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रामनगर की रंजना की 'ऐपण राखियों' का विदेशों तक जलवा, भुला-दाज्यू के रिश्तों से सजा है पवित्र धागा

कुमाऊं की लोक संस्कृति और कलावा का अनोखा संगम बनीं ऐपण की राखियां, कनाडा-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची रामनगर की राखी, कैलाश सुयाल की रिपोर्ट

AIPAN RAKHI IN UTTARAKHAND
ऐपण की राखियां बनाकर छायी रंजना नेगी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2026 at 12:53 PM IST

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रामनगर: भाई-बहन के अटूट प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं होता है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं को एक-दूसरे से जोड़ने का भी अवसर होता है. ऐसे में रामनगर की एक बेटी ने रक्षाबंधन की राखियों को कुमाऊं की लोक संस्कृति एवं पारंपरिक ऐपण कला से जोड़कर एक ऐसी अनोखी पहल की है, जिसकी चर्चा अब देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक हो रही है.

राखी में उकेरे दाज्यू, ददा, भुला, भाई जैसे पहाड़ी शब्द: दरअसल, रामनगर निवासी ऐपण कलाकर रंजना नेगी के हाथों से तैयार खूबसूरत राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इन राखियों में जहां कुमाऊं की संस्कृति की झलक दिखाई देती है, तो वहीं दाज्यू, ददा, भुला, भाई जैसे पहाड़ी शब्द भाई-बहन और परिवार के रिश्तों की भावनात्मक गहराई को बयां कर रहे हैं.

रंजना की 'ऐपण राखियों' का विदेशों तक जलवा (वीडियो- ETV Bharat)

ऐपण की राखियों में कलावा का इस्तेमाल: रंजना की बनाई इन राखियों की खासियत ये है कि इनमें आधुनिक डिजाइन के साथ उत्तराखंड की पारंपरिक पहचान को भी जगह दी गई है. राखियों में ऐपण कला, एमडीएफ बेस, मोतियों और कलावा का इस्तेमाल किया गया है. खासकर कलावा इन राखियों को धार्मिक और पारंपरिक महत्व को और बढ़ा रहा है.

Aipan Rakhi
ऐपण कलाकर रंजना नेगी (फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में पूजा-पाठ के दौरान कलावा बांधने की परंपरा रही है. ऐसे में कलावा से बनी इन राखियों को लोग शुभता और आशीर्वाद से जोड़कर भी देख रहे हैं. ऐपण की राखियां तैयार करने वाली रंजना नेगी ने ईटीवी भारत से बातचीत की. जिसमें उन्होंने ऐपण राखियों के बारे में अहम जानकारियां दी.

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भुला, दाज्यू, भाई उकेरी राखियां (फोटो- ETV Bharat)

8 से 10 हजार राखियां बेच चुकी हैं रंजना: रंजना नेगी बताती हैं कि उन्होंने ऐपण कला के माध्यम से राखियां तैयार करने की शुरुआत की. धीरे-धीरे लोगों का प्यार बढ़ता चला गया, अब तक वो करीब 8 से 10 हजार राखियां ऑनलाइन बेच चुकी हैं. खास बात ये है कि उनकी राखियों की मांग सिर्फ उत्तराखंड या भारत तक सीमित नहीं है.

विदेशों में रहने वाले भारतीय भी ऑनलाइन ऑर्डर देकर इन राखियों को अपने परिवार तक पहुंचा रहे हैं. रंजना के मुताबिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कई देशों से उनकी राखियों के ऑर्डर आ चुके हैं. रक्षाबंधन नजदीक आते ही ऑर्डर की संख्या भी बढ़ी है और अभी भी उनके पास राखियों के ऑर्डर लगातार आ रहे हैं. ऐपण कलाकार रंजना ने कहा कि,

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ग्राहक रूपा रावत का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

राखी में सिर्फ धागा नहीं, पहाड़ की भावनाएं भी: रंजना नेगी बताती हैं कि जब किसी भाई की कलाई पर भुला या दाज्यू या ददा लिखी राखी बंधती है, तो वो सिर्फ एक सजावटी वस्तु नहीं रह जाती. बल्कि, उसके साथ परिवार और पहाड़ की यादें भी जुड़ जाती हैं. यही भावनात्मक जुड़ाव उनकी राखियों की सबसे बड़ी खासियत बन गया है. सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी राखियों की जानकारी लोगों तक पहुंच रही है.

