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Ranchi POCSO Case: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पढ़ाई का झांसा देकर रांची लाई गई थी किशोरी

कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ कथित यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है. सिमडेगा की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. किशोरी के आवेदन के आधार पर रांची के विधानसभा थाना में विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

इस पूरे प्रकरण में दो महिलाओं की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिन पर किशोरी को बहला-फुसलाकर विधायक आवास तक लाने का आरोप है. घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रांची के धुर्वा थाना पहुंचे, जिससे थाने में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा.