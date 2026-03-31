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अमित शाह पर जयराम रमेश का तंज, कहा- गृह मंत्री ने लोकसभा में चमत्कार कर दिखाया...

शाह पर तंज कसते हुए कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'कल गृह मंत्री ने लोकसभा में एक चमत्कार कर दिखाया. उन्होंने 90 मिनट तक लगातार बोला, लेकिन एक बार भी अपने पसंदीदा गाली वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं किया - जिस शब्द को पिछली बार इस्तेमाल करने पर रिकॉर्ड से हटाना पड़ा था.'

लोकसभा में 'देश को वामपंथी उग्रवाद (LWE) से मुक्त कराने के प्रयासों' पर हुई बहस का जवाब देते हुए शाह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कई बार सार्वजनिक रूप से नक्सलियों के हमदर्दों के साथ देखा गया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से माओवादियों के प्रति 'हमदर्दी' दिखाने वाले वीडियो भी पोस्ट किए.

विपक्षी पार्टी की यह टिप्पणी शाह के उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि देश अब नक्सलियों से मुक्त हो गया है क्योंकि माओवादियों की शीर्ष संस्था और केंद्रीय ढांचा लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उग्रवादियों द्वारा फैलाई गई हिंसा के लंबे दौर को खत्म करने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया.

नई दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा में एक चमत्कार कर दिखाया, जब वे 90 मिनट तक लगातार बोलते रहे. इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपने पसंदीदा गाली वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं किया.

रमेश ने एक्स पर अपनी उस पुरानी पोस्ट को भी टैग किया, जो उन्होंने इस महीने की शुरुआत में की थी. उस पोस्ट में भी उन्होंने शाह पर तंज कसा था और कहा था कि लोकसभा में शाह के बोले गए पसंदीदा शब्दों में से एक को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है. शाह पर यह तंज तब कसा गया था, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव, सदन में हुई तीखी बहस के बाद गिर गया था.

बहस का जवाब देते हुए शाह ने राहुल गांधी की इस बात को गलत बताया कि उन्हें सदन में बोलने की इजाजत नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सत्र के दौरान अक्सर विदेश में रहते हैं और जानबूझकर चर्चा में शामिल नहीं होते क्योंकि वह बोलना नहीं चाहते. जब गृह मंत्री प्रस्ताव पर दो दिन चली बहस के आखिर में अपना भाषण खत्म कर रहे थे, तो विपक्षी सदस्य विरोध करते हुए और नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गए. उन्होंने शाह की कुछ बातों के लिए माफी की मांग की, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे 'अपमानजनक' थी.

सोमवार को लोकसभा में अपनी बात में शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में तब के अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक चुनाव में नक्सलियों का समर्थन स्वीकार कर लिया था और माओवादी विचारधारा से 'प्रभावित' रहीं.

उन्होंने कहा, 'विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों के समर्थन के बिना 'रेड कॉरिडोर' नहीं बन सकता था.' यहाँ उनका इशारा छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैले उस क्षेत्र की ओर था, जो नक्सलवाद से प्रभावित है. यह बहस शाह द्वारा नक्सली हिंसा को खत्म करने के लिए तय की गई समय सीमा से ठीक एक दिन पहले आयोजित की गई थी.

पिछले साल शाह ने घोषणा की थी कि देश से वामपंथी उग्रवाद (LWE) 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इसके लिए नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी चलाया गया था. उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि एक 'नक्सल-मुक्त भारत' है. कोई भी शोधकर्ता इस बात को स्वीकार करेगा.'