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ऐपण एवं कलावा से बनी खूबसूरत राखियां (फोटो- ETV Bharat)

कितनी है राखियों की कीमत? इंस्टाग्राम व अन्य ऑनलाइन माध्यमों से लोग उनसे संपर्क कर ऑर्डर कर रहे हैं. रंजना की राखियां अलग-अलग कीमतों में उपलब्ध हैं. इनकी शुरुआती कीमत करीब 30 रुपए है. जबकि, डिजाइन और आकार के अनुसार 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 रुपए समेत अलग-अलग रेंज में राखियां तैयार की जा रही हैं.

समाजसेवी नरेंद्र शर्मा ने भी की रंजना की पहल की सराहना: रंजना की राखियां खरीदने पहुंचे समाजसेवी नरेंद्र शर्मा का कहना है कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति में ऐपण कला का विशेष महत्व है. उत्तराखंड की पारंपरिक कलाओं को नई पीढ़ी और आधुनिक बाजार से जोड़ने की जरूरत है. नरेंद्र शर्मा ने कहा कि,

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रंजना नेगी का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

समाजसेवी नरेंद्र शर्मा ने रंजना की इस पहल को लोक संस्कृति को जीवित रखने की दिशा में अहम कदम बताया. उन्होंने कहा कि स्थानीय कला और हुनर को बाजार से जोड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं. साथ ही बताया कि अगर अन्य महिलाएं भी रंजना से प्रेरणा लेकर इस तरह की शुरुआत करें तो उनके लिए स्वरोजगार का रास्ता खुल सकता है.

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समाजसेवी नरेंद्र शर्मा का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

खरीदारी करने पहुंचीं रूपा रावत भी हुईं प्रभावित: रामनगर की रहने वाली रूपा रावत भी रंजना की राखियां खरीदने पहुंचीं. उन्होंने बताया कि उन्हें राखियों में सबसे ज्यादा खास बात ये लगी कि इनमें भुला, दाज्यू, भाई, ददा जैसे पहाड़ी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. आज के दौर में लोग अलग-अलग तरह की डिजाइनर और नाम वाली राखियां पसंद कर रहे हैं.

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कुमाऊं की लोक संस्कृति एवं पारंपरिक ऐपण कला से सजी राखियां (फोटो- ETV Bharat)

ऐसे में पहाड़ी रिश्तों के नाम वाली राखियां लोगों को अपनी संस्कृति और परिवार से जोड़ने का काम करती हैं. रूपा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस रक्षाबंधन पर एक बार रंजना की ऐपण कला से तैयार राखियां जरूर खरीदनी चाहिए. ताकि, स्थानीय कला को बढ़ावा मिल सके और पहाड़ की संस्कृति भी आगे बढ़े. रूपा रावत ने कहा कि,

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ग्राहक रूपा रावत का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

राखी से स्वरोजगार तक का सफर: रंजना नेगी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं. बल्कि, हुनर को रोजगार में बदलने की कहानी भी है. रंजना का एक बेटा है. जबकि, उनके पति नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं. ऐसे में उन्होंने अपने हुनर को अपनी पहचान बनाने के साथ-साथ स्वरोजगार का माध्यम भी बनाया.

ऐपण कला के प्रति उनके लगाव ने उन्हें राखियों के नए डिजाइन तैयार करने की प्रेरणा दी. धीरे-धीरे सोशल मीडिया के जरिए उनके काम की पहचान बढ़ती गई और आज स्थिति ये है कि रामनगर में तैयार होने वाली उनकी राखियां देश की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंच रही हैं.

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विदेशों तक इन राखियों की मांग (फोटो- ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर 'वोकल फॉर लोकल' की मिसाल: आज बाजार में तरह-तरह की मशीनों से बनी और बाहर से आने वाली राखियां उपलब्ध हैं. ऐसे समय में रामनगर की रंजना के हाथों से तैयार की जा रही ऐपण राखियां 'वोकल फॉर लोकल' की मिसाल बनी है. इन राखियों में सिर्फ रंग, धागे और डिजाइन नहीं हैं. बल्कि, इनमें कुमाऊं की बोली, रिश्तों की मिठास, लोककला और धार्मिक परंपराओं का संगम देखने को मिलता है.

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रंजना नेगी के हाथों से तैयार खूबसूरत राखियां (फोटो- ETV Bharat)

28 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व: रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जब किसी बहन की ओर से भाई की कलाई पर भुला या दाज्यू लिखी ऐपण राखी बंधेगी, तो उसके साथ सिर्फ रक्षा का संकल्प नहीं. बल्कि, पहाड़ की मिट्टी, संस्कृति और रिश्तों की याद भी जुड़ी होंगी. बता दें कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा. सुबह 5:57 बजे से सुबह 9:48 बजे तक शुभ मुहूर्त कहा जा रहा है.

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