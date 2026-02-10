ETV Bharat / bharat

ब्लैकमेल कर सगी बहन से किया बार-बार रेप, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई

मछलीपट्टनम: आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को अपनी सगी बहन से शादी करने और उसे गर्भवती करने और बाद में उसे बस स्टैंड पर छोड़ने के जुर्म में मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई है.

विजयवाड़ा पॉक्सो (POCSO) कोर्ट के जज वी भवानी ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 6 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 30,000 रुपये देने का आदेश दिया.

साथ ही कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल सर्विस अथॉरिटी को यह भी निर्देश दिया कि वह यह पक्का करे कि लड़की को सरकार से जल्द से जल्द 5 लाख रुपये की मदद मिले. खबर के मुताबिक, एक परिवार में एक दंपती का एक बेटा और दो बेटियां हैं. कुछ समय पहले पारिवारिक झगड़ों की वजह से माता-पिता अलग-अलग रह रहे हैं. मां अपनी दो बेटियों के साथ कृष्णा जिले के पामिदिमुक्कला मंडल के मंताडा में रहती है, जबकि पिता अपने बेटे के साथ प्रकाशम जिले के कोंडापी मंडल के पेंटलूर में बस गए हैं.

क्या है पूरा मामला

साल 2023 में उनका 21 साल का बेटा यह कहकर मंटाडा आया कि वह अपनी मां और बहनों के पास जा रहा है. इस दौरान उसने अपनी 17 की मासूम बहन की निजी तस्वीरें लेकर उसे धमकाया और कई बार उसके साथ बलात्कार किया. 2024 में, वह क्रिसमस के मौके पर मंटाडा आया. वह बहन को विजयवाड़ा के एक चर्च में शादी करने के इरादे से ले गया. वहां से वह उसे हैदराबाद लेकर आया. इस दौरान उसने कई बार अपनी बहन का यौन उत्पीड़न किया.