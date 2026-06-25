रांची में नशे और साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का महाअभियान, स्कूली बच्चों को बनाया जा रहा जागरूकता का सिपाही
रांची पुलिस बच्चों को नशे और साइबर अपराध से बचाने के लिए अभियान चला रही है. रांची से प्रशात कुमार की रिपोर्ट.
Published : June 25, 2026 at 1:53 PM IST
रांची: राजधानी रांची में युवाओं और स्कूली बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पुलिस ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसके अलावा पुलिस साइबर क्राइम से भी बच्चों को सावधान कर रही है. इस अभियान के तहत पुलिस अधिकारी विभिन्न स्कूलों में जाकर छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं. उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए समाज में फैल रही इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील कर रहे हैं.
इसके साथ ही झारखंड पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ भी एक बड़े महाअभियान की शुरुआत की है, जिसमें स्कूली बच्चों को मुख्य फोकस बनाया गया है. दोनों अभियान समाज के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.
स्कूली बच्चों को जागरूक करने का महाअभियान
रांची पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता को अपना फिलहाल सबसे बड़ा एजेंडा बनाया है. सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान रांची पुलिस का प्रमुख फोकस है. पुलिस अधिकारी स्कूलों तक पहुंच रहे हैं और मादक पदार्थों से जुड़े हर एंगल के बारे में बच्चों तथा शिक्षकों को विस्तार से जानकारी दे रहे हैं.
ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने अभियान की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बताया कि पुलिस चार प्रमुख पॉइंट्स पर बच्चों से बात करती है. सबसे पहले ड्रग्स क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है और समाज में इसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है, इन सभी पहलुओं को सरल भाषा में समझाया जाता है.
ड्रग्स क्या है और इसके प्रकार
पुलिस अधिकारी बच्चों को बताते हैं कि ड्रग्स ऐसे मादक पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के दिमाग और शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं. शुरुआत में ये आकर्षक लग सकते हैं या तनाव दूर करने वाला साधन प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे इनकी लत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है. नशे की गिरफ्त में आने के बाद पढ़ाई, करियर, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं.
साइबर अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान: स्कूली बच्चों तक पहुंचाया जा रहा ठगों का मायाजाल
झारखंड के साइबर अपराधी पूरे देश में कुख्यात हैं. हर दिन नए पैतरे अपनाकर दर्जनों लोगों से ठगी की जा रही है. साइबर पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, फिर भी अपराधों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है. ऐसे में झारखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई की शुरुआत स्कूली बच्चों से की है.
स्कूल से शुरुआत, बड़ी लड़ाई
झारखंड का जामताड़ा जिला लंबे समय से साइबर अपराध की राजधानी के रूप में जाना जाता है. अब इसी राज्य से साइबर अपराध के खात्मे की नई जंग शुरू की गई है. आईपीएस से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं.
झारखंड पुलिस के एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने अभियान का उद्देश्य बताया कि बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी देना है. ताकि वे खुद और अपने परिवार को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लिंक या मैसेज के जाल से बचा सकें. इस महाअभियान को झारखंड के हर जिले में चलाया जा रहा है.
आंकड़ों में वृद्धि, जागरूकता ही है बचाव
झारखंड में साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कई बार स्कूल और कॉलेज के छात्र भी अनजाने में ठगों के निशाने पर आ जाते हैं. पुलिस अधिकारी सरल भाषा में साइबर सुरक्षा के नियम समझा रहे हैं.
साइबर अपराधी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, इनाम या लॉटरी के झांसे, गेमिंग ऐप्स और लिंक के माध्यम से लोगों को ठगते हैं. अभियान में जोर दिया जा रहा है कि अनजान व्यक्ति से आए मैसेज, लिंक या कॉल पर तुरंत भरोसा न करें. बैंक डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड या आधार नंबर कभी साझा न करें. संदिग्ध गतिविधि दिखे तो माता-पिता, शिक्षक या हेल्पलाइन पर सूचना दें.
रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने कहा कि आज के समय में बच्चे डिजिटल दुनिया से गहराई से जुड़े हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है. साइबर अपराधी बच्चों को गेमिंग या सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करके गलत इस्तेमाल करते हैं. सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है.
सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के महत्वपूर्ण सुझाव
अभियान के दौरान बच्चों को कई व्यावहारिक सुझाव दिए जा रहे हैं:
- अंजान कॉल से सावधान रहें.
