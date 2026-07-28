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20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई में गंभीर रुप से घायल हुई थीं रांची की नूतन, ईटीवी भारत को बताई दास्तां

20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल रांची की नूतन ने बताई अपनी व्यथा. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Jantar Mantar Protest
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 1:35 PM IST

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रांची: नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए सीजेपी के आंदोलन के दौरान कई युवाओं को ऐसे जख्म मिले, जिनका भर पाना मुश्किल है. उनमें एक नाम है रांची की पूनम टोप्पो का. उनका दाहिना कान क्षतिग्रस्त हो गया है. उनका दावा है कि आंदोलन के दिन पुलिस फायरिंग में उनका कान जख्मी हुआ था. लेकिन आज तक प्रशासन और सरकार के स्तर पर किसी ने सुध नहीं ली. पूनम ने ईटीवी भारत के साथ फोन पर अपनी दास्तां साझा की. उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर क्यों गईं थी. उस दिन उनके साथ क्या हुआ. अभी उनकी तबीयत कैसी है. अब नूतन क्या चाहतीं हैं.

पुलिस की गोली से क्षतिग्रस्त हो गया दाहिना कान

नूतन ने बताया कि छात्र आंदोलन को समर्थन करने के लिए वो अकेले गुरुग्राम से जंतर मंतर पहुंची थीं. इसी दौरान पुलिस का लाठीचार्ज शुरु हो गया. आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे. अचानक अफरा तफरी मच गई. लिहाजा, जंतर-मंतर से भागकर वो राजीव चौक पहुंचीं. वहां ऊचाई पर मौजूद पार्क में खड़ी थी. काफी आंदोलनकारी थे. पुलिस वालों ने उनकी ओर ही गन तान रखा था. इसी दौरान उन्हें अचानक लगा कि कान से कुछ टकराया है. अगर टीयर गैस का केन लगा होता तो कान इतना क्षतिग्रस्त नहीं होता. गोली ही होगी, जिसकी वजह से कान का बाहरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था.

कैसे पहुंचीं अस्पताल और वहां क्या हुआ

पूनम ने बताया कि खून रोकना मुश्किल हो रहा था. इस दौरान किसी भी पुलिस वाले ने मदद नहीं की. दो दोस्त किसी तरह सड़क तक ले गये. वहां एंबुलेंस थी. उसी से राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां फौरन सर्जरी हुई. सर्जरी करीब दो घंटे तक चली. तीन डॉक्टर ओटी में थे. डॉ लव सिंह लीड कर रहे थे. लेकिन सर्जरी के 15 मिनट के भीतर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. तब तक रात हो चुकी थी. घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी. किसी तरह रात 11 बजे कैब लेकर गुरुग्राम स्थित अपने घर पहुंची. फिर 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई को ड्रेसिंग कराने के लिए हॉस्पिटल गई. लेकिन 24 जुलाई को डॉक्टर नहीं मिले. उसी दिन शाम को ट्रेन से रांची के लिए रवाना हो गई. क्योंकि वहां ख्याल रखने वाला कोई नहीं था.

रांची के निजी अस्पताल में भर्ती हैं पूनम

रांची लौटने के बाद पूनम लगातार बुखार से ग्रसित हैं. उन्होंने बताया कि बुखार नहीं उतरने पर रांची के निजी अस्पताल में 27 जुलाई की रात भर्ती होना पड़ा. सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है. यहां एमआरआई और एक्स-रे हुआ है. नूतन टोप्पो मूल रुप से गुमला जिला की रहने वाली हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में पीजी की है. साथ ही भोपाल से फिजिकल एजुकेशन में स्नातक कोर्स किया है. फिलहाल, गुरुग्राम स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं. 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में आहूत सीजेपी के संसद मार्च में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंचीं थी.

क्या चाहती हैं पूनम टोप्पो

उन्होंने कहा कि सीजेपी की मांगों को केंद्र सरकार मान चुकी है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है. इसकी वजह से ही आंदोलन को स्थगित किया गया. युवाओं के हित में अगर भविष्य में फिर आंदोलन हुआ तो उसका हिस्सा बनना चाहेंगी. उन्होंने कहा कि युवाओं के मसले को सरकार गंभीरता और संजीदगी के साथ हैंडल करे नहीं तो फिर आंदोलन होंगे. छात्रों पर लाठी चलाने, आंसू गैस के गोले दागने और फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

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