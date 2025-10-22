ETV Bharat / bharat

रांची में दिव्यांग आदिवासी युवक का जंगल में मिला अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस

रांची पुलिस ने खूंटयारी जंगल से एक दिव्यांग युवक का अधजला शव बरामद किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

HALF BURNT BODY OF DISABLED YOUTH
घटनास्शल पर मौजूद पुलिस (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
रांची: राजधानी रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग आदिवासी युवक की बर्बरता पूर्वक हत्या कर उसके शव को जलाने का मामला सामने आया है. 20 वर्षीय सोमरा कुजूर का शव, उसके गांव के पास ही स्थित जंगल से अधजले अवस्था में बरामद किया गया है.

घर से अंडा लेने निकला था दिव्यांग

दरअसल, मृतक का शव घाघरा गांव के खूंटयारी जंगल में बरामद किया गया है. जब पुलिस ने शव को बरामद किया तो मृतक के अधजले शरीर पर चोटे के निशान दिखाई दिए, जो लाठी और डंडों जैसे प्रतीत हो रहे थे. दिव्यांग युवक की इतनी बर्बरता से हत्या के बाद ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, डीएसपी अशोक कुमार राम, इंस्पेक्टर उत्तम कुमार उपाध्याय घटनास्थल पहुंचे. मौके पर एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. इसके साथ ही डॉग स्क्वायड के द्वारा भी घटनास्थल की जांच की गई है.

POLICE RECOVERED HALF BURNT BODY
ग्रामीणों के साथ पुलिस टीम (Etv bharat)

ग्रामीणों ने दी जानकरी

सोमरा के भाई जलहा कुजूर ने ग्रामीण एसपी को बताया कि मवेशी को चराकर उसे वापस ले जाने के क्रम में जंगल में एक शव पड़ा देखा. जिसके बाद ग्रामीण इकठ्ठा होकर जंगल पहुंचे, जिसके बाद शव की पहचान सोमरा के रूप में हुई है. सोमरा के परिजनों ने बताया कि दीपावली की रात, सोमरा अपने पिता से अंडा खाने के लिये 30 रुपये लेकर घर से निकला था. उसके बाद से ही वह वापस घर नहीं लौटा. जिसके बाद उसका शव जंगल से बरामद किया गया है.

गाय-बकरी चराता था मेरा बेटा: पिता

वहीं मृतक के पिता जयु कुजूर ने बताया कि उसका बेटा दिव्यांग और मंद बुद्धि का था, जो घर में ही रहकर गाय और बकरी चराता था. इधर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है.

हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. मृतक का किसी से किसी भी प्रकार के दुश्मनी नहीं थी. ऐसे में हत्या की जांच गहनता से की जा रही है. एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा: प्रवीण पुष्कर, ग्रामीण एसपी

