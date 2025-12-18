ETV Bharat / bharat

झिझक से आत्मविश्वास के सफर में सरकारी स्कूल के बच्चों का हमराही बना ‘रांची स्पीक’, शिक्षा विभाग की सार्थक पहल

रांची के सरकारी स्कूलों के बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की दिशा में रांची स्पीक प्रोग्राम चलाया जा रहा है.

Graphics image
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 6:08 AM IST

8 Min Read
रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

रांची: सरकारी स्कूलों के बच्चों में संवाद कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने के उद्देश्य से रांची जिला शिक्षा विभाग ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है. इस कार्यक्रम का नाम है रांची स्पीक, जो सितंबर 2024 से जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है. इस पहल के तहत अब बच्चे केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि वे मंच पर खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना भी सीख रहे हैं.

बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने की दिशा में व्यापक पहल (Etv Bharat)

पढ़ाई के साथ बोलने की कला पर फोकस

रांची स्पीक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संवाद क्षमता को मजबूत करना है. लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि सरकारी स्कूलों के बच्चे विषय की समझ तो रखते हैं लेकिन मंच पर बोलने, विचार रखने और आत्मविश्वास के साथ संवाद करने में झिझक महसूस करते हैं. इसी कमी को दूर करने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने यह पहल शुरू की है.

Graphics image
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

नवीन आरक्षी विद्यालय में सफल प्रयोग

रांची के राजकीयकृत मध्य विद्यालय, नवीन आरक्षी में यह कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किया गया है. यहां कक्षा एक से लेकर 8वीं तक पढ़ने वाले कुल 275 छात्र-छात्राओं को रांची स्पीक प्रोग्राम से जोड़ा गया है. स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के सहयोग से बच्चों को नियमित रूप से बोलने का अभ्यास कराया जा रहा है. विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. ज्योत्सना मिश्रा के अनुसार, यह कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभा रहा है. बच्चों के उच्चारण, भाषा की समझ और आत्मविश्वास में स्पष्ट सुधार देखने को मिल रहा है.

Ranchi Speak program, Jharkhand
राजकीयकृत मध्य विद्यालय, रांची (Etv bharat)

महीने में दो बार मंच का अभ्यास

कार्यक्रम के तहत हर महीने दो बार, लगभग 15 दिनों के अंतराल पर बच्चों को किसी एक विषय पर बोलने का अवसर दिया जाता है. पहले बच्चों को विषय से संबंधित जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें तैयारी का समय मिलता है. इसके बाद मंच पर बुलाकर उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इस प्रक्रिया में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे कैसे अपनी बात को क्रमबद्ध तरीके से रखें? शब्दों का सही चयन करें और बिना डरे सबके सामने बोले.

छोटे बच्चों में भी बढ़ रहा आत्मविश्वास

रांची स्पीक की खास बात यह है कि इसमें छोटे बच्चों को भी बराबर का मंच दिया जा रहा है. कक्षा 2 और 3 के बच्चे भी अब अपने आसपास के विषयों पर बेझिझक बोल रहे हैं. कोई अपने प्रखंड पर बोल रहा है तो कोई राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक मुद्दों या बाल दिवस जैसे विषयों पर अपनी समझ साझा कर रहा है. शिक्षकों का कहना है कि पहले जो बच्चे क्लास में बोलने से भी डरते थे, अब वे मंच पर आकर अपनी बात कहने के लिए उत्साहित रहते हैं.

Ranchi Speak program, Jharkhand
छात्रों को पढ़ाने के दौरान शिक्षक (Etv bharat)

भाषा और उच्चारण में सुधार

इस कार्यक्रम का असर सिर्फ आत्मविश्वास तक सीमित नहीं है. बच्चों की भाषा पकड़, उच्चारण क्षमता और वाक्य गठन में भी सुधार देखा जा रहा है. हिंदी और इंग्लिश के साथ-साथ झारखंड की स्थानीय भाषाओं में भी बच्चों को बोलने का अवसर दिया जा रहा है. कुछ छात्र-छात्राएं संथाली और अन्य जनजातीय भाषाओं में भी अपने विचार रख रहे हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी मंच मिल रहा है. इससे बच्चों में यह भावना विकसित हो रही है कि उनकी भाषा और संस्कृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

