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IND-WI T20 Match: मुकाबले के लिए जेएससीए स्टेडियम तैयार, पिच से लेकर कैमरा सेटअप तक काम पूरा, देखिए स्टेडियम का नजारा

JSCA में मैच की तैयारी ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं. एक तरफ जहां मैच के टिकटों की बिक्री को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्टेडियम के अंदर मुकाबले को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. स्टेडियम परिसर में रंग-रोगन से लेकर कैमरा सेटअप और पिच की तैयारी का काम पूरा कर लिया गया है.