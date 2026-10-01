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रांची की मोनिका दुबई में बंधक, एक्टिव हुआ विदेश मंत्रालय, एफआईआर भी दर्ज

रांची: राजधानी रांची के छोटा घाघरा इलाके की रहने वाली मोनिका को नौकरी दिलाने के नाम पर दुबई भेजे जाने के बाद कथित तौर पर बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि दुबई पहुंचने के बाद मोनिका को अलग-अलग घरों में काम करने के लिए भेजा गया और उसके साथ प्रताड़ना की गई. बेटी की सुरक्षित वापसी के लिए मां ने विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है.

मां ने लगाई गुहार

बेटी को बेहतर जिंदगी देने का सपना हर मां देखती है. लेकिन रांची के छोटा घाघरा की रहने वाली रतना कच्छप ने अपनी बेटी को जिस उम्मीद के साथ विदेश भेजा था, आज वही उम्मीद चिंता और बेबसी में बदल गई है. बेटी को अच्छी नौकरी, भोजन और रहने की सुविधा का भरोसा दिया गया था. मां को लगा था कि बेटी विदेश में मेहनत कर अपना भविष्य संवारेगी. लेकिन आरोप है कि नौकरी के इस सुनहरे सपने के पीछे ऐसा जाल बिछा था, जिसमें फंसकर मोनिका आज दुबई में असहाय स्थिति में है.

मां का आरोप है कि बेटी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, उससे घरेलू काम कराया गया और भारत लौटने की इच्छा जताने पर धमकियां दी गईं. अब मां की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ इतनी है कि उसकी बेटी किसी तरह सुरक्षित अपने घर लौट आए. यह मामला रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का है. रतना कच्छप की शिकायत पर 29 सितंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायत में दुबई और अजमान में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी, मानव तस्करी, बंधक बनाने, जबरन श्रम कराने और रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

नौकरी का सपना दिखाकर विदेश बुलाया

शिकायत के अनुसार, रतना कच्छप की बड़ी बेटी मोनिका कच्छप, उम्र करीब 37 वर्ष, विदेश में नौकरी की तलाश में थी. इसी दौरान ऑनलाइन माध्यम से AMD Trend Solution LLC नामक एजेंसी और उसकी कथित एजेंट प्रियंका से संपर्क हुआ. मोनिका को विदेश में नौकरी, भोजन और आवास की सुविधा देने का भरोसा दिया गया.

आरोप है कि 22 अप्रैल 2026 को मोनिका ने प्रियंका के बताए खाते में फोनपे के माध्यम से 5 हजार रुपये भेजे. उसे बताया गया कि आगे की यात्रा और टिकट की व्यवस्था एजेंसी करेगी. इसके बाद 5 मई को दिल्ली एयरपोर्ट से शारजाह जाने के लिए मोनिका रवाना हुई. 6 मई को शारजाह पहुंचने पर एजेंसी की ओर से भेजे गए वाहन के चालक ने कथित तौर पर उसका मूल पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया.

अरबी भाषा के कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप

शिकायत में बताया गया है कि 7 मई को मोनिका को अजमान स्थित एजेंसी के कार्यालय ले जाया गया. वहां रितेश और मोहम्मद मेराज अंसारी नामक व्यक्तियों ने कथित तौर पर अरबी भाषा में लिखे दस्तावेजों पर दबाव डालकर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए. मोनिका अरबी भाषा नहीं जानती थी. ऐसे में उन दस्तावेजों में क्या लिखा था, यह भी उसके लिए समझना मुश्किल था.

आरोप है कि उसका मोबाइल लेकर प्रियंका के साथ हुई व्हाट्सएप बातचीत भी मिटा दी गई. इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए उसे बताया गया कि उसने 2600 दिरहम का कर्ज लिया है. 25 मई तक रकम नहीं चुकाने पर जेल भेजने की धमकी दी गई.

एक महीने तक झाड़ू-पोछा और बर्तन साफ कराने का आरोप