EXCLUSIVE: उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया बने रंजन कुमार मिश्र, आदेश जारी

रंजन कुमार मिश्र को उत्तराखंड वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक नियुक्त किया गया.

Chief Conservator of Forests
उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया बने रंजन कुमार मिश्र
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 30, 2025 at 5:00 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग को नया मुखिया मिल गया है. राज्य सरकार ने अब वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक हॉफ पद के लिए रंजन कुमार मिश्र का चयन किया है. समीर सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद अब नई जिम्मेदारी रंजन कुमार को दी गई है.

उत्तराखंड शासन ने रंजन कुमार मिश्र को प्रभागीय वन संरक्षक (हॉफ), देहरादून के पद पर पदोन्नति के साथ तैनाती दे दी है. वर्ष 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी रंजन कुमार मिश्र को चयनोपरांत संवर्ग में स्तर-17 पर पदोन्नत कर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं.

शासन सचिव सी रविशंकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्यपाल से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह पदस्थापन प्रभावी होगा. आदेश की प्रति पर्यावरण मंत्रालय, मुख्य सचिव, वन निदेशालय समेत सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है.

Chief Conservator of Forests
उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया बने रंजन कुमार मिश्र

आईएफएस समीर सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद अब रंजन कुमार मिश्र को वन विभाग का नया मुखिया बनाया गया है. समीर सिन्हा 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी थे, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत हो गए हैं. जबकि 1 दिसंबर से नए हॉफ की तैनाती आदेश का इंतजार किया जा रहा था. 25 नवंबर को नए हॉफ के लिए डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) शासन में की गई थी. अब डीपीसी के अनुसार ही रंजन कुमार को प्रमुख वन संरक्षक हॉफ की जिम्मेदारी दे दी गई है.

खास बात यह है कि वन विभाग में समीर सिन्हा के बाद इस वक्त सबसे सीनियर अधिकारी के रूप में भवानी प्रकाश गुप्ता (बीपी गुप्ता) मौजूद हैं. लेकिन उन्हें सरकार ने प्रमुख वन संरक्षक हॉफ की जिम्मेदारी नहीं दी है. बीपी गुप्ता 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, हालांकि 31 दिसंबर को वह सेवानिवृत हो रहे हैं और उनके पास केवल एक महीने का ही समय है. ऐसे में सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी न देते हुए सीनियरिटी में नंबर दो पर मौजूद 1993 बैच के रंजन कुमार को यह जिम्मेदारी दी है.

फिलहाल बीपी गुप्ता के पास पीसीसीएफ (प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट) प्रशासन की जिम्मेदारी है. हालांकि, अब उनसे जूनियर अधिकारी को हॉफ बनाए जाने के बाद उनसे यह जिम्मेदारी वापस लिया जाना तय है. फिलहाल रंजन कुमार पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ की जिम्मेदारी देख रहे हैं. अब शासन को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए भी किसी नए चेहरे को ढूंढना होगा. दूसरी बात ये है कि 30 जून 2026 को रंजन कुमार मिश्र भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे. उनके बाद सीनियरिटी में कपिल लाल हैं, जो कि 1994 बैच के अधिकरी हैं.

उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक
रंजन कुमार मिश्र
उत्तराखंड वन विभाग मुखिया
उत्तराखंड हॉफ रंजन कुमार मिश्र
CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS

