक परत होती है (रेत, बजरी या चट्टान की) जो पानी को धारण करती है. इससे पहले तो भूजल स्तर मेंटेन रहता है और साथ ही पेयजल स्रोत को यह बनाए रखता है.

भूवैज्ञानिक निखिल पंत के बातों को सच साबित करती एक तस्वीर अप्रैल महीने में भी सामने आई थी. पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट ब्लॉक में पेयजल संकट इस कदर गहरा गया है कि ग्रामीण 100 रुपये खर्च कर घोड़ों के जरिये 70 लीटर पीने का पानी मंगवा रहे हैं. यह हालात बेलपट्टी के दूरस्थ गांव बुंगली का है. यहां 325 परिवारों की यही स्थिति है. नल सूख गए हैं और ग्रामीणों को पानी के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं.

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में गांव से कई किमी दूर जाकर पानी ला रहे ग्रामीण (PHOTO- ETV Bharat)

उत्तराखंड में अभी गर्मी ने सही से दस्तक भी नहीं दी, लेकिन पेयजल संकट गहराने लगा है. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर परेशानी शुरू हो गई है. गंगोलीहाट के दूरस्थ क्षेत्र बेलपट्टी के दूरस्थ गांव बुंगली में पानी का संकट गहराने लगा है. नल सूखे हैं और ग्रामीण पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. हालात यह है कि यहां के 325 परिवार सौ रुपये खर्च कर घोड़ों के जरिये 70 लीटर पानी मंगवा कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.

325 परिवारों वाले गांव के लिए आज तक पानी की कोई बड़ी योजना नहीं बन पाई है. गांव में अलग-अलग स्थानों पर 20 नौले हैं. इनमें से अधिकतर गर्मी के सीजन में सूख जाते हैं. ऐसे में ग्रामीण दाडू गाड़, फॉल गाड़, धुनघाट से घोड़े और खच्चरों की ओर से ढोए जाने वाले पानी को सौ रुपये में 35-35 लीटर के दो जार खरीदने के लिए मजबूर हैं. जिन लोगों के पास अपने निजी वाहन हैं, वो कई किलोमीटर दूर कुंदगाड़ से पानी ढोकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.

- हेमा परगाईं, ग्रामीण -

पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा पड़ी भारी: इसके अलावा पारंपरिक जल स्रोतों की लगातार उपेक्षा भी संकट को बढ़ा रही है. पहाड़ों में कभी गांवों की जीवनरेखा माने जाने वाले नौले, धारे और प्राकृतिक स्रोत आज या तो सूख चुके हैं या उनकी साफ-सफाई और संरक्षण नहीं हो पा रहा. जल योजनाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी और दूरदर्शिता का अभाव भी समस्या को बढ़ा रहा है.

कई क्षेत्रों में पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने पर काम नहीं हुआ. जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाने की योजना जरूर चलाई जा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी रफ्तार धीमी मानी जा रही है. कई गांवों में पाइपलाइन तो पहुंची, लेकिन नियमित पानी की आपूर्ति अभी भी चुनौती बनी हुई है.

ऐसा ही कुछ हाल उत्तरकाशी जिले का भी है. प्राकृतिक जलस्रोतों के सूखने और जलस्तर घटने से ग्रामीण रोजाना कई किलोमीटर दूर जाकर पानी ढोने को मजबूर हैं. संग्राली गांव के ज्योति प्रसाद नैथानी और जयकिशन भट्ट बताते हैं कि वर्षों पुरानी पाईपलाइन पर भी जलस्रोत सूखने के कारण पानी की आपूर्ति बहुत कम हो रही है. उनको पानी के लिए प्राकृतिक जलस्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है. कई स्थानों पर महिलाओं और बच्चों को घंटों मशक्कत कर पानी ढोना पड़ रहा है. हालांकि जल निगम और जल संस्थान की ओर से टैंकरों के माध्यम से प्रभावित गांवों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी और घटते जलस्रोतों के कारण समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है.

पेयजल निगम की ओर से करोड़ों की लागत से गजोली से संग्राली गांव के लिए पेयजल लाइन का निर्माण किया था, लेकिन इसकी दूरी अधिक होने के कारण और अधिकांश क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गांव के लिए करोड़ों की लागत से बनाई गई पेयजल पाइपलाइन पर पानी की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है. इस योजना को बने हुए करीब पांच वर्ष का समय हो गया है, लेकिन हर वर्ष इस पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण हर बार ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

- ज्योति प्रसाद नैथानी, ग्रामीण -

उधर, जलागम विभाग की ओर से जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. विभिन्न योजनाओं के तहत जल संरक्षण, तालाब निर्माण और स्रोत पुनर्जीवन के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन योजनाओं की वास्तविक सफलता को लेकर कोई विस्तृत सार्वजनिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है. जलवायु परिवर्तन भी इस संकट को और गंभीर बना रहा है.

बारिश का पैटर्न तेजी से बदला: उत्तराखंड में बारिश का पैटर्न तेजी से बदल रहा है. पहले जहां लंबे समय तक नियमित बारिश होती थी, वहीं अब कम समय में अत्यधिक बारिश देखने को मिलती है. इससे पानी जमीन में समाने के बजाय तेजी से बह जाता है और भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता. केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और नीति आयोग की रिपोर्ट भी इस खतरे की ओर इशारा करती हैं.

70 प्रतिशत पेयजल जरूरतें भूजल से होती हैं पूरी: देश में करीब 70 प्रतिशत पेयजल जरूरतें भूजल से पूरी होती हैं. कई राज्यों में भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है और कई इलाके अति दोहन श्रेणी में पहुंच चुके हैं. उत्तराखंड भी अब इसी खतरे की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में पानी का संकट विकराल रूप ले सकता है. इसके लिए केवल सरकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं होंगी, बल्कि जनभागीदारी भी बेहद जरूरी है.

लोगों को होना पड़ेगा जागरुक: लोगों को पानी के संरक्षण के प्रति जागरूक करना होगा. वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना होगा. अवैध बोरवेल पर सख्त कार्रवाई करनी होगी और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा. इसके साथ ही शहरों के विकास की योजनाओं में जल उपलब्धता को सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाना होगा. यदि विकास और निर्माण कार्यों को बिना जल प्रबंधन के जारी रखा गया तो भविष्य में संकट और गंभीर हो सकता है.

उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालयी राज्य के लिए पानी केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है. ऐसे में जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन बनाने की जरूरत है. क्योंकि यदि आज पानी नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियों के सामने सबसे बड़ा संकट पानी का ही होगा.

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