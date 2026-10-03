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ओडिशा : बंदूक की नोक पर रेप का आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल

रेप का आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल. ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर में बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप करने का आरोपी शनिवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया.

घायल आरोपी श्रीधर पांडा को शहर के कैपिटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. आरोपी ने भुवनेश्वर में नयापल्ली पुलिस स्टेशन के तहत बेहरा साही इलाके में घटना को अंजाम दिया था. भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त (DCP) सरवणा विवेक एम ने बताया कि गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आरोपी पांडा ने पुलिस पर दो राउंड फायर किए. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद पांडा गिर पड़ा. आरोपी को तुरंत कैपिटल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डीसीपी ने कहा कि आरोपी के ठीक होने के बाद उसे गिरफ़्तार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में पांडा को दो गोलियां लगी हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले शहर को दहला देने वाली घटना के बाद से ही पुलिस पांडा की तलाश कर रही थी. पुलिस की एक टीम ने पांडा का पता चंदाका इलाके में लगाया था.