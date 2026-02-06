ETV Bharat / bharat

रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

रांची: रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी एक व्यक्ति ने ईमेल के जरिए दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है.

सिविल कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी के बाद सनसनी फैल गई. अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में कोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही रांची पुलिस तुंरत एक्शन में आ गई और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया.

कोर्ट परिसर में मौजूद कोतवाली डीएसपी (Etv Bharat)

धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया और बम निरोधक दस्ते को बुलाकर पूरे कोर्ट कैम्पस की जांच शुरू की गई. अभियान के तहत हर संदिग्ध वस्तु की बारीकी से जांच की गई. हालांकि बम की खबर अभी तक अफवाह ही निकली है.

फेक कॉल है, लेकिन हम पूरी तरह से अलर्ट- एसएसपी

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि धमकी भरा ईमेल कोर्ट प्रशासन को प्राप्त हुआ था. ईमेल की जानकारी मिलते ही रांची पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. एहतियातन बम निरोधक दस्ते के द्वारा पूरे कोर्ट परिसर के साथ-साथ पूरी बिल्डिंग की जांच कराई गई है. रांची एसएसपी ने बताया कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा की व्यवस्था पहले से ही बेहतर है.