ओडिशा : बंदूक की नोक पर रेप का आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल
डीसीपी ने कहा कि आरोपी के ठीक होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
Published : October 3, 2026 at 7:30 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर में बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप करने का आरोपी शनिवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया.
घायल आरोपी श्रीधर पांडा को शहर के कैपिटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. आरोपी ने भुवनेश्वर में नयापल्ली पुलिस स्टेशन के तहत बेहरा साही इलाके में घटना को अंजाम दिया था.
भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त (DCP) सरवणा विवेक एम ने बताया कि गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आरोपी पांडा ने पुलिस पर दो राउंड फायर किए. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद पांडा गिर पड़ा. आरोपी को तुरंत कैपिटल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
डीसीपी ने कहा कि आरोपी के ठीक होने के बाद उसे गिरफ़्तार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में पांडा को दो गोलियां लगी हैं.
उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले शहर को दहला देने वाली घटना के बाद से ही पुलिस पांडा की तलाश कर रही थी. पुलिस की एक टीम ने पांडा का पता चंदाका इलाके में लगाया था.
बता दें कि पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, युवती ने आरोप लगाया था कि पांडा ने बंदूक दिखाकर उसे धमकाने के बाद उसके साथ बलात्कार किया. यह घटना बुधवार रात को हुई थी, लेकिन इसका पता गुरुवार को चला. आरोप है कि रेप करते समय आरोपी ने मास्क पहना हुआ था.
पीड़िता ने बताया कि आरोपी जबरदस्ती उसके किराए के घर में घुसा और अपराध किया. आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए उन्होंने टीमें बनाईं और आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले.
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि पीड़िता के साथ रेप करने के बाद आरोपी सीआरपी स्क्वायर की ओर गया और फिर बस में बैठकर भाग गया.
राज्य महिला आयोग ने शुक्रवार को इस मामले में दखल दिया. आयोग ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया. इसके अलावा, आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने डीसीपी सरवणा को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.
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