फिल्म प्रोड्यूसर व BJP नेता को धमकी, फोन करने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस गैंग का सदस्य, मांगी ₹40 करोड़ की फिरौती
दिल्ली निवासी फिल्म प्रोड्यूसर व भाजपा नेता सैफी ने लॉरेंस गैंग की तरफ से परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने का दावा किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 11:04 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में जियारत के लिए पहुंचे फिल्म प्रोड्यूसर व भाजपा नेता दिल्ली निवासी हाजी शकील सैफी को धमकी मिलने का मामला सामने आया है. धमकी देने वाले ने कथित तौर पर 40 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और रकम न देने पर उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी है. पीड़ित का दावा है कि धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा बताया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
दरगाह में जियारत के दौरान आया फोन: फिल्म प्रोड्यूसर व भाजपा नेता हाजी शकील सैफी के मुताबिक, वह 14 नवंबर शनिवार को दरगाह साबिर पाक में जियारत के लिए कलियर पहुंचे थे. इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक कॉल आई. आरोप है कि फोन करने वाले व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा करते हुए उनसे 40 करोड़ रुपए की मांग की.
पीड़ित का आरोप है कि रकम नहीं देने की स्थिति में उनके परिवार के एक सदस्य को बम से उड़ाने जैसी गंभीर धमकी दी गई. अचानक मिली इस धमकी से हाजी शकील सैफी और उनके साथ मौजूद लोगों में डर बना हुआ है.
पुलिस को दी तहरीर, निष्पक्ष जांच की मांग: धमकी मिलने के बाद हाजी शकील सैफी ने कलियर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की. उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. पीड़ित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई कराने की अपील की है.
दिल्ली में भी पहले दर्ज हो चुका है मुकदमा: हाजी शकील सैफी का कहना है कि उन्हें यह पहली बार धमकी नहीं मिली है, उनके अनुसार, इससे पहले भी उन्हें धमकी दी जा चुकी है, जिसके संबंध में चार नवंबर को दिल्ली के निहाल विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, अब कलियर में जियारत के दौरान कथित तौर पर फिर से धमकी मिलने से मामला और भी गंभीर हो गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फोन करने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन है, क्या उसका किसी आपराधिक गिरोह से संबंध है और लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर धमकी देने के पीछे आखिर किसकी साजिश है. बहरहाल जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी.
फिल्मी दुनिया से जुड़ा है हाजी शकील सैफी का नाम: हाजी शकील सैफी का फिल्म जगत से भी पुराना जुड़ाव रहा है. वह सैफी 'फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक रह चुके हैं और फिल्म निर्माण से जुड़े रहे हैं. इसके अलावा वह वर्तमान में सामाजिक संस्था 'वर्ल्ड पीस हार्मनी' के चेयरमैन, सैफी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया सैफी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सक्रिय बताए जाते हैं.
जिस नंबर से आई धमकी, पुलिस खंगाल रही पूरी कुंडली: पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि हाजी शकील सैफी जियारत के लिए कलियर आए थे और उन्होंने मोबाइल फोन पर धमकी मिलने की शिकायत दी है. साथ ही दिल्ली में पहले से मुकदमा दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है.
हाजी शकील सैफी को लगातार फोन आने की बात सामने आई है. तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई, उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है.
-अभय सिंह, एसपी देहात-
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