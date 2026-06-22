12th Board Exam re-evaluation: रांची की अवनी केजरीवाल ने हासिल किए 500 में 500 अंक
सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के री-इवैल्यूएशन परिणाम में झारखंड की राजधानी रांची की छात्रा ने शत प्रतिशत अंक हासिल किए हैं.
Published : June 22, 2026 at 4:28 PM IST
रांची: मेहनत, आत्मविश्वास और अपने प्रदर्शन पर भरोसा हो तो सफलता नई इबारत लिख देते हैं. रांची की छात्रा अवनी केजरीवाल ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के री-इवैल्यूएशन परिणाम में ऐसा ही कर दिखाया है.
रांची के धुर्वा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) सेल टाउनशिप की कॉमर्स संकाय की छात्रा अवनी ने मुख्य पांच विषयों में शत-प्रतिशत अंक हासिल करते हुए 500 में 500 अंक प्राप्त किए हैं. इस उपलब्धि के बाद अवनी राज्य के मेधावी विद्यार्थियों में शामिल हो गई हैं और उनकी सफलता पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय बन गई है.
री-इवैल्यूएशन के बाद जारी हुई मार्कशीट के अनुसार अवनी ने अंग्रेजी कोर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एप्लाइड मैथेमेटिक्स में 100-100 अंक हासिल किए हैं. इसके अलावा अतिरिक्त विषय ग्राफिक्स में भी उन्हें 99 अंक प्राप्त हुए हैं. इस तरह उन्होंने लगभग हर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है.
अवनी के पिता मितेश केजरीवाल खाद्य तेल के व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि उनकी माता पूनम केजरीवाल गृहिणी हैं. परिवार के अनुसार अवनी शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर रही हैं और उन्होंने हमेशा अनुशासन के साथ अपनी तैयारी की. नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और विषयों की गहरी समझ ने उन्हें यह ऐतिहासिक सफलता दिलाई है.
कॉमर्स की छात्रा अवनी भविष्य में बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं. उनका लक्ष्य किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बीबीए की पढ़ाई करना है. इसके लिए उन्होंने सीयूईटी-यूजी 2026 की परीक्षा भी दी है और अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश की उम्मीद कर रही हैं. अवनी का कहना है कि वह आगे चलकर बिजनेस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और अपने पिता के व्यवसाय को भी आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहती हैं.
अपनी उपलब्धि पर अवनी ने कहा कि उन्हें अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था. परिणाम आने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
मुझे विश्वास था कि मेरी मेहनत का सही मूल्यांकन होना चाहिए, इसलिए मैंने री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया. 500 में 500 अंक मिलना मेरे लिए बेहद खुशी और गर्व का पल है. इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता, शिक्षकों और विशेष रूप से अपने मेंटर सचित सर को देना चाहती हूं. उन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया. मेरा मानना है कि अगर छात्र नियमित पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और खुद पर भरोसा बनाए रखें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. -अवनी केजरीवाल, छात्रा.
अवनी की यह उपलब्धि उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं. रांची की इस बेटी ने साबित कर दिया है कि समर्पण, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर सफलता की सबसे ऊंची मंजिल भी हासिल की जा सकती है.
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