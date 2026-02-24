रणवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक,'कांतारा' के दैवा पर टिप्पणी के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगायी फटकार
अभिनेता रणवीर सिंह पर देवी चावुंडी (देवी चामुंडी) का अपमान करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है.
Published : February 24, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 8:56 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को बड़ी राहत दी है. फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में दिखाए गए एक दिव्य पात्र पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने यह आदेश अभिनेता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
अभिनेता पर देवी चावुंडी (देवी चामुंडी) का अपमान करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है. सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि रणवीर सिंह ने अपनी टिप्पणियों के लिए पहले ही माफी मांग ली है. पीठ ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम (जैसे गिरफ्तारी) नहीं उठाया जाना चाहिए.
अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को तय की गई है. अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने दलील दी कि ये टिप्पणियां हाल ही में गोवा में आयोजित 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया' (IFFI) के दौरान की गई थीं.
उन्होंने कहा कि अभिनेता ने 'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर दिए गए अपने बयानों पर तुरंत माफी मांग ली थी. इसके बावजूद, उन्हीं टिप्पणियों के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता का इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था और वे अपनी गलती के लिए सुधारात्मक कदम उठाने को तैयार हैं.
अदालत ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त मौखिक टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा कि भले ही रणवीर सिंह ने धार्मिक भावनाओं की गहराई को पूरी तरह न समझा हो, लेकिन उस प्रदर्शन की मिमिक्री (नकल) करना लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला था. अदालत ने दो-टूक कहा कि सार्वजनिक प्रभाव रखने वाली हस्ती होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बड़ी है और कानून से ऊपर कोई नहीं है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ माफी मांग लेने से वह सब मिट नहीं जाता जो एक बार कहा जा चुका है, खासकर इंटरनेट के इस दौर में. बेंच ने आगे कहा कि तटीय कर्नाटक क्षेत्र में दिखाई जाने वाली धार्मिक रस्में और परंपराएं बेहद पवित्र मानी जाती हैं और उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि अभिनेता को उस अभिनय की 'असाधारण' कहकर प्रशंसा करनी चाहिए थी, न कि उसकी मिमिक्री करने की कोशिश.
शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि जब अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने कथित तौर पर इशारा किया कि ऐसी टिप्पणियां अनावश्यक हैं, तब भी रणवीर सिंह बोलना जारी रखते रहे. शिकायतकर्ता पक्ष ने यह भी याद दिलाया कि अभिनेता की पत्नी, दीपिका पादुकोण, खुद कर्नाटक से हैं और संभवतः यहां की स्थानीय परंपराओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं.
शिकायत के अनुसार, यह घटना 28 नवंबर, 2025 को गोवा में 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया' (IFFI) के समापन समारोह के दौरान हुई थी. आरोप है कि रणवीर सिंह ने तटीय कर्नाटक के देवताओं 'पंजुरली' और 'गुलिगा' से जुड़ी दिव्य अभिव्यक्तियों की भद्दे और मजाकिया अंदाज में नकल की थी. शिकायतकर्ता प्रशांत मेथल ने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों से भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. इससे धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा मिला है.
23 जनवरी, 2026 को अदालत ने पुलिस को इस शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था. इस आदेश के आधार पर, हाई ग्राउंड्स पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 302 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की. इसके बाद अभिनेता को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया गया था. इन कानूनी कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए, रणवीर सिंह ने FIR को रद्द करने की मांग के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
