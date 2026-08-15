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JPSC Protest: देवेंद्र महतो ने झंडा फहराने से रोकने का लगाया आरोप, पुलिस से हुई धक्का मुक्की, अस्पताल में ही धरने पर बैठे

देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें झंडा फहराने से रोका गया है.

Jharkhand student protest
देवेंद्र नाथ महतो (@DevendraNathMa9)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 1:36 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 2:10 PM IST

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रांची: छात्रों के आंदोलन में अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया. इस दौरान पुलिस और देवेंद्र नाथ महतो के बीच नोंक झोक भी हुई. जिसके बाद अस्पताल के रूम के बाहर ही देवेंद्र महतो धरने पर बैठ गए.

गौरतलब हो कि जेपीएसएसी-जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं. इसी के तहत आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली. देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन में 14 दिनों से भुख हड़ताल पर बैठे हैं. इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर रखा गया है.

देवेंद्र नाथ महतो भी आज छात्रों के झंडा फहराना चाहते थे और तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे. लेकिन उनका आरोप है कि उन्होंने जैसे ही तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, वैसे ही सदर अस्पताल में उनके कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. इस दौरान सिविल सर्जन और उनके बीच तीखी बहस भी हुई.

उन्होंने आगे बताया कि जब वह तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जाने लगे तो पुलिस द्वारा लगातार धक्का-मुक्की कर उन्हें रोका गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा रोके जाने और धक्का-मुक्की के दौरान उनके सीने में चोट लग गई. साथ ही वहां मौजूद उनके साथियों के साथ भी पुलिस ने मारपीट की.

उन्होंने कहा, "कई दिनों से भूखा होने के बावजूद मैं अपने अधिकार और जनता की आवाज के लिए खड़ा हूं. हमें इस तरह रोककर हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता." पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद देवेंद्र नाथ महतो अपने रूम के गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि जब तक उन्हें यहां से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तब तक वह यहीं बैठे रहेंगें. उन्होंने अपना इलाज भी कराने से अब इनकार कर दिया है.

उन्होंने कहा, "मेरी लड़ाई जनता के अधिकार और न्याय के लिए है. मुझे रोककर मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या यही आजादी है? क्या हम अपने ही देश में तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं?

@DevendraNathMa9 (Etv Bharat)

देवेंद्र महतो के सहयोगी छात्र नेता किशोर उरांव ने कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि अस्पताल में डॉक्टर होने चाहिए या पुलिस. पूरा अस्पताल पुलिस छावनी बना कर रखा गया है. किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है.

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Last Updated : August 15, 2026 at 2:10 PM IST

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