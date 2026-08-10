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गुजरात : रेप के आरोपी ने किया कस्टडी से भागने का प्रयास, पुलिस ने मारी गोली

आरोपी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है, उसने चार दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी ज्वाइन की थी.

Rape accused in police custody.
पुलिस कस्टडी में रेप का आरोपी. (ETV bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 1:15 PM IST

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अहमदाबाद: अहमदाबाद में एक पीजी में रहने वाली एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक सिक्योरिटी गार्ड ने क्राइम सीन पर ले जाते समय पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की. इस दौरान उसके पैर में गोली लग गई. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. इस घटना के दौरान एक पुलिस ऑफिसर भी घायल हो गया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी धर्मसिंह रामशंकरसिंह ने कथित तौर पर 8 अगस्त को महिला के साथ रेप किया और भाग गया. उसे 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. जब यह घटना हुई, तब जोधपुर पुलिस स्टेशन की एक टीम उसे ले जा रही थी.

पुलिस ने कहा कि आरोपी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है और उसने चार दिन पहले ही सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी शुरू की थी. उन्होंने कहा कि इस बात का फायदा उठाकर कि महिला बिल्डिंग की छत पर अकेली थी, जहां वह पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी, आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया और भाग गया.

पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी को पकड़ा. कानूनी कार्रवाई के तहत, उसे पिछले रविवार रात क्राइम सीन पर ले जाया गया. रिकवरी ऑपरेशन के दौरान, आरोपी अचानक छूट गया, उसने अधिकारियों पर हमला किया और भागने की कोशिश की. हमले में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया.

दूसरे पुलिस ऑफिसर ने सेल्फ-डिफेंस में गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी. गोली लगते ही आरोपी बेहोश हो गया और उसे तुरंत इलाज के लिए पास के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत अभी स्थिर है. घायल पुलिस ऑफिसर का फर्स्ट एड भी किया गया.

हॉस्पिटल लाए जाने पर, आरोपी गिड़गिड़ाता रहा, "मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा."

इस बारे में अहमदाबाद पुलिस के सेक्टर-1 के जेसीपी, नीरजकुमार बडगुजर ने कहा, "आरोपी ने 8 अगस्त को रात 9 बजे से 10:30 बजे के बीच एक पीजी में रहने वाली महिला पर हमला किया. उसने तार से उसका गला घोंटने की कोशिश की, जिससे वह बेहोश हो गई. फिर उसने उसके साथ रेप किया और मौके से भाग गया. आरोपी, धर्मसिंह को रविवार सुबह हेबतपुर गांव से गिरफ्तार किया गया."

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अहमदाबाद रेप केस
AHMEDABAD RAPE ACCUSED ARRESTED

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