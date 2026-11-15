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फिल्म प्रोड्यूसर व BJP नेता को धमकी, फोन करने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस गैंग का सदस्य, मांगी ₹40 करोड़ की फिरौती

फिल्म प्रोड्यूसर व BJP नेता को धमकी ( PHOTO-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में जियारत के लिए पहुंचे फिल्म प्रोड्यूसर व भाजपा नेता दिल्ली निवासी हाजी शकील सैफी को धमकी मिलने का मामला सामने आया है. धमकी देने वाले ने कथित तौर पर 40 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और रकम न देने पर उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी है. पीड़ित का दावा है कि धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा बताया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरगाह में जियारत के दौरान आया फोन: फिल्म प्रोड्यूसर व भाजपा नेता हाजी शकील सैफी के मुताबिक, वह 14 नवंबर शनिवार को दरगाह साबिर पाक में जियारत के लिए कलियर पहुंचे थे. इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक कॉल आई. आरोप है कि फोन करने वाले व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा करते हुए उनसे 40 करोड़ रुपए की मांग की.