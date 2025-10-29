‘प्रकाश कुंज’ स्पेशल बच्चों की उम्मीदों का पुंज, मन और जीवन हो रहा रोशन! शीला दीदी की मेहनत ला रही रंग
रांची की शीला लिंडा प्रकाश कुंज चलाती हैं. ‘प्रकाश कुंज’ वह जगह है जहां हर बच्चा दिव्यांगता के बावजूद अपने भीतर का ‘प्रकाश’ खोजता है.
Published : October 29, 2025 at 6:48 PM IST
रांची: राजधानी रांची की शीला लिंडा एक ऐसी प्रेरणादायक महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्ग दिव्यांग बच्चों के जीवन में रौशनी भरने के लिए समर्पित कर दिया है. बिना किसी सरकारी सहयोग के वे पिछले ढाई दशकों से ऐसे 50 से अधिक बच्चों का जीवन संवार रही हैं, जो कभी समाज की संवेदना के मोहताज थे.
हटिया और करमटोली में चल रहे उनके संस्थान प्रकाश कुंज में बच्चे न केवल पढ़ना-लिखना सीख रहे हैं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना भी सीख रहे हैं. यहां शिक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण, कुटीर उद्योगों से जुड़ी गतिविधियां और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.
शीला दीदी कहती हैं, "ये बच्चे समाज से अलग नहीं, बस थोड़ी समझ और सहानुभूति चाहते हैं. अगर कोई उन्हें सही दिशा दिखा दे तो वे किसी सामान्य बच्चे से कम नहीं."
प्रकाश की मुस्कान से शुरू हुई ‘प्रकाश कुंज’ की रचना
इस संस्थान की कहानी जितनी संवेदनशील है, उतनी ही प्रेरणादायक भी. शीला दीदी की एक सहयोगी बताती हैं कि इसकी शुरुआत एक बच्चे प्रकाश से हुई थी. प्रकाश दृष्टिबाधित था और जीवन से निराश हो चुका था. लेकिन शीला दीदी ने उसे पढ़ने, चलने और अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दी.
आज वही प्रकाश रेलवे में नौकरी कर रहा है और समाज के लिए प्रेरणा बन चुका है. वह कहते हैं, "शीला दीदी सिर्फ एक टीचर नहीं, वो हमारी जिंदगी का सहारा हैं. जब सबने हमें नकार दिया था, तब उन्होंने हमें गले लगाया. आज जो भी हूं, उन्हीं की वजह से हूं."
इसी प्रकाश के नाम पर शीला दीदी ने अपने स्कूल का नाम प्रकाश कुंज रखा, एक ऐसा घर जहां हर बच्चा अपने अंदर की रौशनी ढूंढ सके.
स्वयं सहायता समूह की ताकत से खड़ी की मिसाल
शीला लिंडा ने 1999 में स्वयं सहायता समूह बनाकर दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा और स्वरोजगार की पहल शुरू की. वे बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, ठोंगा, मोमबत्ती, दिया, मूर्ति और अन्य घरेलू उत्पाद बनाना सिखाती हैं. इन कार्यों से न केवल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक सहारा मिला है.
वे बताती हैं, "हमारे बच्चे अब किसी पर बोझ नहीं हैं. ये बच्चे खुद अपने और अपने घर के खर्च में हाथ बंटा रहे हैं. यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है."
इस संस्थान से जुड़ी महिलाएं भी कुटीर उद्योग के माध्यम से सहयोग करती हैं. त्योहारी सीजन में जब ठोंगा, दिया या मूर्तियों की मांग बढ़ती है, तो बच्चे और महिलाएं मिलकर काम करते हैं. इससे संस्थान की आर्थिक जरूरतें भी पूरी होती हैं.
करमटोली में खुला दूसरा केंद्र ससुराल से मिला सहयोग
विवाह के बाद शीला दीदी करमटोली आईं. उन्होंने वहां भी अपने काम को नहीं छोड़ा. पति और ससुराल की अनुमति लेकर उन्होंने करमटोली में ‘प्रकाश कुंज’ की एक और शाखा खोली. शुरुआत में कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन जब उन्होंने बच्चों की मुस्कान देखी तो सबने उनका साथ दिया.
शीला दीदी मुस्कराते हुए कहती हैं, "शुरू में ससुराल वालों को लगा कि मैं घर से ज्यादा बाहर रहूंगी, लेकिन धीरे-धीरे वे समझ गए कि मैं किसी व्यवसाय के लिए नहीं, समाज के लिए निकली हूं. आज वे भी हर संभव मदद करते हैं."
हर बच्चे की कहानी — एक नई रोशनी
यह संस्थान आज कई ऐसे बच्चों की सफलता का गवाह बन चुका है, जो कभी बोल या सुन नहीं सकते थे.
केस स्टडी
मोनिका बारला, जो कभी समाज से कटकर जी रही थीं, आज आत्मनिर्भर हैं. वे बताती हैं “अगर ‘प्रकाश कुंज’ नहीं होता, तो मेरा जीवन अंधकार में होता. शीला दीदी ने मुझे सिखाया कि विकलांगता कमजोरी नहीं, एक पहचान है. अब मैं शादीशुदा हूं और अपने पति के साथ काम करती हूं.
केस स्टडी
इसी तरह गोविंद कुमार, जो मूकबधिर हैं, आज एक सिलाई सेंटर में काम करते हैं. उनके प्रशिक्षक बताते हैं कि शीला दीदी के स्कूल से प्रशिक्षण लेने के बाद गोविंद ने अपने हुनर को रोजगार में बदला और अब वे अन्य दिव्यांग बच्चों को भी प्रेरित करते हैं.
एक बच्चे की मा सोनू देवी कहती हैं, "पहले दूसरे संस्थानों में जाते थे, लेकिन वहां फीस लगती थी. यहां सबकुछ मुफ्त है. शीला दीदी बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं, बल्कि उन्हें जीना सिखाती हैं."
वहीं सविता कहती हैं, "प्रकाश कुंज’ हमारे जैसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यहा बच्चे सुधार रहे हैं, आत्मविश्वासी हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात खुश हैं."
कोच, अनुवादक और सामाजिक योद्धा
शीला लिंडा का सफर केवल शिक्षिका तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने स्पेशल ओलंपिक भारत में कोच के रूप में कार्य किया है. साथ ही वे राष्ट्रीय स्तर पर साइन लैंग्वेज अनुवादक भी रह चुकी हैं. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में सदस्य रहकर उन्होंने दिव्यांगता से जुड़ी नीतियों पर सुझाव दिए. उनके अनुभव और समर्पण ने कई संस्थानों को प्रेरित किया है.
वे बताती हैं, "हर बच्चा एक प्रतिभा है. बस उसे समझने वाला चाहिए. जब मैं किसी बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा देखती हूं, तो लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई."
संघर्षों से भरा लेकिन संतोष से सजा सफर
शीला दीदी का सफर आसान नहीं रहा. कभी आर्थिक तंगी ने परेशान किया, तो कभी समाज की उदासीनता ने. लेकिन वे कभी रुकी नहीं. वे याद करती हैं, कई बार ऐसा भी हुआ कि स्कूल चलाने के लिए अपने गहने तक बेचने पड़े. लेकिन बच्चों की मुस्कान देखकर लगा कि यह तो बहुत छोटा त्याग है. आज वे दो जगहों पर सेंटर चला रही हैं एक हटिया के चांदनी, करमटोली चौक इलाके में और हरिजन-आदिवासी मोहल्ले में. लगभग 50 बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के प्रशिक्षण से जुड़ चुके हैं.
प्रकाश कुंज — जहां हर बच्चा एक कहानी है
प्रकाश कुंज अब सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए आशा का घर बन गया है जिनके पास पहले कोई रास्ता नहीं था. यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण उन्हें समाज में बराबरी से खड़े होने की ताकत दी जाती है.
संस्थान में बच्चों को साइलेंट लिपि (साइन लैंग्वेज) से पढ़ाया जाता है. शीला दीदी और उनकी सहयोगी रश्मि चौधरी बताती हैं कि हर बच्चे की अलग जरूरत होती है, इसलिए शिक्षण का तरीका भी अलग होता है.
रश्मि कहती हैं, "हमारे घर में भी एक विकलांग बच्चा है, इसलिए इस संस्थान से जुड़ना हमारे लिए भावनात्मक रिश्ता है. शीला दीदी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं."
एक दीया जो अंधेरे में जलता रहा, जहां समाज ने सीमितताओं को कमजोरी माना, वहां शीला लिंडा ने उन्हें शक्ति में बदल दिया. उन्होंने दिखाया कि सेवा का सबसे बड़ा रूप है बिना अपेक्षा के प्रेम. उनका संस्थान ‘प्रकाश कुंज’ उन बच्चों के लिए उम्मीद का दीपक बन चुका है, जो कभी अंधेरे में गुम थे. और शायद इसीलिए, जब कोई बच्चा बोलना सीखता है, या कोई मूकबधिर छात्र सिलाई मशीन पर कपड़े सीता है, तो शीला दीदी की आंखें नम हो जाती हैं — खुशी से, कृतज्ञता से, और इस अहसास से कि उन्होंने सचमुच कुछ बदल दिया है.
