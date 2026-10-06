IND-WI T20 Match: मुकाबले के लिए जेएससीए स्टेडियम तैयार, पिच से लेकर कैमरा सेटअप तक काम पूरा, देखिए स्टेडियम का नजारा
जेएससीए स्टेडियम भारत-वेस्टइंडीज टी20 मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 3:31 PM IST
रांची: राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं. एक तरफ जहां मैच के टिकटों की बिक्री को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्टेडियम के अंदर मुकाबले को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. स्टेडियम परिसर में रंग-रोगन से लेकर कैमरा सेटअप और पिच की तैयारी का काम पूरा कर लिया गया है.
जेएससीए स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी तैयार कर दी गई है. स्टेडियम में करीब 39,579 दर्शकों के बैठने की क्षमता है और दर्शक दीर्घा की तमाम कुर्सियों को व्यवस्थित कर दिया गया है. महेंद्र सिंह धोनी पवेलियन से लेकर अमिताभ चौधरी पवेलियन तक तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं. मैच के दौरान दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए स्टेडियम के अलग-अलग हिस्सों में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
मैच के लिए जरूरी काम पूरे
मैच के लिए पिच भी तैयार है. मैदान पर जरूरी काम पूरे किए जा चुके हैं और कैमरा सेटअप भी किया जा चुका है. अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए स्टेडियम को तैयार करने में तकनीकी और अन्य व्यवस्थाओं पर भी काम पूरा कर लिया गया है. अब टीमों के रांची पहुंचने और अभ्यास सत्र के बाद मुकाबले का इंतजार है.
7 अक्टूबर को पहुंचेगी टीम
भारत और वेस्टइंडीज की टीमें बुधवार यानी 7 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगी. इसके बाद 8 अक्टूबर को दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन होगा. खिलाड़ी मुकाबले से पहले मैदान की परिस्थितियों से परिचित होने के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे.
9 अक्टूबर को 7 बजे से शुरू होगा मैच
रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला 9 अक्टूबर को खेला जाएगा. जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे से दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. टिकट बिक्री के बीच अब क्रिकेट प्रेमियों की नजर टीमों के रांची पहुंचने और मुकाबले पर टिक गई है. स्टेडियम में तैयारियां पूरी होने के बाद अब मैदान पर खिलाड़ियों के उतरने का इंतजार है.
ये भी पढ़ें:
महिला कतार में टिकट खरीदने वालों पर संगठित तरीके से लगाए जाने का आरोप, पुरुष कतार में लंबा इंतजार
IND-WI T20 Match: JSCA स्टेडियम की सुरक्षा कड़ी, एडीजी ने लिया जायजा