झिझक से आत्मविश्वास तक का सफर

शिक्षकों के अनुसार, कार्यक्रम शुरू होने के बाद बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है. वे न केवल मंच पर बेहतर बोल रहे हैं, बल्कि कक्षा के अंदर भी सवाल पूछने और जवाब देने में अधिक सक्रिय हो गए हैं. पहले जो बच्चे आंखें झुकाकर बैठते थे, अब वे सीधे खड़े होकर अपनी बात रखते हैं. यह बदलाव इस बात का संकेत है कि रांची स्पीक कार्यक्रम बच्चों के भीतर छिपे आत्मविश्वास को बाहर लाने में सफल हो रहा है.

Ranchi Speak program, Jharkhand
कक्षा में बैठे छात्र और छात्राएं (Etv bharat)

भविष्य की तैयारी का मंच

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं है. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और सामाजिक जीवन में सफल होने के लिए संवाद कौशल बेहद जरूरी है. ऐसे में रांची स्पीक जैसे कार्यक्रम बच्चों को कम उम्र से ही भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं. यह कार्यक्रम बच्चों को यह सिखा रहा है कि वे अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी तरीके से कैसे रखें, जो आगे चलकर उनके करियर और व्यक्तित्व निर्माण में मददगार साबित होगा.

शिक्षा विभाग की सकारात्मक पहल

जिला शिक्षा विभाग का कहना है कि यदि यह कार्यक्रम इसी तरह सफल रहा तो इसे रांची के अन्य सरकारी स्कूलों में और व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा. विभाग का लक्ष्य है कि हर सरकारी स्कूल का बच्चा आत्मविश्वास के साथ बोल सके और अपनी पहचान खुद बना सके. रांची स्पीक प्रोग्राम ने यह साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और मंच मिलने पर सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी से कम नहीं हैं. यह पहल न केवल बच्चों की संवाद क्षमता को मजबूत कर रही है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जागरूक नागरिक बनने की दिशा में भी आगे बढ़ा रही है.

सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ यह छोटा सा मंच अब बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की बड़ी तैयारी बनता नजर आ रहा है. जिला शिक्षा विभाग इस पहल को लेकर काफी सकारात्मक है. विभागीय अधिकारियों का मानना है कि रांची स्पीक जैसे कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं.

वहीं शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है. एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही मंच और मार्गदर्शन की जरूरत होती है. रांची स्पीक उसी दिशा में एक मजबूत कदम है.

स्कूल स्तर पर शिक्षकों का भी मानना है कि इस पहल से बच्चों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव आया है. एक शिक्षक ने बताया कि अब बच्चे सवाल पूछने से नहीं डरते हैं. क्लास में उनकी भागीदारी बढ़ी है और वे अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने लगे हैं.

बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव

वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र में संवाद कौशल सीखने वाले बच्चे आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और सामाजिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. रांची स्पीक जैसे कार्यक्रम बच्चों को उसी दिशा में तैयार कर रहे हैं.

यह कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व को नया आकार दे रहा है. रांची स्पीक के जरिए बच्चों में बोलने का डर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. पहले जो बच्चे मंच से घबराते थे, अब आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं. इस कार्यक्रम ने बच्चों की भाषा, उच्चारण और सोचने की क्षमता को मजबूत किया है. यह पहल बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार कर रही है: डॉ. ज्योत्सना मिश्रा, प्रिंसिपल, राजकीयकृत मध्य विद्यालय

वहीं कार्यक्रम से जुड़े एक छात्र का कहना है कि रांची स्पीक ने उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया है. कक्षा 8 की छात्रा सोहानी कुमारी कहती है कि पहले मुझे सबके सामने बोलने में डर लगता था. रांची स्पीक से हमें तैयारी करना और सही तरीके से बोलना सिखाया गया. अब मैं, मंच पर बोलते समय घबराती नहीं हूं. इससे मेरा आत्मविश्वास बहुत हद तक बढ़ा है.

