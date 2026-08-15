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JPSC Protest: देवेंद्र महतो ने झंडा फहराने से रोकने का लगाया आरोप, पुलिस से हुई धक्का मुक्की, अस्पताल में ही धरने पर बैठे

रांची: छात्रों के आंदोलन में अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया. इस दौरान पुलिस और देवेंद्र नाथ महतो के बीच नोंक झोक भी हुई. जिसके बाद अस्पताल के रूम के बाहर ही देवेंद्र महतो धरने पर बैठ गए.

गौरतलब हो कि जेपीएसएसी-जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं. इसी के तहत आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली. देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन में 14 दिनों से भुख हड़ताल पर बैठे हैं. इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर रखा गया है.

देवेंद्र नाथ महतो भी आज छात्रों के झंडा फहराना चाहते थे और तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे. लेकिन उनका आरोप है कि उन्होंने जैसे ही तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, वैसे ही सदर अस्पताल में उनके कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. इस दौरान सिविल सर्जन और उनके बीच तीखी बहस भी हुई.

उन्होंने आगे बताया कि जब वह तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जाने लगे तो पुलिस द्वारा लगातार धक्का-मुक्की कर उन्हें रोका गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा रोके जाने और धक्का-मुक्की के दौरान उनके सीने में चोट लग गई. साथ ही वहां मौजूद उनके साथियों के साथ भी पुलिस ने मारपीट की.