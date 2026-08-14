राव इंद्रजीत के बागी तेवर! नितिन नवीन के सामने जताई नाराजगी, बोले- "न्योता नहीं मिलने से आपत्ति, भाषण लिस्ट में मेरा नाम नहीं था"
गुरुग्राम में केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने नाराजगी जाहिर की. बोले- 'भाषण लिस्ट में मेरा नाम नहीं था.'
Published : August 14, 2026 at 5:11 PM IST
गुरुग्राम: एक बार फिर से केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बागी तेवर दिखाई दिए. गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका दिवस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति में राव इंद्रजीत सिंह ने प्रोटोकॉल पर आपत्ति और नाराजगी जताई. इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों पर जमकर निशाना साधा. राव इंद्रजीत ने एक बार फिर से पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए.
राव इंद्रजीत के बागी तेवर! राव इंद्रजीत सिंह ने कहा "सीनियर पहले बोल गए जूनियर्स को बाद में बुलाया जा रहा है. मैं धन्यवाद करता हूं. अर्चना जी का कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया. इसे विशेष वर्ग का प्रोग्राम ना रखते हुए पार्टी का कार्यक्रम बना दिया. नीतिन जी, आपका स्वागत है. बतौर यहां का एमपी मैं आपका स्वागत करता हूं. मुझे तो ये लगा था कि मुझे आपका स्वागत करने का अवसर नहीं मिलेगा."
नितिन नवीन के सामने जताई नाराजगी: राव इंद्रजीत ने कहा "मैं खास तौर पर पंजाबी भाईयों को संबोधित करना चाहता हूं. आज इस सभा के अंदर यहां के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया. इसकी मुझे आपत्ति है. यहां नितिन नवीन आए हैं. इसलिए मैं यहां उपस्थित हुआ. ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस जिस हलके के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो आपके बिना मेरा यहां आना उचित था?"
पंजाबी समुदाय का किया जिक्र: केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा "अगर ये कार्यक्रम पानीपत में होता, तो क्या संजय भाटिया को नहीं बुलाया जाता? अगर ये कार्यक्रम करनाल में हुआ होता, तो क्या मनोहर लाल को नहीं बुलाया होता? ये जो लोग, जिन्होनें ये कार्यक्रम करवाया है. ये हमें अपना नहीं मानते." राव इंद्रजीत ने कहा कि "मुझे पंजाबी समुदाय ने 6 बार वोट दी मैं इनका सदा आभारी रहूंगा, लेकिन सिर्फ़ पंजाबियत से बात नहीं बनेगी, ताली दोनों हाथों से बजती है, लोकल लोगों को साथ लेकर चलना होगा."
स्वामी धर्मदेव और बोधराज सीकरी को नसीहत: स्वामी धर्मदेव और बोधराज सीकरी को मंच से राव इंद्रजीत सिंह ने नसीहत दी और कहा कि आपने भी इलेक्शन लड़के देखा था. सबको पता है कि क्या हुआ. इस बीच राव का भाषण बीच में टोक कर रुकवाया गया, अंत में राव बोले कि नितिन नवीन और अर्चना गुप्ता की वजह से मुझे बोलने दिया. नहीं तो इस भाषणबाज़ी में भी मेरा नाम नहीं था.
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