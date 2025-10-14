ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए ईवीएम-वीवीपैट का रैंडमाइजेशन हुआ पूरा

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए रैंडमाइज्ड ईवीएम-वीवीपैट की सूचियां राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी हैं.

Randomisation
बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए ईवीएम-वीवीपैट का रैंडमाइजेशन हुआ पूरा (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए EVM-VVPATs का पहला रैंडमाइजेशन पूरा हो गया है. चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि रैंडमाइज्ड ईवीएम-वीवीपैट की सूचियां राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी गई हैं.

एक प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने कहा, "ईसीआई के निर्देशों के अनुसार दूसरे चरण में चुनाव कराने जा रहे बिहार के सभी 20 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) ने ईवीएम-वीवीपीएटी का पहला रैंडमाइजेशन पूरा कर लिया है, जो 13 अक्टूबर, 2025 को प्रथम स्तरीय जांच (FLC) में पास हो गए थे.

पहला रैंडमाइजेशन पूरा
इसमें कहा गया है कि पहला रैंडमाइजेशन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) के माध्यम से किया गया.

चुनाव आयोग ने कहा कि पहले रैंडमाइजेशन के बाद कुल 53,806 बैलेट यूनिट (BU), 53,806 कंट्रोल यूनिट (CU) और 57,746 वीवीपैट को 45,388 मतदान केंद्रों वाले 122 विधानसभा क्षेत्रों में रैंडम तरीके से आवंटित किया गया.

ईवीएम और वीवीपैट की लिस्ट शेयर की गई
आयोग ने कहा, "सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संबंधित जिला मुख्यालयों पर रैंडमाइज ईवीएम और वीवीपैट की निर्वाचन क्षेत्रवार सूचियां शेयर की गईं." चुनाव आयोग ने कहा कि इन ईवीएम और वीवीपैट को राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित विधानसभा के स्ट्रांग रूम में स्टोर किया जाएगा.

इसमें कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद पहले रैंडमाइज किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची भी सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा की जाएगी. बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी , जबकि 11 नवंबर को दूसरा चरण की वोटिंग होगी. वहीं, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे
2020 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें हासिल कीं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल कीं, साथ ही अन्य दलों ने आठ सीटें जीतीं. आरजेडी 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. वहीं, बीजेपी ने 74 सीटें और जेडीयू ने 43 सीटें जीतीं थीं.

