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रांची आरएसएस कार्यालय पेट्रोल बम हमला कांड, ईडी ने शुरू की फंडिंग की जांच, चार राज्यों में छापेमारी

रांची: राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब वित्तीय लेन-देन तक पहुंच गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुवार को इस मामले से जुड़े कथित फंडिंग एंगल की जांच कर रही है. एजेंसी ने दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया है. मामले में प्रेडिकेट ऑफेंस एनआईए की ओर से दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार छापेमारी ईडी की दिल्ली टीम द्वारा की जा रही है.

चार राज्यों में एक साथ तलाशी अभियान

ईडी की कार्रवाई दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में चल रही है. एजेंसी की जांच का मुख्य फोकस एनआईए के मामले से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन और मनी ट्रेल पर है. जानकारी के अनुसार झारखंड के लोहरदगा जिले में भी तलाशी दी गई है. फिलहाल ईडी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गुरुवार की तलाशी में किन लोगों या परिसरों को टारगेट किया गया है और अब तक क्या-क्या बरामद हुआ है.

17 जून को हुआ था हमला

ईडी सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई 17 जून 2026 की रात रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले से जुड़े मामले में की जा रही है. रांची पुलिस की पूर्व जांच के अनुसार दो लोगों ने कार्यालय परिसर में पेट्रोल बम फेंके थे. घटना में कोई घायल नहीं हुआ था और न ही कार्यालय को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा था.

सीसीटीवी फुटेज में संदिग्धों के कार्यालय के पास पहुंचने और घटना के बाद वहां से भागने की तस्वीरें सामने आई थीं. रांची पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस दौरान सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायम सुजन को गिरफ्तार किया गया था.

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