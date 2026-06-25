ETV Bharat / bharat

रांची में नशे और साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का महाअभियान, स्कूली बच्चों को बनाया जा रहा जागरूकता का सिपाही

रांची: राजधानी रांची में युवाओं और स्कूली बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पुलिस ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसके अलावा पुलिस साइबर क्राइम से भी बच्चों को सावधान कर रही है. इस अभियान के तहत पुलिस अधिकारी विभिन्न स्कूलों में जाकर छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं. उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए समाज में फैल रही इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील कर रहे हैं.

इसके साथ ही झारखंड पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ भी एक बड़े महाअभियान की शुरुआत की है, जिसमें स्कूली बच्चों को मुख्य फोकस बनाया गया है. दोनों अभियान समाज के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

स्कूली बच्चों को जागरूक करने का महाअभियान

रांची पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता को अपना फिलहाल सबसे बड़ा एजेंडा बनाया है. सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान रांची पुलिस का प्रमुख फोकस है. पुलिस अधिकारी स्कूलों तक पहुंच रहे हैं और मादक पदार्थों से जुड़े हर एंगल के बारे में बच्चों तथा शिक्षकों को विस्तार से जानकारी दे रहे हैं.

नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान (ETV Bharat)

ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने अभियान की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बताया कि पुलिस चार प्रमुख पॉइंट्स पर बच्चों से बात करती है. सबसे पहले ड्रग्स क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है और समाज में इसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है, इन सभी पहलुओं को सरल भाषा में समझाया जाता है.

ड्रग्स क्या है और इसके प्रकार

पुलिस अधिकारी बच्चों को बताते हैं कि ड्रग्स ऐसे मादक पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के दिमाग और शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं. शुरुआत में ये आकर्षक लग सकते हैं या तनाव दूर करने वाला साधन प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे इनकी लत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है. नशे की गिरफ्त में आने के बाद पढ़ाई, करियर, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं.

साइबर अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान: स्कूली बच्चों तक पहुंचाया जा रहा ठगों का मायाजाल

झारखंड के साइबर अपराधी पूरे देश में कुख्यात हैं. हर दिन नए पैतरे अपनाकर दर्जनों लोगों से ठगी की जा रही है. साइबर पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, फिर भी अपराधों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है. ऐसे में झारखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई की शुरुआत स्कूली बच्चों से की है.

साइबर अपराध के खिलाफ महाअभियान (ETV Bharat)

स्कूल से शुरुआत, बड़ी लड़ाई

झारखंड का जामताड़ा जिला लंबे समय से साइबर अपराध की राजधानी के रूप में जाना जाता है. अब इसी राज्य से साइबर अपराध के खात्मे की नई जंग शुरू की गई है. आईपीएस से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं.

झारखंड पुलिस के एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने अभियान का उद्देश्य बताया कि बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी देना है. ताकि वे खुद और अपने परिवार को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लिंक या मैसेज के जाल से बचा सकें. इस महाअभियान को झारखंड के हर जिले में चलाया जा रहा है.

आंकड़ों में वृद्धि, जागरूकता ही है बचाव

झारखंड में साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कई बार स्कूल और कॉलेज के छात्र भी अनजाने में ठगों के निशाने पर आ जाते हैं. पुलिस अधिकारी सरल भाषा में साइबर सुरक्षा के नियम समझा रहे हैं.

साइबर अपराधी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, इनाम या लॉटरी के झांसे, गेमिंग ऐप्स और लिंक के माध्यम से लोगों को ठगते हैं. अभियान में जोर दिया जा रहा है कि अनजान व्यक्ति से आए मैसेज, लिंक या कॉल पर तुरंत भरोसा न करें. बैंक डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड या आधार नंबर कभी साझा न करें. संदिग्ध गतिविधि दिखे तो माता-पिता, शिक्षक या हेल्पलाइन पर सूचना दें.