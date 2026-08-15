JPSC Protest: देवेंद्र महतो ने झंडा फहराने से रोकने का लगाया आरोप, पुलिस से हुई धक्का मुक्की, अस्पताल में ही धरने पर बैठे
देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें झंडा फहराने से रोका गया है.
Published : August 15, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 2:10 PM IST
रांची: छात्रों के आंदोलन में अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया. इस दौरान पुलिस और देवेंद्र नाथ महतो के बीच नोंक झोक भी हुई. जिसके बाद अस्पताल के रूम के बाहर ही देवेंद्र महतो धरने पर बैठ गए.
गौरतलब हो कि जेपीएसएसी-जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं. इसी के तहत आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली. देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन में 14 दिनों से भुख हड़ताल पर बैठे हैं. इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर रखा गया है.
14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मेरे साथ आज पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की और बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई। मेरे साथ मौजूद साथियों के साथ भी पुलिस द्वारा मारपीट की गई।— Devendra Nath Mahto (@DevendraNathMa9) August 15, 2026
कई दिनों से भूखा होने के बावजूद मैं अपने अधिकार और जनता की आवाज़ के लिए खड़ा हूँ। हमें इस तरह रोककर हमारी आवाज़ को… pic.twitter.com/TRxMaMkBqR
देवेंद्र नाथ महतो भी आज छात्रों के झंडा फहराना चाहते थे और तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे. लेकिन उनका आरोप है कि उन्होंने जैसे ही तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, वैसे ही सदर अस्पताल में उनके कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. इस दौरान सिविल सर्जन और उनके बीच तीखी बहस भी हुई.
पुलिस द्वारा लगातार धक्का-मुक्की कर मुझे रोका गया। आखिरकार मैं अपने रूम के गेट के बाहर ही बैठ गया हूँ।— Devendra Nath Mahto (@DevendraNathMa9) August 15, 2026
जब तक मुझे यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। मैं अपना इलाज भी नहीं करवाऊँगा और यहीं रहकर अपनी बात रखूँगा।
मेरी लड़ाई जनता के अधिकार और न्याय के… pic.twitter.com/YOSqJE0Ylc
उन्होंने आगे बताया कि जब वह तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जाने लगे तो पुलिस द्वारा लगातार धक्का-मुक्की कर उन्हें रोका गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा रोके जाने और धक्का-मुक्की के दौरान उनके सीने में चोट लग गई. साथ ही वहां मौजूद उनके साथियों के साथ भी पुलिस ने मारपीट की.
कार्यक्रम जाने को लेकर सिविल सर्जन और मेरा बीच तीखी बहस हुई। कठिन परिस्थिति में भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचेंगे आप सभी डटे रहें pic.twitter.com/4y2LW1ANyG— Devendra Nath Mahto (@DevendraNathMa9) August 15, 2026
उन्होंने कहा, "कई दिनों से भूखा होने के बावजूद मैं अपने अधिकार और जनता की आवाज के लिए खड़ा हूं. हमें इस तरह रोककर हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता." पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद देवेंद्र नाथ महतो अपने रूम के गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि जब तक उन्हें यहां से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तब तक वह यहीं बैठे रहेंगें. उन्होंने अपना इलाज भी कराने से अब इनकार कर दिया है.
आंदोलन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित ध्वजारोहण और तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जाहिर करने के बाद ही सदर अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।— Devendra Nath Mahto (@DevendraNathMa9) August 15, 2026
आखिर क्या यही आज़ादी है? क्या हम अपने ही देश में तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल… pic.twitter.com/5Ler5ByNLd
उन्होंने कहा, "मेरी लड़ाई जनता के अधिकार और न्याय के लिए है. मुझे रोककर मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या यही आजादी है? क्या हम अपने ही देश में तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं?
देवेंद्र महतो के सहयोगी छात्र नेता किशोर उरांव ने कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि अस्पताल में डॉक्टर होने चाहिए या पुलिस. पूरा अस्पताल पुलिस छावनी बना कर रखा गया है. किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है.
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