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रंगारेड्डी हत्याकांड: परिवार ने 6 लोगों के हत्यारे का शव लेने से मना किया, पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार

हैदराबाद: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में छह लोगों की हत्या करने वाले राजकुमार के परिवार वालों ने उसका शव लेने से मना कर दिया. बाद में पुलिस ने चेवेल्ला नगरपालिका के कर्मचारियों की मदद से स्थानीय श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

आरोपी राजकुमार ने पिछले हफ्ते शुक्रवार की रात लड़की, उसकी मां और दादी को बेरहमी से हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज कराया था. साथ ही राजकुमार ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों को भी बेरहमी से मार डाला. छह लोगों की हत्या करने के बाद से राजकुमार गायब था. सोमवार को उसका शव कोथूर मंडल के पेंजरला में मिला था. शव के पास से जहर की बोतल भी मिली थी.

सूचना मिलने के बाद पुलिस उसका शव अस्पताल लेकर आई. बाद में राजकुमार के माता-पिता और भाई भी बिना मन के अस्पताल पहुंचे और एम्बुलेंस में शव देखकर वापस लौट गए.

पुलिस के मुताबिक, राजकुमार के शव का पोस्टमार्टम सोमवार रात को चेवेल्ला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया गया. इससे पहले, पुलिस को तीन घंटे इंतजार करना पड़ा क्योंकि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर प्रक्रिया करने को तैयार नहीं थे. विकाराबाद जिला अस्पताल से डॉक्टरों को लाने की कोशिश की गई, लेकिन जब यह मुमकिन नहीं हुआ, तो चेवेल्ला हॉस्पिटल से डॉक्टर लक्ष्मीकांत रेड्डी और डॉ. प्रणीत को बुलाया गया. आखिरकार, पोस्टमार्टम प्रक्रिया रात 9:30 बजे के बाद शुरू हुई.

दिव्यांग लड़की को 10 लाख रुपये का चेक सौंपा गया

कलेक्टर नारायण रेड्डी और चीफ व्हिप महेंद्र रेड्डी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि वे परिवार की दिव्यांग लड़की को पूरी मदद देंगे. उन्होंने चेवेल्ला के विधायक काले यादैयाह (Kale Yadaiah) के साथ परिवार से मिले और लड़की को 10 लाख रुपये का चेक दिया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुआवजे की रकम दोगुनी कर दी है. उन्होंने यह भी कहा कि 'इंदिरम्मा' आवास के अलावा, उसकी देखभाल के लिए उसे एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने का इंतजाम किया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का वादा किया कि उसे वह पेंशन मिले जिसके उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर हकदार थे.