- ओटीपी और पासवर्ड कभी साझा न करें. बैंक, पुलिस या कंपनी कभी भी ये जानकारी नहीं मांगती.
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें. ये फिशिंग लिंक हो सकते हैं.
- सोशल मीडिया पर निजी जानकारी सार्वजनिक न करें. प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन रखें.
- लॉटरी, इनाम या नौकरी का लालच देने वाले मैसेज से बचें.
- केवल भरोसेमंद स्रोत से ऐप डाउनलोड करें.
- सार्वजनिक Wi-Fi पर संवेदनशील काम न करें.
- एंटीवायरस और सिस्टम अपडेट रखें.
- साइबर बुलिंग या धोखाधड़ी की शिकायत तुरंत करें.
- अजनबियों से ऑनलाइन दोस्ती से बचें और संदिग्ध बातचीत घरवालों को बताएं.
साइबर गोल्डन ऑवर का महत्व
अभियान में ठगी हो जाने पर क्या करना चाहिए, इस पर भी जोर दिया जा रहा है. साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जैसे सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने से जान बच सकती है, वैसे ही साइबर ठगी में भी शुरुआती 2-3 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं.
इस दौरान शिकायत दर्ज कराने से पैसे होल्ड किए जा सकते हैं और अपराधी पकड़े जा सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत फोन करें. शिकायत के 7-8 मिनट में संबंधित बैंक या साइट को अलर्ट जाता है.
इसके अलावा https://cybercrime.gov.in/ वेबसाइट पर भी शिकायत की जा सकती है.
एनसीआरबी आंकड़े, झारखंड में बढ़ते साइबर अपराध
एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है. गंभीर अपराधों में 5.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. लेकिन साइबर अपराध बढ़ रहे हैं. आर्थिक धोखाधड़ी, जालसाजी और बैंक फ्रॉड के मामले बढ़े हैं.
साल 2022 में 967, 2023 में 1630 और 2024 में 1946 साइबर अपराध मामले दर्ज हुए. पूरे देश में 2024 में 1,01,928 साइबर क्राइम मामले दर्ज किए गए, जो 2023 से 17.9 प्रतिशत ज्यादा हैं. कुल मामलों में 72.6 प्रतिशत ऑनलाइन फ्रॉड के हैं.
झारखंड में 2024 में लगभग 700 महिलाओं से साइबर ठगी हुई, जिसमें ऑनलाइन पॉर्न वीडियो डालकर ठगी के मामले भी शामिल हैं. व्हाट्सएप-ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं.
ठगी की प्रमुख वजहें, लालच और डर
जांच से पता चलता है कि लालच सबसे बड़ी वजह है. अधिक मुनाफा, इन्वेस्टमेंट, लॉटरी आदि के नाम पर ठगी हो रही है. डिजिटल अरेस्ट में अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डराते हैं. छह साइबर थानों के आंकड़ों के अनुसार हर तीसरे दिन कोई न कोई ठगी का शिकार हो रहा है. छोटी राशि (स्मॉल वैल्यू) और बड़ी राशि (लार्ज वैल्यू) दोनों तरह के फ्रॉड हो रहे हैं.
बचाव के आसान लेकिन प्रभावी उपाय
- किसी भी अनजान ऐप, लिंक या वेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी न साझा करें.
- बिना बैंक की पुष्टि के ओटीपी शेयर न करें.
- संदिग्ध कॉल की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से करें.
- स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स का उपयोग सावधानी से करें.
- एक महीने में पैसा डबल करने जैसे वादों पर भरोसा न करें.
दोनों अभियानों का समन्वय और भविष्य
रांची पुलिस के ये दोनों अभियान – नशे और साइबर अपराध के खिलाफ – स्कूली बच्चों को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. बच्चों के माध्यम से परिवार और समाज तक जागरूकता पहुंचाने का यह प्रयास दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है. नशे और साइबर दोनों ही क्षेत्रों में युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि झारखंड और पूरा देश इन आधुनिक चुनौतियों से निपट सके.
अभियान जारी रहेगा और स्कूलों, कॉलेजों के साथ-साथ समुदाय स्तर पर भी विस्तार किया जाएगा. एनसीआरबी आंकड़ों में सुधार लाने और समाज को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस की यह पहल सराहनीय है.
ये भी पढ़ें:
युद्ध, नशे के विरुद्ध! नशे से दूरी बनाने की पहल, स्कूली बच्चों में जागरुकता के लिए महाअभियान
जामताड़ा गैंग की नयी चाल, साइबर क्राइम के लिए बना रहे आधार कार्ड का जाल!