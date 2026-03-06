ETV Bharat / bharat

रांची पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मुख्यालय और एसएसपी को मिला धमकी भरा ईमेल

रांची पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है

Ranchi passport office receives bomb threat
रांची पासपोर्ट ऑफिस (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 6, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
रिपोर्टः प्रशांत कुमार

रांचीः राजधानी रांची में ईमेल के जरिए बम धमाका करने की धमकी देने का सिलसिला जारी है. इस बार झारखंड पुलिस मुख्यालय और रांची के सीनियर एसपी को ईमेल भेजकर रांची स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम विस्फोट में उड़ा देने की धमकी दी गई है. धमकी मिलने के बाद पासपोर्ट ऑफिस की जांच बम निरोधक दस्ते के द्वारा शुरू कर दी गई है.

अब पासपोर्ट कार्यालय उड़ाने की धमकी

सिविल कोर्ट और डीसी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब रांची के गैलेक्सिया मॉल स्थित पासपोर्ट ऑफिस को बम धमाके में उड़ाने की धमकी दी गई है. अज्ञात अपराधियों के द्वारा ईमेल के जरिए पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है. धमकी भरा ईमेल आते ही रांची पुलिस अलर्ट मोड में आ गई.

Ranchi passport office receives bomb threat
जांच करते अधिकारी (ETV Bharat)

कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायड (बीडीएस) की टीम पासपोर्ट ऑफिस पहुच कर मामले की जांच में जुट गई है. उन्होंने मॉल और आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर दी तथा स्निफर डॉग्स के साथ व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. हालांकि जांच में किसी भी तरह का संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है.

कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि "धमकी वाले ईमेल की तकनीकी जांच चल रही है, एहतियातन पूरे गैलेक्सी मॉल की जांच की जा रही है. इसी मॉल में पासपोर्ट कार्यालय अवस्थित है.

TAGGED:

BOMB THREAT
रांची पासपोर्ट ऑफिस
बम से उड़ाने की धमकी
RANCHI POLICE
RANCHI PASSPORT OFFICE

