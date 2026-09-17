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रांची आरएसएस कार्यालय पेट्रोल बम हमला कांड, ईडी ने शुरू की फंडिंग की जांच, चार राज्यों में छापेमारी

रांची के आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला मामले में अब ईडी भी जांच कर रही है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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ईडी दफ्तर रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 4:02 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब वित्तीय लेन-देन तक पहुंच गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुवार को इस मामले से जुड़े कथित फंडिंग एंगल की जांच कर रही है. एजेंसी ने दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया है. मामले में प्रेडिकेट ऑफेंस एनआईए की ओर से दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार छापेमारी ईडी की दिल्ली टीम द्वारा की जा रही है.

चार राज्यों में एक साथ तलाशी अभियान

ईडी की कार्रवाई दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में चल रही है. एजेंसी की जांच का मुख्य फोकस एनआईए के मामले से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन और मनी ट्रेल पर है. जानकारी के अनुसार झारखंड के लोहरदगा जिले में भी तलाशी दी गई है. फिलहाल ईडी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गुरुवार की तलाशी में किन लोगों या परिसरों को टारगेट किया गया है और अब तक क्या-क्या बरामद हुआ है.

17 जून को हुआ था हमला

ईडी सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई 17 जून 2026 की रात रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले से जुड़े मामले में की जा रही है. रांची पुलिस की पूर्व जांच के अनुसार दो लोगों ने कार्यालय परिसर में पेट्रोल बम फेंके थे. घटना में कोई घायल नहीं हुआ था और न ही कार्यालय को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा था.

सीसीटीवी फुटेज में संदिग्धों के कार्यालय के पास पहुंचने और घटना के बाद वहां से भागने की तस्वीरें सामने आई थीं. रांची पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस दौरान सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायम सुजन को गिरफ्तार किया गया था.

एनआईए ने संभाली जांच, कई राज्यों में रेड

घटना की जांच बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में ले ली थी. जुलाई 2026 में एनआईए ने इस मामले में कई राज्यों में करीब 20 ठिकानों पर रेड भी किया था. एनआईए मामले में कथित नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. इसी क्रम में एजेंसी ने सितंबर में पटना में भी कार्रवाई की थी.

पटना में मिला था करीब 20 लाख रुपये कैश

9 सितंबर को एनआईए ने पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित एक अपार्टमेंट के दो फ्लैटों में तलाशी ली थी. तलाशी के दौरान करीब 20 लाख रुपये नकद मिलने की जानकारी सामने आई थी. इसकी सूचना आयकर विभाग को भी दी गई थी. इनमें से एक फ्लैट का संबंध गोपालगंज निवासी संदीप गुप्ता से बताया गया था. एनआईए ने उसे दिल्ली से हिरासत में लेकर पटना लाया था.

अब ईडी इस मामले में पैसे के लेन-देन और उसके स्रोत की जांच कर रही है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले से जुड़े लोगों तक कोई रकम पहुंची थी या नहीं, रकम का स्रोत क्या था और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया.

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